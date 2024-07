Die Terberg Spezialfahrzeuge GmbH zeichnet sich durch außergewöhnliche Leistungen, hochwertige Produkte und umfassende Kompetenzen aus. Als führender Anbieter von Spezialfahrzeugen in der Schwerlastindustrie setzt Terberg neue Maßstäbe mit seinem breiten Angebotsspektrum und umfangreichem Fachwissen. Der Slogan „Where special comes as standard“ verdeutlicht den Anspruch des Unternehmens, seinen Kunden nur das Beste zu bieten und ganzheitliche Logistiklösungen zu liefern.



Terberg Spezialfahrzeuge GmbH: Expertise in intralogistic vehicle solutions

Terberg Spezialfahrzeuge GmbH ist seit 2007 ein Experte im Vertrieb, der Vermietung, Wartung und Reparatur von intralogistischen Fahrzeugen. Als Tochterunternehmen der Royal Terberg Group profitiert das Unternehmen von einer starken Tradition und einem hohen Innovationsgeist. Die Lösungsorientierung steht im Mittelpunkt des Teams, das bewährte Produkte und umfassende Dienstleistungen „aus einer Hand“ anbietet. Ein wichtiges Element ist das eigene Servicenetzwerk mit qualifizierten Technikern an mehreren Standorten deutschlandweit.

Terberg Spezialfahrzeuge bietet umfassenden Service für Spezialfahrzeuge

Terberg Spezialfahrzeuge GmbH bietet seinen Kunden nicht nur die Auslieferung von Spezialfahrzeugen, sondern auch ein umfassendes Serviceangebot. An 10 Standorten in Deutschland stehen qualifizierte Techniker bereit, um Wartung, Reparaturen und Beratung anzubieten. Das Unternehmen verfügt über ein breites Fahrzeug- und Leistungsspektrum, das auf bewährter Technik und Erfolgskonzepten basiert. Zudem ist Terberg ein Pionier in der Entwicklung nachhaltiger Antriebskonzepte und hat bereits elektronische Spezialfahrzeuge in die Intralogistik integriert.

Terberg: Der unsichtbare Held der Logistikbranche

Terberg ist ein unscheinbarer, aber äußerst wichtiger Akteur in der Logistikbranche. Das Unternehmen ist maßgeblich daran beteiligt, dass täglich Millionen von Verbrauchsgütern sicher und effizient transportiert werden. Die hochwertige Qualität und technische Ausstattung der Terberg-Fahrzeuge sind unverzichtbar für eine reibungslose Logistikinfrastruktur. Als familiengeführtes Unternehmen legt Terberg großen Wert auf Kundenorientierung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen.

