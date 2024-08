Terberg GmbH: führender Anbieter von nachhaltigen Spezialfahrzeugen

Die Terberg GmbH ist ein renommierter Anbieter von Spezialfahrzeugen, der sich auf die Optimierung von intralogistischen Prozessen spezialisiert hat. Das Unternehmen legt großen Wert auf Effizienzsteigerung und setzt dabei auf innovative Lösungen. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und hohe Innovationskraft trägt Terberg dazu bei, ökologische und ökonomische Ziele in der Logistik zu erreichen. Mit seinen Spezialfahrzeugen ermöglicht Terberg eine effektive und nachhaltige Bewegung von Gütern in der Intralogistik.



Terberg GmbH: Vorreiter in E-Mobilität und emissionsfreien Schwerlastzugmaschinen

Die Terberg GmbH hat frühzeitig den Trend zur E-Mobilität erkannt und bietet in ihrem Spezialfahrzeug-Portfolio alternative Antriebslösungen an. Neben konventionellen Zugmaschinen können Kunden auf Wunsch auch Elektro-Modelle wählen. Bereits seit 2013 ist Terberg Vorreiter in der Branche und hat das erste vollelektrische Spezialfahrzeug auf den Markt gebracht. Das Unternehmen setzt kontinuierlich auf Weiterentwicklung und arbeitet derzeit an emissionsfreien Schwerlastzugmaschinen mit Elektroantrieb im Heavy Duty Segment.

Autonomes Fahren in der Intralogistik – maßgeschneiderte Lösungen von Terberg

Terberg ermöglicht es Kunden, ihre Intralogistik mit autonomem Fahren zu optimieren. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen an, die individuell auf die Infrastruktur und Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind. Bereits erfolgreiche Implementierungen haben gezeigt, dass autonomes Fahren bei Terberg praxistauglich und profitabel ist. Von teleoperativem Fahren mit mehreren Fahrzeugen bis hin zur vollen Autonomie bewältigen die innovativen Terberg Maschinen zuverlässig ihre Aufgaben und bieten hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Alltag der Intralogistik.

Terberg und Kooperationspartner entwickeln innovative Spezialfahrzeuge für Net Zero Economy

Terberg arbeitet aktiv mit spezialisierten Kooperationspartnern zusammen, um innovative Spezialfahrzeuge und Intralogistik-Konzepte zu entwickeln. Diese Partnerschaften ermöglichen es, einen bedeutenden Beitrag zur Net Zero Economy zu leisten. Ein Beispiel hierfür ist die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Helrom GmbH, durch die in den letzten drei Jahren beeindruckende 10.000 Tonnen CO? eingespart wurden. Dies wurde erreicht, indem nichtkranbare Lkw-Trailers barrierefrei transportiert wurden. Des Weiteren konnte Terberg auch bei der Yard Management Optimierung von Möller Industriedienstleistungen zur Effizienzsteigerung bei intralogistischen Bewegungen beitragen.

Terberg GmbH: Fortschrittliche und nachhaltige Lösungen für die Logistik

Die Terberg GmbH ist ein Vorreiter in der Logistikbranche und bietet fortschrittliche Lösungen zur Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit in der Intralogistik. Mit ihrem emissionsfreien Spezialfuhrpark können Unternehmen ihren CO?-Fußabdruck reduzieren. Zudem ermöglicht Terberg durch autonome und teleoperative Fahrzeuge eine effektive und sichere Bewegung in intralogistischen Prozessen. Dank der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und dem umfangreichen Know-how ist Terberg ein idealer Partner für Unternehmen, die ihre logistischen Prozesse optimieren möchten.