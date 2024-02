Projekt 5G MIPS transformiert Intralogistik mit modernsten Technologien

Das TEST CAMP INTRALOGISTICS präsentiert die Weltpremiere des 5G MIPS Live-Tests, bei dem das Stuttgarter Technologieunternehmen NAiSE auf einer Fläche von 120 Quadratmetern die Zusammenarbeit von gemischten Roboterflotten mit manuell betriebenen Fahrzeugen und Menschen ohne Schutzzäune demonstriert. Diese innovative Automatisierungslösung simuliert realitätsnah die typischen Herausforderungen der Materialflussautomatisierung und integriert verschiedene Fahrzeugtypen nach dem VDA5050-Schnittstellenstandard. Besucher haben die Möglichkeit, die einzigartige Mensch-Roboter-Kooperation zu erleben und sich über die Zukunft der Intralogistik zu informieren.



Materialflussautomatisierung auf das nächste Level dank offener Zusammenarbeit

Die Intralogistiksoftware von NAiSE bildet die Grundlage für die Verkehrssteuerung, Auftragsverwaltung und Verkehrsanalyse aller Beteiligten. Omron und Bosch Rexroth stellen hochmoderne Robotersysteme und Cobots bereit, während WAITKUS für die Projektkonzeption und Präsentation verantwortlich ist. Zusätzlich sorgt Nokia für das private 5G-Mobilfunknetz im 5G MIPS Projekt. Diese einzigartige Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten in der Mensch-Roboter-Kooperation und bringt die offene Materialflussautomatisierung auf das nächste Level.

Omron, NAiSE, Waitkus und Nokia haben das Projekt 5G MIPS am Stuttgarter Forschungscampus Arena 2036 initiiert. Dabei werden modernste Technologien zu einer ganzheitlichen Intralogistiklösung integriert. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Intralogistik zu revolutionieren und nachhaltigere, nahtlose und effizientere Fertigungsprozesse zu ermöglichen.

Der VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik wird ebenfalls auf dem TEST CAMP vertreten sein und den Besuchern die Neuauflage ihres AGV Mesh-Up präsentieren. Dieses unterstützt den VDA5050 Schnittstellenstandard im Bereich der mobilen Robotik. Die Besucher können auf einer Fläche von circa 3600 Quadratmetern insgesamt 20 innovative Testaufbauten erkunden und sich über die neuesten Trends und Technologien in der Fördertechnik und Intralogistik informieren.

B2B-Besucher des TEST CAMP INTRALOGISTICS können auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern mehr als 100 der aktuellsten Innovationen und Neuheiten in den Bereichen Logistik und Intralogistik erleben. Das Angebot reicht von Gabelstaplern und automatisierten Lagertechnikgeräten bis hin zu Software und mobilen Robotiklösungen. Ergänzt wird das Programm durch geführte Highlight-Touren, die einen umfassenden Einblick in den aktuellen Stand der Technologie bieten.

Im Kongressbereich des TEST CAMP INTRALOGISTICS nehmen über 30 hochkarätige Referenten in 18 Panels teil. Am 10. April stehen Themen wie Automatisierung, Künstliche Intelligenz und alternative Staplerantriebe sowie Start-ups und Gründer im Mittelpunkt. Der 11. April widmet sich ganz der Mobile Robotics Conference und bietet faszinierende Einblicke in die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet.

Mit der Weltpremiere des 5G MIPS Live-Tests und einer Reihe weiterer Highlights stellt das TEST CAMP INTRALOGISTICS eine bahnbrechende Neuerung für die Intralogistikbranche dar. Die ganzheitliche Zusammenarbeit von Mensch und Roboter sowie der Einsatz modernster Technologien ermöglichen nachhaltigere und effizientere Fertigungsprozesse. Besucher haben die einmalige Gelegenheit, die besten Innovationen aus den Bereichen Logistik und Intralogistik live zu erleben und sich in hochkarätigen Panels über die Zukunft der Branche auszutauschen. Das TEST CAMP INTRALOGISTICS ist ein absolutes Muss für alle Logistik- und Intralogistik-Enthusiasten.