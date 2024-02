Rheinmetall revolutioniert wasserstoffbetriebene Lkw mit neuer Wärmepumpe

Die innovative Wärmepumpe von Rheinmetall ermöglicht eine effizientere Nutzung von Wasserstoffantrieben in Lkw und trägt zur Erreichung von Klimaschutzzielen bei. Durch die Plug-and-Play-Lösung kann die Wärmepumpe einfach in bestehende oder neue Fahrzeuge integriert werden und maximiert die Effizienz des Antriebssystems. Mit dem Einsatz dieser bahnbrechenden Technologie bei einem Neukunden setzt Rheinmetall einen neuen Standard im Bereich des Thermomanagements für wasserstoffbetriebene Lkw.



Rheinmetalls innovative Wärmepumpe maximiert Effizienz und Reichweite von Fahrzeugen

Die Wärmepumpe von Rheinmetall ist eine komplett vormontierte Einheit, die bereits mit Kältemittel befüllt ist. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Maximierung der Effizienz des Antriebssystems und trägt dazu bei, die Reichweite des Fahrzeugs zu erhöhen. Dank dieser innovativen Technologie können die Voraussetzungen geschaffen werden, den Langstreckentransport nachhaltiger zu gestalten und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Rheinmetall erweitert Einsatzgebiet der Wärmepumpe im Zukunftsmarkt H2

Mit diesem neuen Auftrag konnte Rheinmetall seine Wärmepumpenlösung erfolgreich in den Zukunftsmarkt H2 erweitern. Neben der Elektromobilität hat das Unternehmen nun auch einen ersten Kunden für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge gewonnen. Die flexible Plug-and-Play-Lösung kann sowohl in neue Fahrzeugplattformen integriert als auch in bestehende Fahrzeuge nachgerüstet werden. Darüber hinaus ist sie auch für kundenspezifische Anwendungen geeignet. Rheinmetall plant bereits die Expansion in weitere Kundensegmente.

Herausforderung für die Lastwagenbranche: EU-Klimaziele einhalten und Strafen vermeiden

Die Einhaltung der EU-Klimaschutzziele stellt die Lastwagenbranche vor große Herausforderungen. Um die vorgeschriebenen Emissionsziele zu erreichen, müssen neue Lkw-Modelle bis 2025 im Durchschnitt 15% weniger Kohlendioxid ausstoßen und bis 2030 sogar eine Reduktion von mindestens 30% aufweisen. Bei Nichteinhaltung dieser Ziele drohen hohe Strafen. Um das ehrgeizige Ziel, ab 2040 keine fossilen Brennstoffe mehr zu nutzen, zu erreichen, spielt die Brennstoffzelle neben der Elektromobilität eine wichtige Rolle.

Rheinmetall revolutioniert Thermomanagement für Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit kompaktem Wärmepumpensystem

Das Wärmepumpensystem von Rheinmetall wird in modernen Brennstoffzellen-Fahrzeugen eingesetzt, um die hohen Anforderungen des Thermomanagements zu erfüllen. Durch seine kompakte Bauweise spart das System wichtigen Bauraum, während es eine Kühlleistung von bis zu 8 kW und eine Heizleistung von bis zu 11 kW liefert. Es ist für sowohl 400- als auch 800-Volt-Anwendungen geeignet und trägt somit zur Effizienz und Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge bei.

Kompakte Wärmepumpe von Rheinmetall optimiert H2-Mobilität effizient

Die kompakte Wärmepumpe von Rheinmetall spielt eine aktive Rolle im Thermomanagement, indem sie nicht nur die Brennstoffzelle präzise konditioniert, sondern auch den Innenraum klimatisiert. Durch einen angeschlossenen Kühlmittelkreislauf kann das System sowohl kühlen als auch heizen. Dank präziser und intelligenter Steuerung trägt es zur wirtschaftlichen, effizienten und komfortablen H2-Mobilität bei. Zudem erhöht diese Technologie die Lebensdauer der Bauteile signifikant, was wiederum die Reichweite der Fahrzeuge steigert.

Rheinmetall revolutioniert H2-Mobilität: Innovative Plug and Play-Lösung für Wärmepumpen

Mit der Einführung seiner innovativen Plug and Play-Lösung in Form einer neuen Wärmepumpe hat Rheinmetall einen bedeutenden Fortschritt im Bereich nachhaltiger H2-Mobilität erzielt. Neben der Effizienzsteigerung des Antriebssystems und der erhöhten Reichweite der Fahrzeuge bietet diese Technologie zahlreiche weitere Vorteile. Rheinmetall ist außerdem in der Lage, sein Einsatzgebiet kontinuierlich zu erweitern und neue Kunden im Zukunftsmarkt H2 zu gewinnen. Dank seines kompakten Wärmepumpensystems trägt das Unternehmen dazu bei, die komplexen Herausforderungen des Thermomanagements zu bewältigen und einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der EU-Klimaschutzziele zu leisten.