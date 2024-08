Neue STILL BX-Rahmen erhöhen Kapazität und Effizienz in der Produktionsversorgung

Der BX-Rahmen von STILL ermöglicht eine wirtschaftliche Versorgung der Fertigungslinien. Durch seine asymmetrisch nach hinten versetzte Achse und die faltbare Deichsel kann die Zuglänge reduziert werden, was zu einer erhöhten Spurtreue des Routenzugs führt. Mit dem BX-Rahmen können nun sechs bis acht Anhänger von einem Schleppfahrzeug gezogen werden, ohne dass zusätzlicher Platz für Kurvenfahrten und Gangwechsel benötigt wird. Dadurch kann die Kapazität des Routenzugs um 50 bis sogar 100 Prozent gesteigert werden.



STILL BX-Rahmen: Mehr Anhänger für effiziente Produktionsversorgung

Der BX-Rahmen von STILL ist eine innovative Lösung, um die Produktionsversorgung wirtschaftlicher zu gestalten. Durch seine spezielle Konstruktion mit nach hinten versetzter Achse und faltbarer Deichsel ermöglicht er eine Reduzierung der Zuglänge. Gleichzeitig wird die Spurtreue des Routenzugs verbessert. Anstatt der üblichen vier Anhänger können mit dem BX-Rahmen nun sechs bis acht Anhänger von einem Schleppfahrzeug gezogen werden, ohne dass zusätzlicher Platz für Kurvenfahrten und Gangwechsel benötigt wird. Dadurch steigt die Kapazität des Routenzugs um bis zu 100 Prozent, ohne zusätzliche Investitionen zu tätigen.

Der BX-Rahmen von STILL ermöglicht Unternehmen eine erhebliche Steigerung der Kapazität ihres Routenzugs ohne zusätzliche Investitionen. Mit diesem Rahmen können bis zu 100% mehr Material in derselben Zeit und mit nur einem Zug in die Produktion geliefert werden. Durch die verbesserte Spurtreue des Routenzugs wird außerdem die Verkehrsberuhigung im Lager erhöht, was zu einer erhöhten Sicherheit führt. Gleichzeitig werden wertvolle Energie- und Personalressourcen eingespart.

Neue PE- und PH-Rahmen: Optimale Ladungsträgerkompatibilität für Routenzug

Die neuen PE- und PH-Rahmen von STILL zeichnen sich durch ihre optimierte Ladungsträgerkompatibilität aus. Durch ihre innovative Vier-Rad-Lenkung bieten sie eine hohe Spurtreue, sowohl bei hohen Geschwindigkeiten als auch bei Kurvenfahrten und Bremsmanövern. Die verschiebbare Mittelsäule der Rahmen ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Nutzung verschiedener Ladungsträger. Dadurch können Unternehmen die Rahmen problemlos mit einer Vielzahl unterschiedlicher Ladungsträger kombinieren und so ihre individuellen Anforderungen an die Produktionsversorgung optimal erfüllen.

Die neuen Rahmen sind mit speziellen eintauchenden Hubprofilen ausgestattet, die das Ein- und Ausschieben der Trolleys erleichtern. Dadurch wird der Be- und Entladevorgang effizienter und schneller. In Kombination mit autonomen mobilen Robotern wie dem STILL ACH oder AXH ermöglichen die Rahmen eine vollautomatisierte Versorgung der „letzten Meile“. Das bedeutet, dass das Material sicher und synchronisiert bis zur Produktionslinie geliefert wird. Die Rahmen sind vielseitig einsetzbar und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Sie haben eine beeindruckende Tragfähigkeit von bis zu 1.600 kg pro Anhänger.

Neue Rahmen von STILL: Effizienz und Flexibilität in der Produktionsversorgung

STILL erweitert sein Routenzugportfolio um neue Rahmen, um individuellen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Diese Rahmen bieten eine erhöhte Effizienz und Flexibilität in der Produktionsversorgung und ermöglichen die Automatisierung von Materialflussprozessen. Neben der Steigerung der Umschlagleistung spielen auch Sicherheitsaspekte und die Reduzierung des Personalbedarfs eine wichtige Rolle. Mit dem LiftRunner-System und den neuen Rahmen zeigt STILL erneut sein Engagement für zukunftsweisende Themen in der Intralogistik.

Die Pressemitteilung der STILL GmbH enthält weitere Informationen zu den neuen Routenzugrahmen, die das Unternehmen in sein Portfolio aufgenommen hat. Interessierte Leser finden dort auch Bildmaterial zu den innovativen Produkten. Um Zugang zu diesen Informationen zu erhalten, können sie dem angegebenen Link folgen: DE_STILL_Pressemitteilung_Routenzugrahmen.