Effizienter Palettenwechsel: Der PARATUS(R) Change +STACK im Vergleich zum +LIFT

Der PARATUS Change +STACK von SW-Paratus ist ein innovativer Palettenwechsler, der auf der LogiMAT 2025 vorgestellt wird. Durch die Kombination von schnellem Palettenwechsel und automatischer Stapelfunktion bietet der +STACK eine effiziente Lösung für die Lagerlogistik. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem +LIFT, benötigt der +STACK weniger Platz. Dank des Kundenfeedbacks wurde der +STACK entwickelt, um bis zu 15 Paletten automatisch einzustapeln. Besuchen Sie die Produktvorführungen von SW-Paratus auf der LogiMAT, um den +STACK in Aktion zu erleben.



Platzsparende Lösung: Der PARATUS Change +STACK stapelt die Paletten direkt

Der PARATUS Change +STACK revolutioniert den Palettenwechsel in der Logistikindustrie durch seine einzigartige Stapelfunktion. Im Gegensatz zum +LIFT, bei dem die Palette erst in einem Magazin gehalten und dann gewechselt wird, werden die Paletten beim +STACK direkt über dem Ausschiebebereich gestapelt. Dadurch benötigt der +STACK weniger Platz und ermöglicht eine effizientere Nutzung der Lagerfläche. Diese innovative Kombination aus Palettenwechsler und Stapelfunktion bietet eine zeitsparende und kostengünstige Lösung für den Lagerbetrieb.

Effizienter Palettenwechsel dank automatischer Stapelfunktion im +STACK

Durch die Integration der Stapelfunktion in den Palettenwechsler wird der gesamte Prozess schlanker. Der +STACK automatisiert das Stapeln von entleerten Paletten direkt im selben Arbeitsschritt des Wechsels. Dadurch entfällt die manuelle Stapelung, was Zeit und zusätzlichen Platz spart. Mit dieser automatischen Stapelfunktion können mehr Palettenwechsel in kürzerer Zeit durchgeführt werden, was die Effizienz im Lagerbetrieb deutlich steigert. Der +STACK optimiert somit den Prozess des Palettenwechsels und ermöglicht eine schnellere Abwicklung.

SW-Paratus entwickelt Lösung zur Einbindung des Palettenwechslers in selbstfahrende Systeme

SW-Paratus arbeitet derzeit an verschiedenen aufregenden Projekten. Ein Projekt befasst sich mit der Integration des Palettenwechslers in selbstfahrende Systeme, was den Automatisierungsgrad in der Logistik weiter erhöht. Ein weiteres Projekt ist die Entwicklung eines Ausrichtgestells für Palettenstapel, um eine optimale Stapelung zu gewährleisten. Außerdem arbeitet das Unternehmen an einem speziellen Palettenwechsler für Stringer-Paletten. Diese Entwicklungen zeigen das Bestreben von SW-Paratus, den Palettenwechsel für Kunden in jeder Situation so einfach wie möglich zu machen.

Effizienter Palettenwechsel: Der PARATUS Change +STACK von SW-Paratus

