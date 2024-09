Systraplan: Effiziente Lager- und Fördertechnik für timpla Werk

Das neue Holzmodulwerk der timpla GmbH by Renggli in Eberswalde ist das größte seiner Art in Deutschland. Um den steigenden Bedarf zu decken, setzt das Unternehmen auf die bewährte Lager- und Fördertechnik von Systraplan. Mit einer Produktionsfläche von 20.000 qm und 200 Mitarbeitern wird das Werk jährlich 2.000 Holzmodule und bis zu 10.000 m2 im Elementbau produzieren. Systraplan hat das Projekt von Anfang bis Ende begleitet und individuelle Lösungen entwickelt. Das Logistiksystem umfasst ein Hochregallager, Schwerlastfördertechnik und intelligente Materialbereitstellung.



Effiziente Materialbeförderung und Lagerung im neuen Werk Eberswalde

Das neue Werk in Eberswalde, das im Sommer 2024 seine Produktion aufnimmt, ist das größte Holzmodulwerk Deutschlands. Um einen effizienten Materialtransport und eine effiziente Lagerung zu gewährleisten, hat timpla auf die Erfahrung von Systraplan gesetzt. Systraplan hat das Projekt aktiv mitgestaltet und dabei die spezifischen Anforderungen der timpla GmbH berücksichtigt. Die erfolgreiche Partnerschaft hat dazu beigetragen, dass das timpla Werk reibungslos in Betrieb gehen kann.

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Vertrauen und Fachkompetenz im Fokus

Die langjährige Erfahrung von Systraplan im Holzmodulbau ermöglichte eine maßgeschneiderte Zusammenarbeit mit timpla. Von individuellem Sondermaschinenbau über Engineering und Automatisierung bis hin zur Materialflussplanung und -steuerung wurden alle Anforderungen erfüllt. Dabei stand die ganzheitliche Lösungskompetenz von Systraplan immer im Vordergrund, um die Intralogistischen Prozesse in Eberswalde optimal zu gestalten.

Effizienter Materialfluss und optimierte Lagerung im timpla Werk

Das Logistiksystem des timpla Werks in Eberswalde zeichnet sich durch eine hohe Automatisierung und einen effektiven Materialfluss aus. Das Regallager bietet ausreichend Platz für die Holzmodule und ermöglicht eine schnelle und effiziente Bewegung des Regalbediengeräts. Die Materialbereitstellung erfolgt innerhalb von 45 bis 90 Sekunden nach Anforderung, während die Materialbereitstellung und Ausrichtung der Platten binnen 30 bis 60 Sekunden erfolgt. Zusätzlich bietet Systraplan verschiedene Schwerlastfördertechnik wie Kettenförderer, Rollenbahnen, Verschiebewagen und Senkrechtförderer an.

Erfolgreiche Partnerschaft ermöglicht Start des timpla Werks in Eberswalde

Das gemeinsame Projekt von timpla und Systraplan war äußerst erfolgreich, da die partnerschaftliche Zusammenarbeit dazu beigetragen hat, dass das timpla Werk in Eberswalde reibungslos seinen Betrieb aufnehmen kann. Das Projektteam von Systraplan ist stolz auf das beeindruckende und wegweisende Ergebnis und bedankt sich bei der Timpla GmbH und der Renggli AG für das Vertrauen in ihre technischen Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Planungs- und Bauphase verliefen ohne Probleme und das hochmoderne Werk kann nun seine Produktion beginnen. Die Zusammenarbeit zwischen timpla und Systraplan ist ein herausragendes Beispiel für exzellente intralogistische Leistungen.