Optimierung des Pulverbett-Laserschmelzprozesses durch Hochgeschwindigkeitskameras von SVS-Vistek

Die Aconity3D GmbH strebt danach, die Stabilität des Pulverbett-basierten Laserschmelzens zu verbessern und den Einsatz dieser innovativen Fertigungsmethode in verschiedenen Branchen zu fördern. Hierbei spielen die Hochgeschwindigkeits-Industriekameras von SVS-Vistek eine entscheidende Rolle. Durch ihre präzise Überwachung des Laserschmelzprozesses und die frühzeitige Erkennung von Fehlern ermöglichen sie zahlreiche Vorteile für Unternehmen, die auf diese Technologie setzen. Dies führt zu einer höheren Qualität der hergestellten Bauteile und einer effizienteren Produktion.



Präzise Prozessanalyse dank Hochgeschwindigkeitskameras von SVS-Vistek

Die Hochgeschwindigkeitskameras von SVS-Vistek zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, detaillierte Bilddaten zu liefern und somit eine genaue Analyse des Pulverbett-basierten Laserschmelzprozesses zu ermöglichen. Mithilfe von Konturscans und der Beobachtung des Schmelzbades können Experten von Aconity3D Fehler wie abreißende Schmelzbäder oder inhomogene Oberflächenbeschaffenheiten identifizieren. Diese Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Optimierung der Laserparameter, wie Modulationsfrequenz und Modulationslänge, um die Größe des Schmelzbades zu beeinflussen. Auf diese Weise wird das Know-how über den Prozess erweitert und die Eigenschaften der hergestellten Bauteile verbessert.

Effizientere Produktion durch frühzeitige Fehlererkennung mit Hochgeschwindigkeitskameras

Durch den Einsatz von Hochgeschwindigkeitskameras zur Überwachung des Produktionsprozesses können Fehler frühzeitig erkannt und vermieden werden. Im Gegensatz zu konventionellen Fertigungsmethoden, bei denen Fehler oft erst nach der Produktion festgestellt werden, ermöglicht die kontinuierliche Überwachung mit Kameras eine sofortige Reaktion auf potenzielle Fehlerquellen. Dies führt zu einer Reduzierung von Produktionsfehlern und einer Verringerung der Anzahl zerstörerischer Materialprüfungen, was wiederum zu niedrigeren Herstellungskosten und einer effizienteren Produktion führt.

Effiziente Produktion durch zuverlässige Prozessüberwachung mit Hochgeschwindigkeitskameras

Eine zuverlässige Prozessüberwachung ist von großer Bedeutung, um eine effiziente Produktion zu gewährleisten. Die Hochgeschwindigkeitskameras von SVS-Vistek ermöglichen eine präzise Verbindung zwischen den Prozessparametern und den Eigenschaften der hergestellten Bauteile. Insbesondere beim Pulverbett-basierten Laserschmelzen, wo die Prozessüberwachung noch in den Kinderschuhen steckt, leisten die Kameras von SVS-Vistek einen wichtigen Beitrag zur Verringerung dieses Rückstands und zur Etablierung einer geschlossenen Prozessführung. Durch den Einsatz dieser Kameras wird eine hohe Qualität der hergestellten Bauteile gewährleistet und die Produktionsprozesse können optimiert werden.

Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die Mikrotron High-Speed-Kamera EoSens3.0MCX5 von SVS-Vistek

Die Mikrotron High-Speed-Kamera EoSens3.0MCX5 von SVS-Vistek zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit aus. Durch die Skalierbarkeit des Sensors in x- und y-Richtung kann der Bereich von Interesse individuell angepasst werden. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung kleiner Bereiche mit einer hohen Bildrate, was den Anwendern eine enorm hohe Flexibilität bietet. Die Kamera beeindruckt zudem mit einer Pixelgröße von 8 µm x 8 µm und einem lüfterlosen Design, was eine zuverlässige Überwachung von PBLM-Prozessen gewährleistet.

Aconity3D plant Einsatz von Prozessüberwachungstool in allen Systemen

Das Inline Process Monitoring-Tool der Aconity3D GmbH wird zukünftig in all ihren Systemen eingesetzt. Es richtet sich vor allem an Forschungseinrichtungen und Forschungsabteilungen großer Unternehmen, die sich mit dem Pulverbett-basierten Laserschmelzen beschäftigen. Die Hochgeschwindigkeitskameras von SVS-Vistek spielen dabei eine entscheidende Rolle, da sie eine zuverlässige Überwachung des Prozesses ermöglichen. Durch den Einsatz dieser Kameras wird die Qualität der hergestellten Bauteile verbessert und Produktionsfehler können frühzeitig erkannt und reduziert werden.

Hochgeschwindigkeits-Industriekameras optimieren additive Fertigung mit Laserschmelzen

Die Hochgeschwindigkeits-Industriekameras von SVS-Vistek eröffnen der additive Fertigung mit dem Pulverbett-basierten Laserschmelzen zahlreiche Vorteile. Durch ihren detaillierten Einblick in den Prozess ermöglichen sie eine genaue Analyse und eine frühzeitige Fehlererkennung. Dadurch können Unternehmen ihre Produktion optimieren und Kosten senken. Die Kameras sorgen für eine zuverlässige Überwachung des Prozesses und ermöglichen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Dies führt zu einer effizienteren Produktion und einer verbesserten Qualität der hergestellten Bauteile.