thyssenkrupp Marine Systems übergibt dritte Fregatte an Ägypten

Die Fregatte „AL-QADEER“ ist die dritte von insgesamt vier Fregatten, die Ägypten bei thyssenkrupp Marine Systems bestellt hat. Der Bau und die Lieferung dieser Fregatten wurden in einer Rekordzeit realisiert. Die MEKO(R) A-200 EN-Schiffe zeichnen sich durch ihre außerordentliche Leistungsfähigkeit aus und gehören zu den leistungsstärksten Fregatten ihrer Klasse.



thyssenkrupp Marine Systems übergibt Fregatte „AL-QADEER“ an Ägypten

Am 15. Dezember fand in Bremerhaven eine feierliche Zeremonie statt, bei der thyssenkrupp Marine Systems die Fregatte „AL-QADEER“ an die Marine der Arabischen Republik Ägypten übergab. Dieses Schiff, das Teil einer Serie von vier MEKO(R) A-200 EN-Fregatten ist, wurde offiziell an die ägyptische Marine übergeben. An der Zeremonie nahmen hochrangige Vertreter der ägyptischen und deutschen Marine teil, um diesen historischen Moment zu würdigen.

Die Fregatte „AL-QADEER“ wurde erfolgreich an die ägyptische Marine übergeben, nur sechs Monate nach der Übergabe der zweiten Fregatte. Dies stellt einen Rekord dar und markiert den Abschluss des Baus der Schiffe in Deutschland. Die vierte Fregatte befindet sich derzeit in der Endfertigung auf der Alexandria-Werft in Ägypten, in enger Zusammenarbeit mit thyssenkrupp Marine Systems. Diese schnelle und effiziente Zusammenarbeit stärkt die maritime Verteidigungsfähigkeit Ägyptens.

Die Bauarbeiten an der Fregatte „AL-QADEER“ begannen im Herbst 2020 mit dem ersten Stahlschnitt. Im März 2021 erfolgte die Kiellegung des Schiffes, gefolgt vom Stapellauf im April 2022. Im Oktober 2022 erhielt das Schiff den Namen „AL-QADEER“. In Kürze wird das Schiff seine Reise nach Alexandria, Ägypten, antreten.

Der Oberbefehlshaber der ägyptischen Marine, Vizeadmiral Ashraf Ibrahim Atwa, unterstrich die enge Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen Ägypten und Deutschland. Innerhalb von nur 14 Monaten erhielt die ägyptische Marine drei hochmoderne MEKO(R) A-200-Fregatten, AL-AZIZ, AL-QAHHAR und AL-QADEER. Die Übergaben dieser Fregatten sind ein deutlicher Beweis für die erfolgreiche Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Sowohl die ägyptische Marine als auch thyssenkrupp Marine Systems können stolz darauf sein, Teil dieses beeindruckenden Projekts zu sein.

Auf der ägyptischen Verteidigungsausstellung EDEX 2023 in Kairo wurde vor kurzem die vierte Fregatte AL-JABBAR präsentiert. Dieses Schiff, das voraussichtlich im Oktober 2025 geliefert wird, ist ein weiterer Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Ägypten und thyssenkrupp Marine Systems. Mit modernster Technologie und einer beeindruckenden Leistungsfähigkeit wird die AL-JABBAR die ägyptische Marine weiter stärken und ihre maritime Verteidigungsfähigkeit verbessern.

Die Arabische Republik Ägypten erteilte im Jahr 2018 thyssenkrupp Marine Systems den Auftrag zum Bau von vier identischen Schiffen. Die ersten drei Fregatten, „AL-AZIZ“, „AL-QAHHAR“ und „AL-QADEER“, wurden erfolgreich in Deutschland gebaut. Die vierte Fregatte befindet sich derzeit in Bau auf der Alexandria-Werft in Ägypten. Diese Auftragsvergabe unterstreicht die langjährige Zusammenarbeit zwischen Ägypten und thyssenkrupp Marine Systems im Bereich des Schiffbaus.

Die Übergabe der Fregatte „AL-QADEER“ an die ägyptische Marine ist ein wichtiger Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Ägypten und thyssenkrupp Marine Systems. Durch den schnellen und effizienten Bau der MEKO(R) A-200 EN-Fregatten hat thyssenkrupp Marine Systems erneut seine Expertise und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die ägyptische Marine erhält mit diesen hochmodernen Schiffen eine deutliche Stärkung ihrer Flotte und verbesserte maritime Verteidigungsfähigkeiten. Die MEKO(R) A-200 EN-Fregatten zählen zu den leistungsstärksten ihrer Klasse und zeigen die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Ägypten und Deutschland.