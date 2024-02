telent präsentiert auf PMRExpo 2023 innovative Lösungen für PMR-Welt

telent, ein erfahrener Integrator von Telekommunikations- und PMR-Technologien für kritische Infrastrukturen, präsentierte auf der PMRExpo 2023 in Köln eine Vielzahl von aktuellen Branchenthemen und innovativen Lösungen. Der Schwerpunkt lag auf interoperablen PMR-Lösungen, Campusnetzen und Mehrwertanwendungen für Industrie, Verkehr und Gesundheitswesen sowie Notfallkommunikation mit Fallback-Technologien und Managed Security Services. Besucher hatten am telent-Messestand in Halle 8.1 die Möglichkeit, sich von den Sicherheitsspezialisten des neuen Security Operations Centers (SOC) über die Überwachung und den Schutz gemischter IT/OT-Infrastrukturen vor Cybergefahren beraten zu lassen.



PMR-Welt im Wandel: Von Schmalband zu Breitbandsystemen

Der PMR-Welt steht ein deutlicher Wandel bevor, da die Anforderungen an moderne Anwendungen und IoT-Geräte höhere Bandbreiten für effiziente Datenübertragung, Bild- und Videokommunikation erfordern. Zusätzlich wird die Nutzung von Analogfrequenzen bis 2028 abgekündigt. Um den zukünftigen Bedarf abzudecken, präsentiert telent auf der PMRExpo neue Technologie-Mix-Formen. Eine universelle Lösung für die vielfältigen Infrastrukturen und Nutzungszenarien gibt es derzeit noch nicht am Markt.

telent entwickelt individuelle Systeme für datenperformante Kommunikation und Prozessoptimierung

In enger Zusammenarbeit mit den Nutzern entwickelt telent individuelle Systeme, die eine datenperformante Kommunikation ermöglichen und gleichzeitig Mehrwerte für Unternehmen und Organisationen generieren. Durch die Optimierung von Prozessen auf der Applikationsebene werden traditionelle PMR-Netzwerke über einen Gateway-Server mit verfügbaren Breitbandtechnologien wie 5G oder LTE zu einer interoperablen Kommunikationsplattform ausgebaut.

Thorsten Altemöller, Director Sales PMR bei telent, hebt die technische Herausforderung hervor, die mit der Implementierung von Breitbandpower in vorhandene Prozessumgebungen einhergeht. Diese komplexe Aufgabe erfordert umfangreiche Erfahrung im Aufbau und Betrieb von PMR-Netzen sowie in benachbarten Technologien. Dank des langjährigen Know-hows als Systemintegrator und Partner führender Hersteller kann telent die Vor- und Nachteile der Technologien abwägen und sie entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen kombinieren. Dabei steht die Cybersicherheit von Anfang an im Fokus.

telent auf der PMRExpo 2023: Umfassende Cybersecurity-Lösungen für kritische Infrastrukturen

Telent präsentiert auf der PMRExpo 2023 eine breite Palette an Managed Services, um verschiedene Aspekte der Cybersicherheit abzudecken. Dazu gehören Firewall-Management, Endpunkt-Sicherheit und Patch-Management. Zusätzlich bietet telent als neue Dienstleistung ein SOC für IT- und OT-Infrastrukturen an, das mithilfe spezieller Tools und Prozesse die Echtzeitüberwachung übernimmt und auf Sicherheitsereignisse reagiert. Besucher der Messe können sich am telent-Messestand über diese innovativen Lösungen informieren und sich von den Sicherheitsspezialisten des SOC beraten lassen.

Thorsten Altemöller betont, dass der Schutz gemischter IT/OT-Infrastrukturen eine technische Herausforderung darstellt und es bisher nur wenige Security Operations Center (SOC) für OT gibt. Neben IT-Security-Kenntnissen ist ein umfassendes Verständnis der OT-Strukturen und ihrer Automatisierungs-, Prozess- und Netzleittechnik erforderlich. Das SOC von telent integriert dieses interdisziplinäre Wissen und bietet einen umfassenden Schutz vor Cybergefahren für die gesamte IT/OT-Infrastruktur.

telent präsentiert auf der PMRExpo 2023 eine Vielzahl innovativer Lösungen für die PMR-Welt und kritische Infrastrukturen. Durch die Entwicklung individueller Systeme wird eine effiziente und datenperformante Kommunikation ermöglicht, was zu optimierten Prozessen führt. Besonders hervorzuheben ist das neue SOC von telent, das einen umfassenden Schutz vor Cybergefahren für gemischte IT/OT-Infrastrukturen bietet. Besucher der Messe haben die Möglichkeit, sich am telent-Messestand über die neuesten Branchenthemen zu informieren und von den Sicherheitsspezialisten des SOC beraten zu lassen.