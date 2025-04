Hohe Bildqualität und zuverlässiger Einsatz bei anspruchsvollen Temperaturen

Die neuen Kameras shr411CXGE-T und shr411MXGE-T von SVS-Vistek bieten eine beeindruckende Auflösung von 151 Megapixeln und überzeugen mit ihrer innovativen Thermoelectric Cooling-Kühltechnologie (TEC). Dank dieser Technologie bleibt die Betriebstemperatur des Sensors konstant, was zu einer zuverlässigen Bildqualität führt. Die Kameras eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen präzise und genaue Aufnahmen in Farbe oder Monochrom.



Konstante Temperatur für optimale Bildqualität in Industriekameras

Die Bildqualität von Industriekameras ist stark von den Temperaturbedingungen des Kamerasensors abhängig. Wenn die Sensortemperatur steigt, verschlechtert sich das Signal-Rausch-Verhältnis und die Empfindlichkeit nimmt ab. Zusätzlich ändert sich die spektrale Sensitivität in Abhängigkeit von der Temperatur, was die Bildauswertung erschwert und zu fehlerhaften Ergebnissen führen kann. Dies ist besonders bei der präzisen Farbanalyse von Displays nicht akzeptabel.

Die neuen Kameras shr411CXGE-T und shr411MXGE-T von SVS-Vistek überzeugen mit ihrer innovativen Thermoelectric Cooling-Kühltechnologie (TEC), die eine konstante Betriebstemperatur des Sensors gewährleistet. Durch das Peltier-Element in der TEC bleibt die Temperatur des Sensors unabhängig von den äußeren Bedingungen stabil. Das Gehäusedesign ermöglicht zudem eine Temperaturdifferenz von bis zu 15 °C zwischen Kameragehäuse und Sensor, was optimale Temperaturverhältnisse für eine zuverlässige Bildqualität schafft. Mit diesen Funktionen werden die Kameras den hohen Anforderungen in anspruchsvollen Anwendungen gerecht.

Neue shr411xXGE-T Kameras von SVS-Vistek für anspruchsvolle Anwendungen

Die neuen shr411xXGE-T Kameras von SVS-Vistek basieren auf hochwertigen Sensoren von Sony und bieten eine beeindruckende Auflösung von 151 Megapixeln. Dank der integrierten TEC-Kühlung sind sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Elektronik-, Halbleiter- und Display-Produktion sowie bei Digital Archiving-Systemen geeignet. Die Kameras nutzen die leistungsfähige 10GigE-Schnittstelle, um eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zu gewährleisten, selbst bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Mit diesen herausragenden Eigenschaften sind die Kameras die perfekte Wahl für professionelle Bildverarbeitungssysteme.

Hochauflösende Kameras mit exakter Bildkalibrierung und hoher Homogenität

Die neuen Kameras shr411xXGE-T von SVS-Vistek bieten nicht nur eine herausragende Bildqualität und eine zuverlässige Kühlung durch die TEC-Technologie, sondern auch eine außergewöhnlich präzise Bildkalibrierung, hohe Homogenität und einen großen Dynamikumfang. Darüber hinaus sind sie mit zahlreichen nützlichen Funktionen ausgestattet, darunter Defect Pixel Correction, Lens Shading Correction, ROI, LUT, Binning sowie ein integrierter 4-kanaliger LED-Blitz-Controller oder Power Over Ethernet. Mit all diesen Eigenschaften sind die Kameras perfekt für High-End-Bildverarbeitungssysteme mit höchsten Anforderungen geeignet.

Herausragende Bildqualität und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen

