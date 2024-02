Effiziente Prozesse und geringere Kosten: tepcon instructor im Einsatz

Die Industrie, vor allem der Mittelstand in den Bereichen Industrie und verarbeitendes Gewerbe, sieht sich mit zunehmendem Druck konfrontiert. Die steigenden Strom- und Energiepreise, die schwache Nachfrage und fehlende Investitionen belasten die Situation zusätzlich. Darüber hinaus herrscht in fast allen Branchen ein Mangel an qualifizierten Fachkräften und Arbeitskräften im Allgemeinen.



Effiziente Produktionsprozesse: tepcon instructor steigert Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen

Der tepcon instructor ist eine technische Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, indem sie Ausfallzeiten reduziert und Instandhaltungskosten senkt. Gleichzeitig ermöglicht das System eine effektive und schnelle Einarbeitung von unqualifizierten Arbeitskräften, indem es digitale Anleitungen erstellt. Dadurch wird das fachliche Know-how im Unternehmen dauerhaft gesichert und leicht zugänglich gemacht.

Effiziente Instandhaltung: Kosten senken, Ausfallzeiten minimieren

In der Industrie sind die Kosten für Wartung und Instandhaltung ein wesentlicher Bestandteil der Betriebskosten, die etwa 25 bis 30 Prozent ausmachen. Durch den Einsatz von Predictive Maintenance können Unternehmen Ausfallzeiten minimieren und Stillstände vermeiden. Dadurch rechtfertigen sich die Kosten für Wartung und Instandhaltung, da sie im Vergleich zu den Kosten durch Ausfallzeiten deutlich niedriger sind.

Der tepcon instructor ermöglicht es Unternehmen, das erforderliche Know-how für alle Prozesse zu sichern. Durch die Erstellung von multimedialen Schritt-für-Schritt-Anleitungen können Unternehmen Aufgaben zuverlässig dokumentieren und für aktuelle und zukünftige Verantwortliche zugänglich machen. So können Unternehmen auf externe Dienstleistungen verzichten und die Aufgaben mit eigenen Ressourcen abdecken, um Kosten zu senken.

Mit dem tepcon instructor können auch Personen ohne umfangreiche Fachkenntnisse einzelne Arbeitsschritte, Handgriffe und benötigte Werkzeuge durch Bilder und Videos dokumentieren und mit zusätzlichen Informationen verknüpfen. Durch die Verwendung von QR-Codes an Maschinen und Anlagen können die entsprechenden Anleitungen einfach zugeordnet werden. Der tepcon instructor ist als browserbasierte Cloud-Lösung verfügbar und ermöglicht die Erstellung und den Zugriff auf Anleitungen direkt vor Ort mit mobilen Endgeräten.

Lösung für den Fachkräftemangel in der Industrie

Aufgrund des Fachkräftemangels in der Industrie ist es für Unternehmen zunehmend schwierig, qualifiziertes Personal zu finden und einzuarbeiten. Besonders in den Bereichen Verarbeitendes Gewerbe, Instandhaltung, Reparatur und Baugewerbe ist die Fluktuation hoch. Unternehmen müssen daher verstärkt Ressourcen für die Einarbeitung und Qualifizierung neuer Mitarbeiter aufbringen.

Der demografische Wandel und der Mangel an Fachkräften stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Besonders in Bereichen mit ohnehin knappem Personal wird der Verlust von erfahrenen Mitarbeitern und deren Know-how zu einer zusätzlichen Belastung. Neue Mitarbeiter können nicht immer nahtlos in die Aufgaben eingearbeitet werden, was zu Effizienzverlusten und Qualitätsproblemen führen kann.

Der tepcon instructor ermöglicht es Unternehmen, ihr langjährig erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Maschinen und Anlagen dauerhaft zu sichern. Fachkräfte können mithilfe des Systems detaillierte Prozesse dokumentieren und basierend auf ihrer individuellen Erfahrung Anleitungen erstellen. Diese Anleitungen dienen dazu, dass zukünftige Mitarbeiter eigenständig Aufgaben übernehmen und erfolgreich bewältigen können, ohne dass zusätzliche Fähigkeiten erforderlich sind.

Der tepcon instructor ermöglicht eine zuverlässige digitale Werkerführung in verschiedenen Branchen wie dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und anderen Dienstleistungssektoren. Durch das Erfassen und Bereitstellen von Know-how direkt am Objekt können tägliche Aufgaben und Prozesse in Wartung, Reparatur und Instandhaltung effizienter gestaltet werden. Das Wissen ist nicht mehr an einzelne Personen gebunden, sondern dauerhaft im Unternehmen verfügbar.

Der tepcon instructor ist eine innovative Lösung für Unternehmen im Mittelstand der Industrie und verarbeitenden Gewerbe sowie in anderen Dienstleistungssektoren. Mit dem System können Unternehmen digitale Anleitungen einfach erstellen, um ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, Ausfallzeiten zu reduzieren und Instandhaltungskosten zu senken. Gleichzeitig ermöglicht der tepcon instructor eine schnelle Einarbeitung und Anleitung von unqualifizierten Arbeitskräften. Damit bietet das System zahlreiche Vorteile, um den Herausforderungen im Mittelstand gerecht zu werden und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu sichern.

Der tepcon instructor ist ein System, das Unternehmen dabei unterstützt, das Konzept der Predictive Maintenance umzusetzen. Es sichert das erforderliche Know-how in allen verbundenen Prozessen und ermöglicht es Unternehmen, Ausfallzeiten zu minimieren und Stillstände zu vermeiden. Durch den Einsatz des tepcon instructor können Unternehmen den wachsenden Herausforderungen im Mittelstand gerecht werden und ihre Zukunftsfähigkeit sichern.