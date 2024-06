Süwag-Gruppe investiert 250 Mio. Euro in den Ausbau der Netze

Die Süwag-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtinvestitionsbetrag von rund 250 Mio. Euro aufgewendet, wobei der Schwerpunkt mit über 190 Millionen Euro auf den Ausbau, die Erneuerung und die Smartifizierung der Netze gelegt wurde. Diese Investitionen sind für die Süwag von großer Bedeutung, da die Stromverteilnetze das Rückgrat der Energiewende darstellen. In Deutschland sind 95 % aller Erneuerbare-Energien-Anlagen an das Stromverteilnetz angeschlossen, und auch in Zukunft wird der Ausbau dort fortgesetzt werden.



Ausbau von dezentralen und regenerativen Erzeugungsanlagen im Fokus

Im Jahr 2023 hat die Süwag-Gruppe einen besonderen Fokus auf den Ausbau dezentraler und regenerativer Erzeugungsanlagen gelegt. Dabei wurde nicht nur das Wasserkraftwerk Cramberg generalsaniert und kann nun 22 % mehr grünen Strom erzeugen, sondern es wurden auch 30 Wärmeversorgungsanlagen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen erworben und erfolgreich in das Portfolio der Süwag integriert. Diese Investitionen tragen maßgeblich zur Förderung regenerativer Energien und zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.

Erfolgreiche Geschäftsentwicklung trotz Marktwettbewerb und Kundenschwund

Die Vertriebstochter Süwag Vertrieb AG & Co. KG hat sich trotz des wieder aufkommenden Wettbewerbs nach der Energiekrise erfolgreich behauptet. Während es im Privat- und Gewerbekundensegment rückläufige Kundenzahlen gab, konnte im Geschäftskundensegment mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen ein werthaltiges Kunden- und Ergebniswachstum verzeichnet werden. Geschäftskunden haben vermehrt Spotmarktprodukte und flexible Beschaffungsmodelle nachgefragt, während die Direktvermarktung von Anlagenbetreibern von Erneuerbare-Energien-Anlagen weiter ausgebaut wurde. Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG übernimmt dabei die Vermarktung für die Anlagenbetreiber.

Süwag steigert Geschäftskundenbetreuung und erzielt Bilanzgewinn

Trotz der Krisenjahre 2022 und 2023 konnte die Süwag ihren Geschäftskunden Strom- und Gaslieferverträge anbieten und dadurch im vergangenen Geschäftsjahr positive Ergebnisse erzielen. Im Gegensatz zu anderen Energieversorgungsunternehmen, die sich teilweise aus dem Geschäftskundensegment zurückgezogen haben, hat die Süwag die volatilen Marktbedingungen genutzt und wertvolle Verträge abgeschlossen. Dies führte zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 72 Mio. Euro, der es ermöglicht, eine höhere Dividende als in den Vorjahren an die Aktionäre auszuschütten. Die solide Ergebnislage schafft auch die Grundlage für weiteres Wachstum und hat bereits zu einer positiven Entwicklung der Arbeitsplätze geführt.

Süwag Energie AG: Verantwortung für nachhaltige Energieversorgung übernehmen

Die Süwag Energie AG hat sich zum Ziel gesetzt, eine verantwortungsvolle Rolle bei der nachhaltigen Energieversorgung für eine bessere Zukunft zu übernehmen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen vor allem mit den Herausforderungen des Wachstums im Netz, der Umstellung auf nachhaltige Wärmeversorgung vor Ort und einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie konfrontiert sein. Die Süwag-Gruppe ist hoch motiviert und entschlossen, diese Herausforderungen anzugehen und eine nachhaltige Energieversorgung voranzutreiben.