technotrans präsentiert innovatives Kombinationsgerät für Schienenfahrzeuge auf der InnoTrans

Die Firma technotrans präsentiert auf der InnoTrans in Berlin ein innovatives Kombinationsgerät, das die Batterie- und Leistungselektronik batteriebetriebener Schienenfahrzeuge effektiv kühlt. Dieses platzsparende und energieeffiziente Komplettsystem bietet Kunden eine zentralisierte Lösung mit nur einer Schnittstelle. Zusätzlich wird das bewährte Batteriekühlsystem zeta.rail in einer individuellen Ausführung gezeigt. Beide Geräte sind mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan) ausgestattet.



Effiziente Kühlung von Batterie und Leistungselektronik in Schienenfahrzeugen

Das innovative Kombinationsgerät von technotrans bietet eine effiziente Kühlung für die Antriebsbatterie und die Leistungselektronik von Schienenfahrzeugen. Durch die Möglichkeit kundenspezifischer Ausführungen ist es vielseitig einsetzbar, unabhängig davon, ob es sich um einen reinen, bi- oder trimodalen Batteriezug handelt. Das platzsparende Design und die reduzierte Anzahl an Komponenten machen das System leichter und wirtschaftlicher im Vergleich zu separaten Geräten.

Das Kombinationsgerät von technotrans nutzt zwei separate Kühlkreisläufe, um die Batterie und die Leistungselektronik zu kühlen. Durch die aktive Kühlung des Batteriekreislaufs und die passive Kühlung des Leistungselektronik-Kreislaufs wird eine höhere Energieeffizienz erreicht. Für zusätzliche Kühlung im Winter kann der Batteriekreislauf optional mit passiver Kühlung ausgestattet werden, wodurch die Batterien mithilfe der Umgebungsluft vollständig gekühlt werden.

Umweltfreundliches Kältemittel für nachhaltiges Thermomanagement bei technotrans

Das Unternehmen technotrans verwendet das natürliche Kältemittel R290 (Propan) in seinen Systemen. R290 hat eine geringe Umweltauswirkung und ist daher eine langfristige und umweltschonende Lösung für Thermomanagement-Systeme. Durch den Einsatz von Propan in den Klimaanlagen der Fahrzeuge müssen die Betreiber nur noch ein Kältemittel lagern, was die Lagerung und den Betrieb vereinfacht.

