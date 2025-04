Effiziente Verpackungsbeschaffung: Automatisierung für mehr Transparenz und Leistungsfähigkeit

Die chemische Industrie sieht sich mit wachsenden Herausforderungen bei der Beschaffung von Verpackungsmaterial konfrontiert. Um im Wettbewerb bestehen zu können, sind digitale Plattformen und automatisierte Prozesse unverzichtbar. Gleichzeitig müssen neue Normen und Richtlinien beachtet werden. Ein innovatives Supply Chain Execution System (SCE) bietet die Möglichkeit, die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Logistik zu verbessern und die Einhaltung der Richtlinien im Verpackungsmittel-Tracking sicherzustellen.



Digitale Systeme und automatisierte Prozesse: Herausforderungen in der Lieferkette

Die VPA 9 Sicherheitsrichtlinie, die sich an der EU Verpackungsverordnung PPWR 2025 orientiert, stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen im Bereich der Lieferketten und Intralogistik. Angesichts der bevorstehenden oder bereits laufenden Transformationsprozesse in diesem Bereich wird die Implementierung digitaler Systeme und automatisierter Prozesse immer dringlicher, um den Anforderungen gerecht zu werden und die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten.

Das innovative Inventory Managed System (IMS) Orbit SCE bietet eine fortschrittliche Lösung für die Verpackungslogistik, indem es alle Anforderungen auf einer zentralen Plattform erfüllt. Es ermöglicht eine zeitgemäße Beschaffung mit hoher Automatisierung und minimiert manuelle Eingriffe. Dadurch wird die Effizienz gesteigert und Fehler minimiert.

Effiziente Lieferketten: Nahtlose Integration von Werkslogistik und Beschaffungssystem

Durch die nahtlose Integration der Werkslogistik in das IMS-gesteuerte Beschaffungssystem wird eine hohe Transparenz und Effizienz in der gesamten Lieferkette erreicht. Das First-in-First-out-Prinzip (FIFO) von Orbit ermöglicht es, ältere Bestände zuerst zu verbrauchen, was zu einer optimalen Nutzung führt. Das SCE-System erfasst automatisch den Transport von Ladungsträgern zu den einzelnen Abfüllbetrieben und ermöglicht somit eine genaue Dokumentation der Verpackungstypen nach Hersteller und Verwendungsweck.

Software-Plattformen und Automatisierung: Neue Standards für Unternehmen und Branchen

Durch den Einsatz von Software-Plattformen wie ERP, IMS und SCE sowie die Automatisierung von Prozessen wird die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Unternehmen und Branchen verbessert. Insbesondere in der chemischen Industrie spielen digitale Prozesse eine wichtige Rolle, um eine nachhaltige Verpackungswirtschaft zu gewährleisten. Das Orbit SCE bietet innovative Lösungen, die eine maximale Wertschöpfung, eine hohe Sicherheit in der Lieferkette und die Einhaltung von Richtlinien ermöglichen.

Ein leistungsstarkes Inventory Management System (IMS) ermöglicht eine gezielte Handhabung und den fachgerechten Einsatz von Verpackungen. Durch die Automatisierung ineffizienter manueller Prozesse steigert es die Effizienz und minimiert Fehler. Engpässe und Überbestände können vermieden werden, was zu erheblichen Kostenersparnissen führt. Darüber hinaus tragen moderne Systeme im Compliance Management, wie zum Beispiel die VPA 9 Normen des VCI, zur ökologischen und ökonomischen Optimierung bei.

Ein modernes Inventory Management System (IMS) ist unverzichtbar für die chemische Industrie, um eine nachhaltige Verpackungswirtschaft zu gewährleisten. Es optimiert die Werkslogistik, indem es den Materialfluss effizient steuert und Engpässe vermeidet. Gleichzeitig sorgt es für Transparenz in der Lieferkette, indem es den genauen Standort und die Verfügbarkeit von Verpackungsmaterialien erfasst. Darüber hinaus unterstützt das IMS die Einhaltung von Richtlinien, indem es sicherstellt, dass alle Verpackungen den vorgeschriebenen Standards entsprechen und alle erforderlichen Dokumentationen lückenlos vorhanden sind.