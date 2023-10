Supermicro: 30 Jahre Spitzenleistungen in der IT-Branche

Supermicro, ein Technologieunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, feiert sein 30-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung von IT-Gesamtlösungen für Künstliche Intelligenz (KI), Cloud, Speicher und das Internet der Dinge (IoT)/Edge spezialisiert. Supermicro ist führend in der Branche und bietet eine breite Palette von Lösungen für alle KI-Initiativen und -Implementierungen. Das Unternehmen arbeitet eng mit führenden Technologiepartnern zusammen, um innovative und leistungsfähige KI-Lösungen anzubieten. Supermicro ist bestrebt, der weltweit führende Anbieter von KI-Lösungen für Kunden zu sein.



Supermicro bietet fortschrittliche KI-Lösungen für Unternehmen

Supermicro hat in den letzten Jahren sein Angebot an KI-Lösungen kontinuierlich erweitert, um den steigenden Anforderungen der Unternehmen gerecht zu werden. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit namhaften Technologiepartnern zusammen, um innovative und leistungsfähige Komplettlösungen für Cloud Service Provider und Unternehmen anzubieten. Diese Lösungen umfassen generative KI-Workloads und Inferencing-Computing für verschiedene Anwendungsbereiche. Supermicro ist stolz darauf, seinen Kunden die fortschrittlichsten und leistungsfähigsten KI-Lösungen auf dem Markt zu bieten.

Supermicro: Effiziente Lösungen senken Rechenzentrumskosten

Supermicro hat sich darauf konzentriert, seine Produkte schnell auf den Markt zu bringen, indem es auf effiziente Lösungen und umweltfreundliche Technologien setzt. Diese Strategie hat dazu geführt, dass Unternehmen ihre Gesamtbetriebskosten für Rechenzentren senken können. Durch die Verwendung von Supermicro-Servern mit Künstlicher Intelligenz können Unternehmen ihre Produktivität steigern und von den neuesten technologischen Entwicklungen profitieren. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, weltweit führend in der Bereitstellung von KI-Servern zu werden und seinen Kunden innovative Lösungen anzubieten.

Supermicro senkt Stromverbrauch und Betriebskosten von Rechenzentren

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat Supermicro eine Reihe von energieeffizienten Systemen entwickelt und hergestellt, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Betriebskosten moderner Rechenzentren zu senken. Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen konnte Supermicro die Stromverbrauchseffizienz großer Rechenzentren erheblich verbessern. Dies hat zu einer erheblichen Reduzierung der Stromkosten und Gesamtbetriebskosten geführt. Darüber hinaus hat Supermicro durch seinen disaggregierten Design-Ansatz und die Plug-and-Play-Lösungen im Rack-Maßstab auch die Menge an Elektroschrott signifikant reduziert.

Supermicro eröffnet neue Produktionsanlage in Malaysia

Supermicro hat seine Präsenz durch die Eröffnung einer neuen Produktionsanlage in Malaysia erweitert. Mit seinen etablierten Einrichtungen im Silicon Valley, Taiwan und den Niederlanden kann das Unternehmen seine fortschrittlichen IT-Lösungen weltweit bereitstellen. Durch die Fähigkeit, mehr als 4000 Racks pro Monat zu liefern, ist Supermicro in der Lage, die steigende Nachfrage nach IT-Infrastruktur effizient zu bedienen. Das „Made In the USA“-Programm stärkt das Vertrauen der Kunden in die Lieferkette von Supermicro.

Supermicro setzt auf nachhaltige Lösungen für Rechenzentren

Supermicro hat sich zum Ziel gesetzt, Building Block Solutions® für Rechenzentren zu entwickeln, die einen niedrigen PUE-Wert aufweisen. Durch die Einführung von Flüssigkeitskühlung in 20 % der weltweiten Rechenzentren arbeitet das Unternehmen daran, die Energieeffizienz zu verbessern und den Bedarf an zusätzlichen Bäumen zur Kohlenstoffneutralisierung zu reduzieren. Diese Maßnahmen tragen zur Nachhaltigkeit der IT-Branche bei und ermöglichen es Unternehmen, ihre Betriebskosten zu senken.

Supermicro: Anerkennung von Branchenführern für Erfolg und Fortschritte

Supermicro hat eine langjährige Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie NVIDIA, Intel und AMD etabliert. Diese Partnerschaften sind ein Zeichen für den Erfolg und die Fortschritte von Supermicro in den letzten drei Jahrzehnten. Jensen Huang, CEO von NVIDIA, hebt die bahnbrechende Rolle von Supermicro bei der Entwicklung von Rechenzentrumsarchitekturen mit beschleunigtem Computing und generativer KI hervor. Pat Gelsinger, CEO von Intel, gratuliert Supermicro zum 30. Jubiläum und betont die wertvolle Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Dr. Lisa Su, CEO von AMD, ist stolz auf die langjährige Zusammenarbeit und hebt die führende Position beider Unternehmen bei leistungsstarken Computing-Lösungen und ihrem gemeinsamen Engagement für Nachhaltigkeit hervor.

Supermicro ist ein führendes Unternehmen im Bereich der technischen Spitzenleistungen und bietet innovative KI-Lösungen für Rechenzentren. Mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte von 30 Jahren ist das Unternehmen weiterhin an der Spitze der Branche. Durch die Implementierung von Time-to-Market, Building Block Solutions® und Green IT hat Supermicro dazu beigetragen, die Gesamtbetriebskosten für Rechenzentren zu senken und Unternehmen dabei unterstützt, schneller produktiver zu werden. Mit zukünftigen Zielen wie der Einführung von Flüssigkeitskühlung und dem Ausbau der Lieferkette wird Supermicro auch in den kommenden Jahren eine bedeutende Rolle in der IT-Branche spielen.