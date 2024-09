Industriekamera hr455xXGE-T: Stabile Bildqualität dank TEC-Kühlung

Die neue hr455xXGE-T Industriekamera von SVS-Vistek bietet dank ihrer TEC-Kühlung eine stabile Arbeitsumgebung für den Sensor und sorgt für eine erhöhte und reproduzierbare Bildqualität. Diese hochauflösende Kamera ist besonders wichtig in Bereichen wie der Displayinspektion, der Halbleiter- und Elektronikfertigung sowie anderen anspruchsvollen Anwendungen. Durch die TEC-Technologie bleibt der Sensor auch bei Temperaturschwankungen konstant und ermöglicht so zuverlässige Ergebnisse. Die hr455xXGE-T ist eine leistungsfähige Option für die High-End-Bildverarbeitung und ermöglicht die Erkennung kleinster Fehler.



Stabile Bildqualität durch TEC-Kühlung: Neue Industriekamera hr455xXGE-T vorgestellt

Durch ihre innovative Thermo-Electric Cooling (TEC) Technologie auf Basis eines Peltier-Elements bietet die neue hr455xXGE-T Industriekamera von SVS-Vistek eine stabile Betriebstemperatur für den Sensor, unabhängig von äußeren Temperaturschwankungen. Dadurch wird eine hohe Bildqualität gewährleistet, da geringe Temperaturschwankungen den Kamerasensor nicht negativ beeinflussen. Die spektrale Sensitivität für verschiedene Wellenlängen bleibt konstant, was besonders bei Anwendungen mit erhöhten Anforderungen wie der hochpräzisen Farbmessung von großer Bedeutung ist.

Neue hr455xXGE-T Industriekamera mit optimiertem TEC-Konzept für großflächige Sensoren

Die hr455xXGE-T von SVS-Vistek bietet mit ihrem speziell entwickelten TEC-Konzept optimale Bedingungen für großflächige Sensoren. Durch das neue Gehäusedesign mit integrierter Lüftung bleibt der Sensor konstant gekühlt, was eine erhöhte Bildqualität und reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet. Diese Kamera erweitert das Portfolio von SVS an temperaturstabilisierten Kameras und unterstützt nun auch hochauflösende Sensoren im sichtbaren Spektralbereich. Anwender in verschiedenen Branchen können damit anspruchsvolle Aufgaben wie Farbmessung, Wafer-Inspektion und Prüfung elektronischer Bauteile mit höherer Qualität und Zuverlässigkeit durchführen.

Hochauflösende Industriekamera mit leistungsfähiger 10GigE-Schnittstelle und 61 Megapixeln

Die hr455xXGE-T verfügt über eine leistungsfähige 10GigE-Schnittstelle, die auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung ermöglicht. Mit ihrer außergewöhnlichen Auflösung von 61 Megapixeln ist sie in der Lage, kleinste Fehler zu erkennen und zu analysieren. Diese Kamera ist ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise Bildqualität von größter Bedeutung ist, wie beispielsweise in der Displayinspektion, der Halbleiter- und Elektronikfertigung sowie in anderen anspruchsvollen Bereichen.

Die hr455xXGE-T von SVS-Vistek überzeugt mit zahlreichen technischen Highlights. Neben einer präzisen Bildkalibrierung und einer extrem guten Homogenität bietet die Kamera einen großen Dynamikumfang, der selbst minimale Lumineszenz- und Farbunterschiede zuverlässig erkennt. Mit einer Speicher-Option bis zu 32 GByte, einem robusten Design und einem geringen Gewicht stellt die hr455xXGE-T eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen dar. Zusätzliche Funktionen wie Defect Pixel Correction, Lens Shading Correction, ROI, LUT, Binning, der integrierte 4-kanalige LED-Blitz-Controller oder POE (Power Over Ethernet) machen die Kamera zu einem extrem leistungsfähigen Werkzeug in High-End-Bildverarbeitungssystemen.

