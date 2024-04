Innovative Plattform für Cobots mit höchster funktionaler Sicherheit

Die Kooperation zwischen SYSGO, NexCOBOT und Vectioneer in Zusammenarbeit mit Intel hat zu einer innovativen Plattform für Cobots geführt. Cobots sind kollaborative Roboter, die eng mit Menschen in der Industrie zusammenarbeiten und daher strenge Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen müssen. Auf der Embedded World wird eine Demonstration die Vielseitigkeit von Robotern in sicherheitskritischen Bereichen verdeutlichen und die Vorteile dieser neuen Plattform vorstellen.



Innovative IIoT-Roboterlösung für sicheres Arbeiten in IoT-Umgebungen

Die virtuelle IIoT-Roboterlösung, die auf der Embedded World präsentiert wird, ist eine innovative Lösung, die fortschrittliche Technologien wie Laserscanner und intelligente Radsysteme nutzt. Mit diesen Technologien können Cobots sicher und effizient in industriellen IoT-Umgebungen arbeiten. Diese Lösung zeichnet sich durch die nahtlose Integration von Sicherheit und Effizienz aus und kann in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie eingesetzt werden, um beispielsweise Module wie Türen am Fahrgestell zu befestigen.

Die MotorCortex-App von Vectioneer ermöglicht den sicheren Betrieb von Robotern, indem sie eine kurze Markteinführungszeit bietet. Mithilfe dieser App kann der Demonstrator auf der Embedded World gesteuert werden. Eine Sicherheitsüberwachungseinheit überwacht das gesamte Robotersystem und schafft eine virtuelle Sicherheitszone um den Roboter herum. Wenn eine Person diese Zone betritt, geht das System sofort in den Ruhezustand über. Durch die zeitliche und räumliche Trennung der Anwendungen werden Störungen vermieden und die Hardware wird konsolidiert.

Die innovative Plattform für Cobots basiert auf der SCB 100 Plattform von NexCOBOT, die den leistungsstarken Intel Atom x6427FE Prozessor verwendet. Dank der Intel Silicon Integrity Technology und dem Sicherheitspaket erfüllt das Multicore System on Chip höchste Anforderungen an die funktionale Sicherheit. Die Plattform ist ideal für eingebettete Robotiklösungen geeignet und erfüllt die Standards SIL 2 nach IEC 61508 und Kat. 3 PL d nach ISO 13849. Mit dieser Plattform können sichere und effiziente Anwendungen in verschiedenen Branchen realisiert werden.

Das Hypervisor- und Echtzeitbetriebssystem PikeOS, das als Softwarebasis der Plattform dient, erfüllt höchste Sicherheitsstandards und ist nach IEC 61508 mit SIL 4 und anderen Industriestandards zertifiziert. Mit seiner Sicherheitsarchitektur auf dem Niveau EAL 5+ nach Common Criteria bietet PikeOS eine solide Grundlage für die funktionale Sicherheit der Cobots.

Jenny Shern, General Manager bei NexCOBOT, ist überzeugt von der Fähigkeit des SCB 100, sichere Robotersteuerungs- und Bewegungssteuerungssysteme zu ermöglichen. Dieser Aspekt ist für die Industrie von großer Bedeutung, da die Sicherheit von Cobots oberste Priorität hat. Philippe Piatkiewitz, CEO bei Vectioneer, sieht darüber hinaus großes Potenzial für die Technologie in komplexeren Sicherheitssystemen wie der Medizin oder der Luft- und Raumfahrt, wo höchste Sicherheitsstandards gelten.

Etienne Butery, CEO bei SYSGO, ist sehr begeistert von der innovativen Industrielösung, die durch die Zusammenarbeit der Partner entstanden ist. Die Lösung demonstriert eindrucksvoll die Vielseitigkeit und Anwendungsmöglichkeiten von PikeOS in Bezug auf funktionale Sicherheit und kritische Umgebungen. Durch diese innovative Lösung wird deutlich, wie PikeOS in verschiedenen Bereichen effektiv eingesetzt werden kann. Etienne Butery ist von dieser Leistung beeindruckt und sieht großes Potenzial für PikeOS in der Industrie.

