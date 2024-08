Michael Löckener neuer Geschäftsführer Operations bei trans-o-flex

Michael Löckener wurde mit Wirkung zum 1. August 2024 zum Geschäftsführer Operations der trans-o-flex Verwaltungs GmbH ernannt. Als zentrale Steuerungseinheit ist das Unternehmen verantwortlich für die Koordination und Überwachung der verschiedenen trans-o-flex-Gesellschaften in Deutschland und Österreich. Diese Gesellschaften sind auf den Transport und die Logistik sensibler Güter spezialisiert und bedienen insbesondere die Pharma- & Healthcare-Branche, Kosmetik, Haushalts- und Unterhaltungselektronik. Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird Löckener in seiner neuen Rolle dazu beitragen, dass trans-o-flex weiterhin hochwertige Dienstleistungen für diese Branchen erbringt.



Seit April 2015 ist Michael Löckener bei trans-o-flex beschäftigt und hat in dieser Zeit eine beeindruckende Karriere gemacht. Von Regional Operations Manager Nord stieg er schnell auf und übernahm Geschäftsführungspositionen bei verschiedenen Tochterfirmen des Unternehmens. Im Juli 2018 wurde er zum Geschäftsführer von trans-o-flex ThermoMed ernannt, einem Unternehmen, das sich auf temperaturgeführte Arzneimitteltransporte spezialisiert hat. Zusätzlich übernahm er im April 2019 die Geschäftsführung der trans-o-flex Training & Service GmbH, die für Aus- und Weiterbildungskonzepte sowie Schulungen für Mitarbeiter und Fahrertrainings verantwortlich ist. Seit Januar 2022 leitete er das operative Tagesgeschäft der trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA als Geschäftsbereichsleiter Operation Fläche. Auch in seiner neuen Position behält er seine Geschäftsführungsaufgaben für Tochterunternehmen von trans-o-flex bei.

Durch die Ernennung von Michael Löckener zum Geschäftsführer Operations der trans-o-flex Verwaltungs GmbH profitieren alle Beteiligten. Seine langjährige Erfahrung in der Logistikbranche und seine bewährten Führungsqualitäten ermöglichen es ihm, die Geschäftsführung optimal zu unterstützen und trans-o-flex dabei zu helfen, weiterhin hochwertige Transport- und Logistikdienstleistungen für sensible Güter anzubieten. Dank der klaren und transparenten Aufgabenverteilung in der Geschäftsführung wird eine effiziente Unternehmensführung gewährleistet, und trans-o-flex kann sich noch besser auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden einstellen. Michael Löckener wird zweifellos einen wertvollen Beitrag zur weiteren Entwicklung von trans-o-flex leisten.

