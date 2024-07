Transco setzt neues TMS ein – Digitalisierung vorangetrieben

Die Transco-Gruppe hat mit der Einführung des neuen Transportmanagement-Systems (TMS) von Translogica ab dem 1. Mai 2024 einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung unternommen. Durch die Investition in dieses innovative Speditionssystem werden die Prozesse vereinfacht und standardisiert, was zu einer erhöhten Transparenz und Wirtschaftlichkeit führt. Kunden können sich auf spürbare Verbesserungen in der Qualität der Dienstleistungen freuen. Die Digitalisierungsberatung Bamero hat das Unternehmen während der Entscheidungs- und Vorbereitungsphase unterstützt.



Transco modernisiert sein System: Neues TMS statt veraltetem System

Das veraltete System von Transco wurde durch das TMS ersetzt, da es den steigenden Anforderungen der Spedition und der Unternehmensgröße nicht mehr gewachsen war. Die Entscheidung für die neue Software wurde auch durch Datensicherheitsaspekte beeinflusst. Transco hat sich für ein hybrides Modell entschieden, das eine optimale Performance, Flexibilität und Datensicherheit durch die Zusammenarbeit von Applikationen und Komponenten zwischen Cloud und On-Premises-Umgebung gewährleistet.

Erfolgreicher Rollout des TMS bei Transco und Tochtergesellschaften

Das Transportmanagement-System (TMS) von Translogica wurde seit Anfang Mai 2024 erfolgreich am Hauptsitz von Transco in Singen sowie in den Niederlassungen Gottmadingen, Reichenau und den Zollabteilungen an der deutsch-schweizerischen Grenze und bei der Tochtergesellschaft Almundus in Weil am Rhein eingeführt. Der Rollout in den übrigen Niederlassungen und Tochtergesellschaften ist für die nahe Zukunft geplant.

Die Transco-Gruppe hat mit dem neuen Transportmanagement-System (TMS) von Translogica begonnen und konzentriert sich dabei auf die speditionellen Module zur Auftragsabwicklung, Disposition, Abrechnung und Kundenservice. Das bisherige System bei Transco wird durch das Dokumentenmanagement-System Dotiga von Translogica ersetzt, sobald alle Niederlassungen umgestellt sind. Für 2024 ist außerdem geplant, eine Schnittstelle zur Zollsoftware Dakosy einzuführen. Darüber hinaus plant Transco die Nutzung des TMS im Fuhrparkmanagement, einschließlich Datentracking der Fahrzeuge, Überwachung von Serviceintervallen und Werkstattverwaltung.

Bei der Einführung des TMS wird eine agile Projektstruktur verwendet, um den Rollout effizient zu gestalten. Insgesamt sind 66 Personen im Unternehmen, darunter Power User und Key User, an der Einführung beteiligt. Die Power User spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Rollouts in den Niederlassungen, da sie als Wissensträger fungieren.

Die Einführung des neuen TMS bei Transco hat hohe Erwartungen geweckt, da es zu schlankeren und automatisierten Prozessen führt. Dies ermöglicht eine verbesserte Datenanalyse und erhöhte Wirtschaftlichkeit. Dank der großen Nutzerbasis kann die Speditionssoftware kontinuierlich weiterentwickelt werden, um den sich verändernden Anforderungen gerecht zu werden.

Verbesserung der Zusammenarbeit und Effizienz durch automatisierte Angebote

Dank der Umstellung auf das neue TMS von Translogica profitiert Transco bereits wenige Wochen nach der Implementierung von einer verbesserten Zusammenarbeit mit Kunden. Die Software ermöglicht es, komplexe kundenspezifische Tarife zu hinterlegen und automatisiert Angebote zu erstellen. Dadurch spart das Unternehmen Zeit und erhöht die Effizienz bei der Bearbeitung von Kundenanfragen. Zudem ermöglicht ein neues Onlineportal eine hohe Zeitersparnis für Kunden, da Aufträge einfach erfasst und Sendungen verfolgt werden können.

Durch das neue TMS werden die Mitarbeiter bei Transco über die verfügbaren Kapazitäten der Fahrzeuge informiert. Dies führt zu einer besseren Auslastung und einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen im operativen Betrieb.

TMS als Ausgangspunkt für dauerhaften Optimierungsprozess bei Transco

Das neue Transportmanagement-System (TMS) von Translogica bildet für Transco den Ausgangspunkt eines kontinuierlichen Optimierungsprozesses. In enger Zusammenarbeit mit Translogica wird das Softwaresystem kontinuierlich weiterentwickelt, um das volle Potenzial der Optimierung auszuschöpfen. Dabei werden Softwareanpassungen nur dann vorgenommen, wenn sie unvermeidlich sind, um eine Überlastung der IT-Anwendungen zu vermeiden. Gleichzeitig werden die Prozesse bei Transco an das TMS angepasst, um ideale Abläufe sicherzustellen.

Das neue Transportmanagement-System (TMS) von Translogica bietet Transco und seinen Kunden zahlreiche Vorteile. Durch die Digitalisierung des Unternehmens werden die Prozesse schlanker, Angebote können automatisiert erstellt und die Datenanalyse verbessert werden. Die Zusammenarbeit mit Kunden wird effizienter und transparenter. Das TMS ermöglicht es Transco, sich optimal aufzustellen und zukünftigen Anforderungen besser gerecht zu werden.