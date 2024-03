Staufen AG zum elften Mal in Folge unter den besten Beratungsunternehmen Deutschlands

Die Staufen AG wurde zum elften Mal in Folge zu den besten Beratungsunternehmen Deutschlands gekürt. Die renommierte Rangliste von brand eins und Statista bestätigt die Spitzenposition des Unternehmens in gleich drei Branchen. Besonders im Bereich Operations Management konnte die Staufen AG ihre führende Stellung behaupten. Kunden und Experten schätzen den umsetzungsstarken und ganzheitlichen Beratungsansatz, der auf eine verbesserte Performance abzielt. Die Auszeichnung unterstreicht die kontinuierliche Spitzenleistung und den Erfolg der Staufen AG.



Staufen AG: Erfolgsrezept durch Chancenerkennung und beherzte Umsetzung

Die Staufen AG hat ihre Erfolgsstrategie auf das Erkennen von Chancen, die Entwicklung von Lösungen und deren mutige Umsetzung ausgerichtet. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz erzielen sie nachhaltige Ergebnissteigerungen für ihre Kunden und etablieren eine Verbesserungskultur, die die Leistung fördert. Ihr Verständnis von Operational Excellence und Performance Improvement ermöglicht es ihnen, die richtigen Schwerpunkte zu setzen, was sich positiv in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlägt.

Die zunehmende Anzahl an unvorhersehbaren Herausforderungen hat Unternehmen in den letzten Jahren vor große Aufgaben gestellt. Diejenigen, die ihre Komfortzone verlassen und aktiv daran arbeiten, diese Herausforderungen zu bewältigen, können ihre Geschäftstätigkeit und ihre Mitarbeiter für den immer stärker werdenden Wettbewerb stärken. Anstatt Probleme zu ignorieren, ist es von großer Bedeutung, sie anzugehen und auf Operational Excellence zu setzen, anstatt von Ängsten und Zweifeln geprägt zu sein.

Qualitative Bewertungen entscheidend für Platzierung im Beraterranking

Die Platzierung im brand-eins-Beraterranking basiert ausschließlich auf qualitativen Bewertungen von Kunden, Brancheninsidern und anderen Beratungsunternehmen. Über 6.900 Experten, Berater und mehr als 1.500 Führungskräfte wurden um ihre Einschätzung gebeten. Die Tatsache, dass die Staufen AG erneut die Entscheider in der Wirtschaft überzeugen konnte und ihre Spitzenposition bestätigt wurde, unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kunden stets einen echten Mehrwert zu bieten und verborgene Potenziale in Unternehmen zu identifizieren und zu nutzen.

Staufen AG erfolgreich in verschiedenen Beratungsfeldern – Auszeichnung wiederholt

Die Staufen AG hat ihre Auszeichnung aus dem Vorjahr in den Beratungsfeldern „Digitalisierung“, „Einkauf & Supply Chain Management“, „Operations Management“, „Organisation“ und „Restrukturierung“ erfolgreich wiederholen können. Zusätzlich wurden die Bereiche „Coaching“ und „Strategieentwicklung“ neu hinzugefügt. Diese breite Expertise zeigt die Vielfalt an Aufgaben, mit denen Beratungsunternehmen heutzutage konfrontiert sind. Es ist nicht mehr ausreichend, in einzelnen Disziplinen zu brillieren, sondern es ist entscheidend, komplexe Netzwerke zu beherrschen und zu optimieren. Hierbei sind ein ganzheitlicher Ansatz, professionelle Datenanalyse, bewährte Werkzeuge und das Verständnis für die finanzielle Performance von großer Bedeutung.

Staufen AG überzeugt Entscheider mit erfolgreichem Ansatz in verschiedenen Branchen

Die Staufen AG hat mit ihrem erfolgreichen Ansatz Entscheider aus zahlreichen Branchen überzeugt. Auch im Jahr 2024 ist das Unternehmen in den Bereichen „Agrar, Nahrungsmittel und Getränke“, „Auto & Zulieferer“, „Health Care“, „Luft- und Raumfahrt, Defence“, „Maschinen- und Anlagenbau“, „Sonstige Industrial Goods“ und „Transport, Verkehr, Logistik“ führend, wenn es um Top-Expertise in den Bereichen Operational Excellence und Performance Improvement geht.

Die Staufen AG hat es durch ihren umsetzungsstarken und ganzheitlichen Beratungsansatz geschafft, sich als eines der besten Beratungsunternehmen Deutschlands zu etablieren. Sie erzielen signifikante Ergebnissteigerungen für ihre Kunden und fördern eine leistungsfördernde Verbesserungskultur. Die Auszeichnung in verschiedenen Beratungsfeldern zeigt ihre breite Expertise und ihre Fähigkeit, komplexe Netzwerke zu beherrschen und zu optimieren. Kunden aus verschiedenen Branchen schätzen die Staufen AG als erste Adresse für Operational Excellence und Performance Improvement.