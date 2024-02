Volkswagen verstärkt Entwicklungsaktivitäten in China – Thomas Ulbrich wird Leiter der Technischen Entwicklung

Thomas Ulbrich wird ab dem 1. April 2024 die Leitung der Technischen Entwicklung für den Volkswagen Konzern in China übernehmen. Als Experte in den Bereichen Entwicklung und Software wird er die Entwicklungsaktivitäten in China weiter vorantreiben und die Lokalisierung und Vernetzung der Projekte voranbringen. Durch seine Fachkenntnisse und Verbindungen in der Region wird er die Zusammenarbeit mit den Joint Venture Gesellschaften stärken und wichtige Impulse für die Transformation hin zur smarten Elektro-Mobilität setzen.



Thomas Ulbrich wird CEO der Volkswagen China Technology Company

Thomas Ulbrich übernimmt die Position des CEO der Volkswagen China Technology Company (VCTC) in Hefei, dem größten Entwicklungszentrum des Konzerns außerhalb Deutschlands. Dort wird intensiv an der Entwicklung von Fahrzeugmodellen speziell für den chinesischen Markt gearbeitet. Besonders hervorzuheben ist die erste lokal produzierte Elektro-Plattform, die ab 2026 als Grundlage für zukünftige Volkswagen Modelle in China dienen wird. Dank effizienter Entwicklungsprozesse und dem Einsatz modernster Technologien wird die VCTC die Marktreife von Fahrzeugen und Komponenten um beeindruckende 30 Prozent verkürzen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Joint Venture Gesellschaften, Batterieherstellern und chinesischen Partnern entstehen neue Synergien in der Entwicklungsarbeit. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit der Software Einheit von Volkswagen und externen Partnern im Bereich autonomes Fahren, User Experience und Infotainment intensiviert. Diese enge Vernetzung ermöglicht eine effiziente Entwicklung von zukunftsweisenden Technologien und sorgt für eine optimale Erfüllung der Bedürfnisse der chinesischen Kunden.

Das Vorstandsressort „New Mobility“ wird nach einer erfolgreichen Pionierphase in die Technische Entwicklung überführt. In diesem Bereich hat Thomas Ulbrich neue Prozesse der Softwareentwicklung für Elektrofahrzeuge auf MEB-Basis erprobt und etabliert. Mit der Übertragung aller Umfänge auf den MQBevo ist die Mission des Ressorts abgeschlossen. Entwicklungsvorstand Kai Grünitz wird zukünftig die technische Projektsteuerung für Zukunftstechnologien und Entwicklung unter einem Dach leiten. Diese Umstrukturierung ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit und stärkere Vernetzung innerhalb des Unternehmens.

Thomas Ulbrich verfügt über umfangreiche Erfahrung im Volkswagen Konzern, insbesondere in China, wo er in leitenden Positionen tätig war. Dank seiner Kenntnisse in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Logistik sowie seiner etablierten Kontakte in der Region ist er die perfekte Besetzung für die Position des Entwicklungschefs in China.

Die Ernennung von Thomas Ulbrich zum Entwicklungschef des Volkswagen Konzerns in China ist ein bedeutender Schritt, um die Bedürfnisse der chinesischen Kunden noch besser zu erfüllen. Durch die Lokalisierung und Vernetzung der Entwicklungsaktivitäten werden maßgeschneiderte Lösungen für den chinesischen Markt entwickelt. Die enge Zusammenarbeit mit den Joint Venture Gesellschaften und chinesischen Partnern ermöglicht eine beschleunigte Transformation hin zur smarten Elektro-Mobilität, um den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltschutz gerecht zu werden.

Durch die Implementierung effizienter Entwicklungsprozesse und den Einsatz modernster Technologien wird die Zeit bis zur Marktreife von Fahrzeugen und Komponenten deutlich verkürzt. Die Überführung des Vorstandsressorts „New Mobility“ in die Technische Entwicklung ermöglicht effizientere Strukturen und eine stärkere Vernetzung innerhalb der Marke Volkswagen. Die Ernennung von Thomas Ulbrich als Entwicklungschef ist ein bedeutender Schritt für den Volkswagen Konzern, um seine Position in China weiter zu stärken und aktiv an der Gestaltung der zukünftigen Mobilität teilzunehmen.