Gemeinschaftsprojekt erhält Auszeichnung für sicheren und erlebbaren Straßenbahnverkehr

Das Gemeinschaftsprojekt der IABG, SWM und der GERSYS GmbH wurde für den Innovationspreis „Intelligenz für Mobilität, Transport und Logistik“ ausgezeichnet. Mit dem entwickelten Simulator wird der Straßenbahnverkehr sicherer und erlebbar gemacht. Unter der Leitung der IABG werden die drei wichtigsten Funktionsbereiche des Simulators verknüpft, um moderne Assistenzsysteme virtuell zu testen und in realistischen Verkehrssituationen zu erproben. Dies trägt zur beschleunigten Umsetzung neuer Mobilitätsinfrastrukturen bei.



Innovativer Simulator macht Straßenbahnverkehr sicherer und effizienter

Der im Rahmen dieses Projekts entwickelte Simulator ermöglicht es, moderne Assistenzsysteme für den Straßenbahnverkehr sicherer und effizienter zu gestalten. Er fungiert als Entwicklungsplattform für das nutzerzentrierte Prototyping von Assistenzsystemen, um die Straßenbahnen der Zukunft zu gestalten. Betreibergesellschaften können mithilfe des Simulators belastbare und verifizierte Anforderungsspezifikationen erstellen, was zu einer höheren Entscheidungssicherheit bei der Beschaffung und Kosteneinsparungen führt.

Der Simulator ermöglicht es, moderne Assistenzsysteme für den Straßenbahnverkehr in einer virtuellen Umgebung zu testen und realistische Verkehrssituationen zu erproben. Dadurch können potenzielle Risiken identifiziert und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen entwickelt werden. Zusätzlich bietet der Simulator die Möglichkeit, das Fahrpersonal auszubilden und verschiedene Fahrzeugkonzepte oder Planungsvarianten von Neubaustrecken betrieblich zu bewerten.

Auszeichnung für Projekt zur intelligenten Mobilität und Logistik

Die Auszeichnung des Projekts „Intelligenz für Mobilität, Transport und Logistik“ durch das Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V. (CNA) würdigt die technologische Innovationskraft und die erfolgreiche Zusammenarbeit der beteiligten Unternehmen. Besonders hervorgehoben wird die führende Rolle bayerischer Unternehmen bei der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen für die Mobilität von morgen.

IABG führend in Absicherung neuer Mobilitätskonzepte und -technologien

Die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) ist ein europäisches Technologie-Unternehmen, das sich auf die Analyse, Simulation und den Test von Mobilitätskonzepten und -technologien spezialisiert hat. Im Rahmen eines Projekts wird der virtuelle Straßenbahnbetrieb mit Fahrerassistenzsystemen und Multifunktionsdisplays von GERSYS unterstützt. Das Hauptziel besteht darin, die Systeme für Tram-Bahnen weiterzuentwickeln, um das Fahrpersonal in Echtzeit besser über die Umgebung des Fahrzeugs zu informieren.

Tram-Simulator ermöglicht realistische Abbildung des Straßenbahnbetriebs in verschiedenen Situationen

Der Tram-Simulator ermöglicht es, den Straßenbahnbetrieb in verschiedenen Verkehrssituationen eindrucksvoll darzustellen. Durch die Zusammenarbeit mit der IABG wurde ein komplexer Simulationsverbund geschaffen, der einen möglichst realistischen und detailgetreuen Fahrbetrieb ermöglicht. Nutzer können mithilfe von Virtual-Reality-Brillen in die Rollen von Fahrgästen oder anderen Verkehrsteilnehmern schlüpfen, um externe Mensch-Maschine-Schnittstellen zu erleben. Neben der Anwendung in der Ausbildung und Testung von Assistenzsystemen bietet die Simulation auch Vorteile in der Öffentlichkeitsarbeit von Neubauprojekten, da Bürger und Anwohner frühzeitig einen realistischen Eindruck von neuen Strecken erhalten.

Tram-Simulator erhält Innovationspreis für sichere und effiziente Assistenzsysteme

