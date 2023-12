Effektiver Schutz vor Übertemperaturen mit Thermoflagger ICs der TCTH0-Serie

Die Thermoflagger ICs der TOSHIBA TCTH0-Serie, die von GLYN vertrieben werden, bieten eine zuverlässige Lösung zur Erkennung von Übertemperaturen in elektronischen Geräten. Durch die Verwendung des Thermoflagger in Verbindung mit PTC-Temperatur-Limit-Sensoren kann eine effektive Schutzschaltung aufgebaut werden. Der IC überwacht bis zu 10 PTCs gleichzeitig und kann verschiedene Auslösetemperaturen überwachen. Mit ihrem kompakten Gehäuse sind die Thermoflagger ICs vielseitig einsetzbar und können in verschiedenen Anwendungen integriert werden.



Die Thermoflagger ICs der TOSHIBA TCTH0-Serie, die von GLYN vertrieben werden, stellen eine zuverlässige Lösung dar, um Überhitzung in elektronischen Geräten zu erkennen und zu verhindern. Durch ihre einfache Anwendung ermöglichen sie es Benutzern, bei Bedarf Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und mögliche Schäden an den Geräten zu vermeiden. Dank ihrer präzisen Temperaturerkennungsfunktion bieten sie eine effektive Möglichkeit, die Betriebstemperatur elektronischer Geräte zu überwachen und zu regulieren.

Das von GLYN entwickelte Evaluationboard ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Nutzung des Thermoflagger ICs. Durch die einfache Inbetriebnahme können Hardware-Enthusiasten und Entwickler sofort mit der Implementierung beginnen. Das Evaluationboard bietet eine praktische Lösung, um die Vorteile des Thermoflagger ICs effektiv zu nutzen und Übertemperaturen in elektronischen Geräten zu erkennen.

Um eine effektive Schutzschaltung aufzubauen, kann der Thermoflagger IC in Verbindung mit einem oder mehreren PTC-Temperatur-Limit-Sensoren verwendet werden. Der IC erzeugt einen Strom durch den PTC-Widerstand mittels einer Konstantstromquelle. Bei einer abnormen Temperaturerhöhung steigt der Widerstandswert des PTCs exponentiell an und die Klemmspannung übersteigt den Schwellwert des Komparators. Dadurch wird der Fehlerausgang des Thermoflagger ICs ausgelöst und das Signal über einen Push-Pull oder Open-Drain Ausgang bereitgestellt.

Die Thermoflagger ICs der TCTH0-Serie bieten die Möglichkeit, bis zu 10 PTCs gleichzeitig zu überwachen. Dies ermöglicht eine präzise Temperaturüberwachung an verschiedenen Stellen im Gehäuse. Durch die Verwendung von PTCs mit unterschiedlichen Nenntemperaturen können verschiedene Auslösetemperaturen in einem String überwacht werden. Dadurch wird eine individuelle Anpassung an die Anforderungen verschiedener Geräte und Anwendungen ermöglicht.

Die Thermoflagger ICs der TCTH0-Serie von TOSHIBA bieten eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an individuelle Anforderungen. Mit verschiedenen Konstantstromstärken, Ausgangsoptionen und Funktionen können die ICs je nach Bedarf konfiguriert werden. Durch die Auswahlmöglichkeiten von Open-Drain oder Push-Pull Ausgängen sowie Funktionen wie Auto-Retry oder Latch-/RESET können die Thermoflagger ICs vielseitig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Dadurch wird eine effektive Überwachung und Schutz vor Übertemperaturen gewährleistet.

Dank ihres kompakten SOT-553 ESV Gehäuses mit den Maßen 1,6 mm x 1,6 mm sind die Thermoflagger ICs äußerst vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich sowohl für den Einsatz in kleinen elektronischen Geräten als auch in großen Industrieanlagen. Durch ihre geringe Größe können sie nahtlos in verschiedenste Anwendungen integriert werden, ohne dabei viel Platz einzunehmen.

Die Thermoflagger ICs der TOSHIBA TCTH0-Serie sind speziell entwickelte Bauteile, die eine zuverlässige Erkennung von Übertemperaturen in elektronischen Geräten ermöglichen. Dank ihrer flexiblen Anwendungsmöglichkeiten können sie in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Die vielseitigen Derivatoptionen bieten die Möglichkeit, den Thermoflagger an individuelle Anforderungen anzupassen. Mit dem Evaluationboard von GLYN können Entwickler sofort mit der Implementierung beginnen und von den Vorteilen des Thermoflagger ICs profitieren. Weitere Informationen und Muster der TCTH0-Serie sind bei TOSHIBA Distributor GLYN erhältlich.