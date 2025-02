Effizientes automatisiertes Laserschweißen revolutioniert die Fertigung bei TPA

Die Firma TPA S.r.L hat durch die Integration des Laserschweißens in ihr Produktionsportfolio einen bedeutenden Fortschritt erzielt. In Zusammenarbeit mit dem Laser-Spezialisten L-Peak wurde eine voll automatisierte Roboterzelle entwickelt, die nicht nur höchste Produktivität und Flexibilität bietet, sondern auch perfekte Schweißnähte erzeugt. Diese Innovation ermöglicht es TPA, ihre Produktion zu optimieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.



TPA steigert Produktivität und Flexibilität mit Laserschweißen

TPA ist ein hochqualifizierter Zulieferbetrieb in Brendola bei Vicenza, der sich auf die Herstellung von Rohrwärmetauschern und maßgeschneiderten Bauteilen für die Kälte- und Heizungstechnik spezialisiert hat. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion von kleinen bis mittleren Serien spezialisiert und legt großen Wert auf Qualität und Ästhetik. Um im Wettbewerb erfolgreich zu sein, war es für TPA entscheidend, die Produktivität zu steigern und flexibler zu werden.

TPA hat das automatisierte Laserschweißen als optimale Lösung für die Steigerung der Produktivität und Flexibilität gewählt. In Zusammenarbeit mit L-Peak entstand eine Roboterzelle mit zwei unabhängigen Zellen. Dadurch kann der Roboter in einer Zelle schweißen, während in der anderen Zelle das nächste Werkstück vorbereitet wird. Dies ermöglicht maximale Effizienz und minimale Rüstzeiten.

Die Auswahl des Stäubli TX2-160L als Roboter für die automatisierte Laserschweißzelle bietet zahlreiche Vorteile. Mit seiner sechsachsigen Konstruktion und hoher Reichweite ermöglicht der Roboter präzises und flexibles Schweißen. Durch die zusätzliche Linearachse kann er in zwei separaten Zellen arbeiten, was zu einer hohen Produktivität und kurzen Rüstzeiten führt. Die einfache Programmierung direkt am Werkstück ermöglicht zudem eine schnelle Anpassung an verschiedene Aufgaben.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen TPA, L-Peak und Stäubli bei der Installation und Inbetriebnahme der Roboterzelle hat gezeigt, dass das System die Erwartungen erfüllt und äußerst effizient ist. TPA ist mit der Leistung des Roboters zufrieden und plant bereits weitere Verbesserungen und Ergänzungen, um das System noch effizienter und flexibler zu machen. Die nahtlose Zusammenarbeit und die positive Leistungsbilanz bestätigen die Effektivität der innovativen Technologien und hochwertigen Komponenten.

Die Integration des automatisierten Laserschweißens in die Produktionsabläufe von TPA hat zahlreiche Vorteile mit sich gebracht. Durch den Einsatz der Roboterzelle von L-Peak konnte die Fertigungsgeschwindigkeit deutlich gesteigert werden. Zudem sind die Schweißnähte nun sauberer und gleichmäßiger. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Werkstücke selbst bei langen Schweißnähten keine Verformungen aufweisen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen TPA, L-Peak und Stäubli hat gezeigt, dass innovative Technologien und hochwertige Komponenten die Fertigungsindustrie revolutionieren können.