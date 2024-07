Defence Day 2024: Erfahren Sie die neuesten Entwicklungen in der Sensor- und Bedrohungserkennungstechnologie!

Defence Day 2024 bietet Besuchern die einzigartige Gelegenheit, innovative Sensor- und Bedrohungserkennungstechnologien hautnah zu erleben. Diese Technologien sind intelligent und unterstützen das Militärpersonal bei der Beschleunigung kritischer Entscheidungen, um sichere, effiziente und erfolgreiche Missionen zu ermöglichen.



Defence Day 2024: Technologien zur Verbesserung der Schlachtleistung

Defence Day 2024 bietet den Besuchern die einmalige Gelegenheit, hautnah zu erleben, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Technologie den Erfolg von Schlachten beeinflusst. Durch bahnbrechende Lösungen von Teledyne FLIR wird die operative Effektivität und der Missionserfolg verbessert. Cutting-edge Demonstrationen, informative Präsentationen und Q&A-Sitzungen ermöglichen es den Teilnehmern, sich mit Experten und Kollegen aus der Verteidigungsindustrie zu vernetzen und ihr Wissen über die neuesten Technologien zu erweitern.

Die Entscheidungsfindung in hochdruckvollen Situationen an vorderster Front ist eine große Herausforderung. Dank der neuesten Wärmebildkameras kann diese Last jedoch erfolgreich bewältigt werden. Durch die Fähigkeit, Wärmesignaturen zu erfassen, werden benachbarte Objekte mit nur geringfügigen Unterschieden in ihrer Wärmesignatur für Wärmesensoren deutlich sichtbar. Dadurch können Wärmebildkameras unabhängig von den Lichtverhältnissen in völliger Dunkelheit oder rauchgefüllten Umgebungen eingesetzt werden. Dies macht sie zu einem idealen Werkzeug für den Einsatz in Kampfsituationen.

Die langjährige Zusammenarbeit von Teledyne FLIR mit Streitkräften weltweit hat dazu beigetragen, Ziele effektiv zu erkennen, zu bewerten und zu verfolgen. Die Infrarotkameras von FLIR bieten entscheidende Vorteile für Verteidigungsanwendungen, wie eine hohe Bildwiederholfrequenz für Echtzeitdatenerfassung und eine präzise Identifizierung dank hoher räumlicher Auflösung. Durch den Einsatz spektraler Filter ermöglichen diese Kameras zudem eine gezielte Bildgebung, was die Erkennung weiter verbessert.

Bei Defence Day 2024 stehen die Auflösung in einem entfernten Bild, die Messung mit Lichtgeschwindigkeit und die Herausforderungen der Infrarotstrahlungsmessung im Fokus. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Technologien und Entwicklungen in diesen Bereichen zu informieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Software, die eine entscheidende Rolle bei der Funktion und Leistung von Infrarotkameras spielt. Experten werden die Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Themen präsentieren und diskutieren.

Defence Day 2024 ist eine Veranstaltung, die in Salisbury, Wiltshire, stattfindet. Der Tag beginnt mit der Registrierung um 08:00 Uhr und einer herzlichen Begrüßung um 09:00 Uhr. Die Vormittagssitzung bietet den Teilnehmern eine Reihe informativer Technologiepräsentationen, die sowohl Hardware als auch Software abdecken. Diese Präsentationen geben einen Einblick in die neuesten Entwicklungen im Verteidigungssektor und bieten die Möglichkeit, mehr über innovative Geräte zu erfahren. Nach den Präsentationen gibt es interaktive Breakout-Sitzungen, die den Teilnehmern ermöglichen, ein besseres Verständnis für diese Geräte zu entwickeln. Eine offene Frage- und Antwortrunde leitet das Mittagessen ein.

Am Nachmittag von Defence Day 2024 können die Besucher eine Vielzahl aufregender Demonstrationen erleben. Dazu gehört unter anderem eine Simulation einer Nachtsichtsystem-Testanlage, bei der die Teilnehmer die neueste Technologie auf diesem Gebiet kennenlernen können. Zusätzlich werden praktische Sitzungen angeboten, bei denen die Verfolgung von Zielen in Range Science sowie die Hochgeschwindigkeitsbildgebung im Fokus stehen. Die Veranstaltung endet schließlich mit einer Frage- und Antwortrunde, bei der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, letzte Fragen zu stellen.

Erhalten Sie einmalige Einblicke in die neuesten Entwicklungen im Verteidigungssektor, indem Sie sich unter www.thermalvisionresearch.co.uk/defence-day-2024 für diese einzigartige Veranstaltung anmelden. Werden Sie Teil einer Plattform, die die Zukunft der militärischen Fähigkeiten prägt, und entdecken Sie innovative Lösungen in der Sensor- und Bedrohungserkennungstechnologie, die die operative Effektivität und den Erfolg von Missionen verbessern können.

Defence Day 2024: Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen im Verteidigungssektor

Defence Day 2024 ist eine einzigartige Veranstaltung, bei der Militärpersonal und Technologie-Enthusiasten die Chance haben, die neuesten Entwicklungen im Verteidigungssektor hautnah kennenzulernen. Teledyne FLIR präsentiert bahnbrechende Lösungen in der Sensor- und Bedrohungserkennungstechnologie, die dazu beitragen, die operative Effektivität und den Erfolg von Missionen zu verbessern. Durch cutting-edge Demonstrationen, informative Präsentationen und interaktive Sitzungen wird den Teilnehmern eine Plattform geboten, um sich mit Experten und Kollegen aus der Verteidigungsindustrie auszutauschen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich bei Defence Day 2024 anzumelden und die Zukunft der militärischen Fähigkeiten mitzugestalten.