Toyota Material Handling präsentiert auf der LogiMAT 2025 seine neuesten Flurförderzeug-Modelle und Innovationen

Toyota Material Handling, der weltweit führende Anbieter von intralogistischen Gesamtlösungen, präsentiert auf der größten Messe für Intralogistik und Prozessmanagement in Europa seine neuesten Flurförderzeug-Modelle, automatisierte Lösungen und zukunftsweisende Innovationen. Besuchen Sie den Stand G41 in Halle 10, um einen Einblick in die modernsten Technologien für eine effiziente Intralogistik zu erhalten.



Toyota Material Handling: Kundenzufriedenheit als Unternehmensphilosophie

Toyota Material Handling hat sich mit dem Motto „we deliver for you“ darauf spezialisiert, die Bedürfnisse seiner Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Die Gründer des Unternehmens haben bereits vor langer Zeit erkannt, dass Kundenzufriedenheit der Schlüssel zum Erfolg ist. Durch kontinuierliche Innovationen hat Toyota Material Handling die Intralogistikindustrie maßgeblich geprägt und ist heute weltweit führend in der Branche.

Toyota Material Handling ist ein Weltmarktführer in der Intralogistik und bietet innovative Lösungen, um unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Unabhängig von der Unternehmensgröße arbeiten wir hart daran, die Intralogistik kontinuierlich zu optimieren und einen hocheffizienten internen Materialfluss zu gewährleisten. Mit unseren hochqualitativen Flurförderzeugen bieten wir Lösungen für Traglasten bis zu acht Tonnen an. Darüber hinaus bieten wir eine große Mietflotte von 4.000 Staplern und einen ausgezeichneten Kundendienst mit über 650 Servicetechnikern in Deutschland.

Toyota Material Handling unterstützt Kunden bei Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit

Toyota Material Handling unterstützt seine Kunden und Partner aktiv bei der Umstellung auf energieeffiziente Technologien und Prozesse. Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen an, wie den Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien oder Wasserstoff-Brennstoffzellen, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Außerdem ermöglicht Toyota Material Handling die Automatisierung von Lagern und die Digitalisierung von Prozessen, um die Effizienz zu steigern. Unterstützende Softwarelösungen verbessern dabei die Transparenz, Energiebilanz und Sicherheit im Lager.

Toyota Material Handling ist als zuverlässiger Partner der Logistikbranche bekannt und unterstützt über fünf Millionen Menschen in Europa bei der täglichen Versorgung von mehr als 750 Millionen Menschen auf dem Kontinent.

Toyota Material Handling zeigt Zukunft der Intralogistik auf der LogiMAT 2025

Auf der LogiMAT 2025 stellt Toyota Material Handling den Bereich „The Lab“ vor, in dem Besucher einen Einblick in zukünftige Entwicklungen der Intralogistik erhalten. Das Unternehmen investiert seit Langem in Forschung und Entwicklung sowie in Kooperationen mit führenden Partnern, um Innovationen wie Robotik, Drohnen und autonome Fahrzeuge voranzutreiben und den steigenden Anforderungen des globalen Online-Handels gerecht zu werden.

Hans Larsson, Director Strategic Innovation bei Toyota Material Handling Europe, wird auf dem LogiMAT Expert-Forum über die aktuellen Herausforderungen der Logistikbranche referieren. Im Rahmen des Events wird Toyota auch das neue Innovationskonzept Logiconomi Connections präsentieren, das darauf abzielt, frisches Denken und Kreativität in die Branche zu bringen und innovative Lösungen für die strategischen Herausforderungen zu finden.

Digitale Kontrollsysteme und Automatisierung prägen die Logistikbranche

Toyota treibt die Entwicklung in der Logistikbranche voran, indem es digitale Kontrollsysteme, Automatisierung und fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen als Standards etabliert. Besonders hervorzuheben ist das langjährige Engagement des Unternehmens in der Automatisierung von fahrerlosen Transportsystemen und Software-Lösungen, das durch den Einsatz von Technologien wie Künstlicher Intelligenz weiter vorangetrieben wird. Auf der LogiMAT 2025 stellt Toyota verschiedene Automatisierungslösungen vor, darunter ein innovatives Shuttle-Regalsystem sowie die neuen Angebote Swarm Automation Go und Swarm Automation Storage.

Toyota Material Handling: Mehr Nachhaltigkeit durch innovative Technologien

Toyota Material Handling engagiert sich aktiv für die Reduktion von CO2-Emissionen und setzt dabei verstärkt auf moderne Technologien wie Lithium-Ionen-Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Durch den Einsatz von Elektromotoren in über 90% der ausgelieferten Flurförderzeuge trägt das Unternehmen bereits maßgeblich zur Nachhaltigkeit bei. Der Anteil an umweltfreundlichen Batterien und Brennstoffzellen wird kontinuierlich erhöht, um die Kunden bei ihren Bemühungen zur CO2-Reduktion zu unterstützen.

Lida Barekzai, Sustainability Specialist und Project Manager bei Toyota Material Handling Deutschland, betont, dass das Unternehmen eine führende Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit in der Logistikbranche einnimmt. Dies wird durch die Ergebnisse des Nachhaltigkeitsratings von EcoVadis bestätigt, bei dem Toyota Material Handling zu den Top 1% der über 100.000 analysierten Unternehmen gehört.

Toyota Industries Corporation erweitert Intralogistik-Portfolio durch Akquisition von Vanderlande und viastore

Die Toyota Industries Corporation hat erfolgreich zwei starke Intralogistik-Marken, Vanderlande und viastore, erworben. Diese Marken arbeiten nun zusammen mit Toyota Material Handling als Teil der Toyota Automated Logistics Group und bieten eine breite Palette an Dienstleistungen von Beratung bis hin zu schlüsselfertigen, integrierten Automatisierungslösungen.

Auf der LogiMAT 2025 präsentiert Toyota Material Handling seine neuesten Innovationen und Lösungen für die Intralogistikbranche. Besucher können sich auf spannende Produktneuheiten in den Bereichen Gabelstapler und Lagertechnik freuen, bei denen besonders auf Energieeffizienz, Ergonomie und Sicherheit geachtet wurde. Die Messe bietet die ideale Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Intralogistik zu informieren und von den innovativen Lösungen von Toyota Material Handling zu profitieren.

Die LogiMAT, Europas größte Messe für Intralogistik und Prozessmanagement, öffnet vom 11. bis 13. März 2025 ihre Tore auf dem Messegelände Stuttgart. Besuchen Sie den Stand von Toyota Material Handling in Halle 10 auf den Ständen G41 und H48, um die neuesten Innovationen und Lösungen im Bereich Gabelstapler und Lagertechnik kennenzulernen.