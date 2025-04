Ultraschnelle Bildraten für präzise thermografische Untersuchungen

Die Telops FAST M3k ist eine wissenschaftliche Hochleistungs-Infrarotkamera, die speziell für die Erfassung und Analyse von schnellen thermischen Ereignissen entwickelt wurde. Mit ihrer beeindruckenden Bildrate von bis zu 3.100 Hz im Vollbildmodus und bis zu 100.000 Hz in Teilfenstern ermöglicht sie Forschern und Ingenieuren detaillierte und präzise thermografische Untersuchungen. Dank ihrer hohen zeitlichen Auflösung können thermische Prozesse in Echtzeit analysiert werden.



Die Telops FAST M3k verfügt über einen gekühlten InSb-Detektor mit einer Auflösung von 320 x 256 Pixeln und einer typischen NETD von 25 mK. Dies ermöglicht es der Kamera, selbst geringste Temperaturunterschiede zu detektieren. Mit ihrer hohen Empfindlichkeit können präzise thermische Untersuchungen durchgeführt und genaue Temperaturmessungen vorgenommen werden. Forscher und Ingenieure können somit detaillierte Einblicke in thermische Prozesse gewinnen und genaue Daten für ihre Analysen erhalten.

Die Telops FAST M3k bietet einen erweiterten Kalibrierungsprozess, der eine proprietäre Echtzeitverarbeitung von Infrarotbildern ermöglicht. Durch die nicht-uniforme Korrektur (NUC), radiometrische Temperaturmessung, automatische Belichtungssteuerung (AEC) und erweitertes High-Dynamic-Range-Imaging (EHDRI) können Forscher und Ingenieure optimale Ergebnisse erzielen und genaue thermografische Analysen durchführen. Der Kalibrierungsprozess gewährleistet eine präzise und zuverlässige Messung von Temperaturunterschieden, was für verschiedene Anwendungen wie die Ballistikuntersuchung, Verbrennungsforschung und Materialprüfung von großer Bedeutung ist. Die Telops FAST M3k setzt damit neue Maßstäbe in der Thermografie.

Die Telops FAST M3k ist eine hochrobuste Infrarotkamera mit einer IP67-zertifizierten Gehäusekonstruktion, die sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Egal ob im Labor oder im Freien, diese Kamera bietet eine zuverlässige Leistung unter unterschiedlichsten Bedingungen und ist somit vielseitig einsetzbar. Mit ihrem robusten Design kann sie auch widrigen Bedingungen standhalten und ermöglicht genaue thermografische Analysen in jeder Umgebung.

Die Telops FAST M3k ist ein vielseitiges Werkzeug, das in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann. In ballistischen Untersuchungen ermöglicht sie detaillierte Analysen von Projektilbewegungen und Einschlägen. In der Verbrennungsforschung kann sie Flammenfronten und Temperaturverteilungen in Echtzeit untersuchen. Und auch in der Materialprüfung ist die Telops FAST M3k nützlich, denn sie erfasst thermische Reaktionen von Materialien unter Belastung.

