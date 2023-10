Nestlé investiert stark in Haustiernahrung und erzielt hohe Gewinne

Der Bedarf an hochwertiger Haustiernahrung steigt stetig an, da immer mehr Menschen ihre Haustiere als vollwertige Familienmitglieder betrachten. Im Gegensatz zu früher, als Tiere oft mit Essensresten gefüttert wurden, sind Tierhalter heute bereit, mehr Geld für qualitativ hochwertiges Futter auszugeben. Dieser Trend eröffnet Tierfutterherstellern wie Nestlé, die sich auf Premium-Produkte spezialisiert haben, enormes Wachstumspotenzial. Nestlé prognostiziert, dass der Weltmarkt für Heimtiernahrung in den kommenden Jahren jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen wird.



Nestlé entwickelt spezielle Produkte für ältere Tiere

Nestlé bietet eine breite Palette an hochwertigen Tierfutterprodukten an, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Tiere zugeschnitten sind. Dabei werden spezielle Varianten für Welpen, Tiere mit empfindlicher Verdauung, sensibler Haut oder Übergewicht angeboten. Die Produkte sind sowohl mit als auch ohne Getreide erhältlich und bieten eine Vielzahl von Geschmackssorten zur Auswahl.

Nestlé hat spezielle Nahrungsmittelzusätze wie „Age Defence“ in Europa und „Bright Mind“ in den USA entwickelt, um das Gehirn älterer Tiere fit zu halten. Obwohl es manchen Menschen übertrieben erscheinen mag, ihren Haustieren Vitamine und Nahrungsergänzungen zu geben, betont Nestlé, dass dies für einige Tiere in bestimmten Lebensphasen sinnvoll sein kann. Mit diesen Produkten können Tierhalter sicherstellen, dass ihre Tiere auch im Alter eine optimale Ernährung erhalten.

Hohe Gewinnmarge in Heimtiernahrung zeigt Erfolg

Nestlé setzt erfolgreich auf die Strategie, den Markt für Premium-Tierfutter weiter auszubauen. Die hochwertigen Produkte erfreuen sich großer Beliebtheit und verzeichnen das stärkste Wachstum im Verkauf. Dies führt zu hohen Gewinnen für das Unternehmen.

Der Bereich der Heimtiernahrung ist für Nestlé äußerst profitabel, mit einer Betriebsgewinnmarge von 20,5 Prozent, die deutlich über dem konzernweiten Durchschnitt liegt. Dies zeigt, dass Tierhalter bereit sind, für hochwertiges Tierfutter zu zahlen, ähnlich wie bei den beliebten Nespresso-Kapseln.

Nestlé nutzt internes Wissen über Probiotika für Tierfutter

Nestlé setzt stark auf die Entwicklung und Produktion von Heimtiernahrung. Laut einer Analyse der ZKB-Analytiker hat das Unternehmen von 2017 bis 2023 beeindruckende 2,5 Milliarden Franken in diesen Bereich investiert. Dies zeigt das große Vertrauen von Nestlé in den wachsenden Markt für Tierfutter. Zusätzlich werden weltweit Fabriken ausgebaut oder neu errichtet, um die steigende Nachfrage zu decken. Nestlé profitiert auch von internen Synergien, indem es das Wissen seiner Experten für tierische und menschliche Ernährung kombiniert.

Nestlé kann dank seines Wettbewerbsvorteils das umfangreiche interne Wissen über Probiotika, das für die menschliche Ernährung entwickelt wurde, auch für die Herstellung von Tiernahrung nutzen. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, hochwertige und innovative Produkte für Haustiere zu entwickeln, die deren Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen.

Nestlé kämpft um Marktanteile in der Heimtiernahrung

Nestlé ist weltweit einer der größten Hersteller von Heimtiernahrung und verzeichnet mit seiner Marke Purina ein starkes Wachstum. Mit seinen Produkten deckt Nestlé die Bedürfnisse von Haustieren in allen Lebensphasen ab und bietet innovative und hochwertige Futteroptionen an. Das Unternehmen investiert stark in die Weiterentwicklung seines Sortiments und strebt an, seinen Marktanteil weiter auszubauen.

Effiziente Nutztierverwertung: Positive Wirkung auf Umwelt

Haustiere werden heutzutage immer hochwertigeres Futter bekommen, was für einige Menschen vielleicht ungewöhnlich erscheint. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieses Futter hauptsächlich aus tierischen Nebenprodukten besteht, die für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind. Diese Nebenprodukte, wie Lungen, Lebern und Nieren, werden von den Herstellern von Heimtiernahrung gerne verwendet, um sicherzustellen, dass geschlachtete Nutztiere vollständig verwertet werden.

Durch die Verwendung von tierischen Nebenprodukten in der Herstellung von Heimtiernahrung werden geschlachtete Nutztiere vollständig genutzt und Abfälle vermieden.

Tierhalter investieren in hochwertiges Heimtierfutter

Durch den Trend zu hochwertiger Haustiernahrung können Tierhalter sicherstellen, dass ihre Haustiere die bestmögliche Ernährung erhalten, um in allen Lebensphasen gesund zu bleiben.

Hochwertiges Heimtierfutter erfreut sich großer Beliebtheit bei Tierhaltern und wird als sinnvolle Wahl angesehen, um sicherzustellen, dass Haustiere die bestmögliche Ernährung erhalten. Dies spiegelt sich in den hohen Gewinnen wider, die durch die große Zahlungsbereitschaft der Tierhalter erzielt werden.