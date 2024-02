Tracking & Tracing Theater auf der LogiMAT 2024: AutoID-Technologien live erleben!

Auf der Fachmesse LogiMAT 2024 präsentiert der Industrieverband AIM in Zusammenarbeit mit Industriepartnern das Tracking & Tracing Theater. Dieses AutoID Live-Szenario zeigt anhand von realen Prozessabläufen in den Bereichen Materialfluss, Logistik und Produktion die Möglichkeiten der AutoID-Technologien auf. Durch den Einsatz von IoT, IIoT und Digitalen Zwillingen werden effizientere und autonomere Prozesse in Logistik 4.0, Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge ermöglicht.



Tägliches Live-Theater zeigt Potenzial der AutoID-Technologien auf Messe

Interessierte Besucher haben auf der Messe täglich drei Gelegenheiten, an den Vorführungen des Tracking & Tracing Theaters teilzunehmen. Die Vorführungen finden in Halle 2 am Stand B07 zu festen Uhrzeiten statt: um 10:30 Uhr, 12:30 Uhr und 14:30 Uhr. Bei diesen Vorführungen erhalten Fachbesucher Einblicke in das Potenzial der AutoID-Technologien und Unterstützung bei der Identifizierung von Möglichkeiten zur Optimierung und Digitalisierung ihrer eigenen Unternehmensprozesse.

Effiziente Prozessoptimierung durch AutoID-Technologien in der Wertschöpfungskette

Das Tracking & Tracing Theater (T&TT) auf der LogiMAT 2024 besteht aus drei Segmenten: Beschaffungslogistik, Produktionslogistik und Distributionslogistik. In diesen Segmenten werden verschiedene Prozesse der Wertschöpfungskette vorgestellt, bei denen AutoID-Technologien eingesetzt werden, um die Effizienz und Optimierung der Abläufe zu verbessern.

In der Beschaffungslogistik werden in diesem Segment die verschiedenen Schritte des Warenflusses demonstriert. Angefangen bei der Anlieferung der Waren, über die Identifikation und Kommissionierung bis hin zur Weiterverteilung im Unternehmen. Hier wird verdeutlicht, wie AutoID-Technologien dabei helfen können, diese Prozesse effizienter zu gestalten und zu optimieren.

Partnerunternehmen zeigen innovative AutoID-Lösungen im AIM Theater

Besuchen Sie das AIM Tracking & Tracing Theater auf der LogiMAT 2024 und erleben Sie live, wie die Partnerunternehmen Balluff, BOX ID, Datalogic, d-fine, Energous, Logopak, Omlox (Flowcate) und Zigpos verschiedene AutoID-Lösungen präsentieren. Sehen Sie BLE-Sensor-Beacons, Etikettiermaschinen, Barcode-Reader, UHF-RFID-basierte Produktion, Echtzeit-Ortungssysteme und Datenanalyse-Tools in Aktion und informieren Sie sich über deren Einsatzmöglichkeiten in der Optimierung Ihrer Unternehmensprozesse.

Expertenforum: AutoID-Technologien für Automatisierung und Digitalisierung in Logistik

Der Industrieverband AIM und sein Medienpartner ident bieten am 21.03.2024 um 13.00 Uhr ein Expertenforum an. In diesem Forum wird die Rolle der AutoID-Technologien für die Automatisierung und Digitalisierung in Materialfluss, Supply Chain und Logistik diskutiert. Dabei werden Herausforderungen wie Integration mit Softwaresystemen, Cloud-Anbindung und Sicherheit thematisiert. Die AIM-Experten werden den Beitrag von AutoID-Technologien zur Digitalen Transformation erläutern und deren Vorteile für eine effizientere Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen aufzeigen.

Das AIM Tracking & Tracing Theater auf der LogiMAT 2024 bietet Ihnen die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten der AutoID-Technologien kennenzulernen. Erfahren Sie, wie diese Technologien dazu beitragen können, Ihre Supply Chain zu optimieren und zu digitalisieren. Besuchen Sie das Theater und tauchen Sie ein in eine Welt voller innovativer Lösungen und Präsentationen.

RFID, NFC, RTLS: Technologien zur Identifizierung und Ortung

Die Abkürzung RFID steht für Radiofrequenz-Identifikation und bezieht sich auf eine Technologie, bei der Objekte über Funkwellen identifiziert werden können. NFC steht für Nahfeldkommunikation und ermöglicht die drahtlose Übertragung von Daten über kurze Distanzen. RTLS steht für Echtzeitortungssysteme und ermöglicht die genaue Positionsbestimmung von Objekten in Echtzeit. ORM steht für optisch lesbare Medien und umfasst verschiedene Technologien wie Barcodes, 2D-Codes und optische Zeichenerkennung. QR steht für Quick Response Code, ein spezieller zweidimensionaler Barcode. OCR steht für optische Zeichenerkennung, bei der Texte oder Zeichen automatisch erkannt und digitalisiert werden. UWB steht für Ultra Wide Band und bezeichnet eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit einer breiten Bandbreite.