Starkes Wachstum des Güterverkehrs auf der TITR

Die Transkaspische Internationale Transportroute (TITR) hat sich in den letzten Jahren als äußerst attraktive Alternative für den Gütertransport zwischen Asien und Europa etabliert. Aufgrund der instabilen geopolitischen Lage in Osteuropa und im Nahen Osten suchen Unternehmen verstärkt nach neuen und sicheren Routen. Die TITR bietet eine direkte Verbindung von China über Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, die Türkei bis nach Europa und ermöglicht einen effizienten und schnellen Gütertransport. Das Wachstum des Güterverkehrs auf der TITR belegt die hohe Nachfrage nach dieser Route.



Steigender Güterverkehr auf der TITR: Rekordzahlen in 2023

Der Güterverkehr auf der Transkaspischen Internationale Transportroute (TITR) verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2023 einen deutlichen Anstieg. Laut Angaben der kasachischen Eisenbahnen wurden 1,3 Millionen Tonnen Güter befördert, was einem Wachstum von 77,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. In den ersten drei Quartalen des Jahres wurden insgesamt 2 Millionen Tonnen Fracht transportiert, was einem Anstieg von 88 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Europäische Bank empfiehlt Investitionen in Verkehrsanbindung in Zentralasien

Im Rahmen der Global-Gateway-Strategie der EU hat die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung im Juni 2023 eine Studie zur nachhaltigen Verkehrsanbindung und Investitionen in Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan durchgeführt. Die Studie empfiehlt insgesamt 33 Infrastrukturinvestitionen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrskorridore, Digitalisierung der Verkehrsdokumentation und Koordinierung der Tariffestlegung. Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, die Effizienz und Attraktivität der Verkehrsanbindung in Zentralasien zu erhöhen.

AsstrA-Associated Traffic AG: Erfolgreiche Lieferung von Gütern von Finnland nach Kasachstan

Die AsstrA-Associated Traffic AG hat aufgrund der steigenden Nachfrage nach Alternativen zu den herkömmlichen Routen reagiert. Besonders interessant ist die transkaspische Route von Europa nach Zentralasien. Das Unternehmen hat bereits erfolgreich ein Projekt zur Lieferung von Gütern von Finnland nach Kasachstan umgesetzt. Die Route führte durch die Türkei und den Kaukasus und beinhaltete Fährüberfahrten von Helsinki nach Tallinn und von Baku nach Aktau. Dank des umfangreichen Netzwerks von AsstrA-Büros und zuverlässigen Partnern konnte die Ladung schnell und sicher zugestellt werden.

Die Transkaspische Internationale Transportroute – Effizienter Gütertransport zwischen Asien und Europa

Die Transkaspische Internationale Transportroute ist eine attraktive Option für Logistikunternehmen und Kunden, die einen schnellen und effizienten Gütertransport zwischen Asien und Europa benötigen. Durch Investitionen der EU wird die Infrastruktur der Route verbessert, wodurch sie noch attraktiver wird. Unternehmen wie AsstrA bieten maßgeschneiderte Lösungen auf der TITR an, um den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Insgesamt ist die TITR eine vielversprechende Option für den Gütertransport, die voraussichtlich weiterhin starkes Wachstum verzeichnen wird.