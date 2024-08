Radarsensoren von Symeo: Überlegenheit in staubigen und witterungsbeeinflussten Bereichen

Die Symeo GmbH wird auf der 28. Fachtagung Schüttgutfördertechnik in Garching bei München am 18. und 19. September 2024 vertreten sein. Das Unternehmen, spezialisiert auf industrielle Radarsensoren, präsentiert seine bewährten Produkte und Lösungen für verschiedene Anwendungen in der Schüttgutlogistik. Besonders hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit der Radar-Technologie gegenüber Staub und schlechten Witterungsverhältnissen, wodurch die Sensoren von Symeo optischen Sensoren überlegen sind.



Vortrag auf Fachtagung: Radarsensorik für Schüttgutlogistik erklärt

Auf der 28. Fachtagung Schüttgutfördertechnik wird Daniel Evers, Head of Product bei der Symeo GmbH, einen Vortrag über die Eigenschaften, Anwendungsmöglichkeiten und Weiterentwicklung von Radar in der Logistik und Fördertechnik halten. In seinem Vortrag wird er die Vorteile der Radarsensorik in der Schüttgutlogistik erläutern und aufzeigen, wie diese Technologie zur Verbesserung von Logistik- und Fördertechnikprozessen beitragen kann. Der Vortrag findet am 19. September 2024 um 9:30 Uhr statt.

Kollisionsvermeidung von Kranen und Objekten mit dem CCC

Das Collision Control Center (CCC) von Symeo ist eine modulare Assistenz- und Managementsoftware, die speziell für die Kollisionsvermeidung von Kranen und Objekten entwickelt wurde. Mit dem CCC können Krane präzise überwacht und gesteuert werden, was zur Vermeidung von Unfällen und Schäden beiträgt. Die Software ermöglicht eine zuverlässige Überwachung und bietet eine effektive Lösung, um die Sicherheit in der Schüttgutlogistik zu verbessern.

Symeo präsentiert innovative Sensorsysteme mit patentierter LPR-Technologie

Das Sensorsystem LPR-1DHP-291 von Symeo ermöglicht eine präzise Echtzeitdistanzmessung in der Schüttgutlogistik. Mit einem einzelnen Sensor können Entfernungen von bis zu 50 Metern erfasst werden, während zwei Sensoren eine Reichweite von bis zu 300 Metern ermöglichen. Durch den Einsatz mehrerer Sensoren kann die Reichweite sogar auf bis zu 500 Metern erweitert werden. Diese Technologie bietet eine zuverlässige Lösung zur Verbesserung von Logistik- und Fördertechnikprozessen.

Die Produkte und Lösungen von Symeo bieten in der Schüttgutlogistik zahlreiche Vorteile. Dank ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Staub und Witterung sind die Radarsensoren von Symeo den optischen Sensoren überlegen. Die innovative Assistenz- und Managementsoftware ermöglicht eine präzise Überwachung und Steuerung von Kranen und Objekten. Die patentierte LPR-Technologie ermöglicht eine genaue Positionsbestimmung und trägt zur Vermeidung von Unfällen und Schäden bei. Durch diese innovativen Lösungen optimiert Symeo die Logistik- und Fördertechnikprozesse in der Schüttgutindustrie.