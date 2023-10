Internationale Logistikmesse in Singapur: transport logistic & air cargo Southeast Asia

Die zunehmenden Störungen im Welthandel haben dazu geführt, dass Unternehmen ihre Lieferketten überdenken und verstärkt in Südostasien investieren. Die Messe München hat darauf reagiert und wird im November 2023 die transport logistic & air cargo Southeast Asia in Singapur ausrichten. Diese Fachmesse bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich über die Potenziale der Region zu informieren und Kooperationen einzugehen. Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München GmbH, betonte auf dem Deutschen Logistik-Kongress die Bedeutung von Südostasien als Logistikzentrum.



Unternehmen überdenken Lieferketten und minimieren Abhängigkeit

Angesichts der zunehmenden Herausforderungen im Welthandel haben Unternehmen in den letzten Jahren ihre Lieferketten überdacht und nach Möglichkeiten gesucht, ihre Abhängigkeit von einzelnen Standorten zu verringern. Viele Unternehmen verfolgen die China+1-Strategie, bei der das Lieferantennetzwerk erweitert und nach attraktiven Alternativstandorten in Südostasien gesucht wird.

Singapur als wichtiger Zugang zu Südostasien

Die steigende Anzahl von Logistikunternehmen, die Niederlassungen in Singapur gründen oder enge Partnerschaften mit Unternehmen vor Ort pflegen, zeigt die Bedeutung der Stadt als Zugang zu Südostasien und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Attraktivität Singapurs für Unternehmen liegt in der dynamischen Entwicklung der Region und den vielfältigen Möglichkeiten, die sich hier bieten.

Die Messe München hat erkannt, dass es für Unternehmen in der Transport- und Logistikbranche wichtig ist, in den dynamischen Wachstumsregionen präsent zu sein. Daher orientiert sich die strategische Ausrichtung der Messe an den Bedürfnissen dieser Branche und bietet Plattformen, um sich zu vernetzen und Kooperationen einzugehen oder zu vertiefen.

Das transport logistic Cluster der Messe München hat sich im Laufe der Jahre zu einer bedeutenden internationalen Plattform für Entscheidungsträger in der Transport- und Logistikbranche entwickelt. Hier können sie effiziente und praxisnahe Lösungen für ihre Geschäftsentwicklung in zentralen Märkten finden.

Singapur – bedeutendster Warenumschlagplatz in Südostasien

Singapur ist aufgrund seiner herausragenden Infrastruktur und geographischen Lage der Hauptumschlagplatz für den Warenverkehr in Südostasien. Besonders Deutschland hat sich als größter Handelspartner Singapurs etabliert. Der Frachthafen Singapur ist äußerst effizient und zählt weltweit zu den größten Umschlagplätzen, direkt hinter Shanghai. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Duisburger Hafen und PSA International aus Singapur wird eine wichtige Verbindung zwischen Europa und den südostasiatischen Märkten geschaffen.

Die transport logistic Southeast Asia bietet Unternehmen aus der Logistikbranche eine ideale Plattform, um ihre internationalen Logistiknetzwerke auszubauen und zu stärken. Durch die Teilnahme an der Messe haben Unternehmen die Möglichkeit, sich mit anderen Akteuren der Branche zu vernetzen und potenzielle Kooperationspartner zu finden. Die Veranstaltung ermöglicht es den Teilnehmern, Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche zu gewinnen und ihr Fachwissen zu erweitern.

Die transport logistic Southeast Asia ermöglicht Unternehmen, ihre Logistiknetzwerke in einer der am schnellsten wachsenden Regionen der Weltwirtschaft auszubauen. Mit dem Duisburger Hafen als dynamischem Logistikdrehkreuz in Europa, das mit Singapur über weltweite Lieferketten verbunden ist, bietet die Messe eine ideale Plattform für den Aufbau internationaler Geschäftsbeziehungen und die Stärkung der Beziehungen zur dynamischen Wachstumsregion Südostasien.

Die Messe München expandiert in Südostasien

Die Messe München baut ihr globales Netzwerk an Veranstaltungen weiter aus und erweitert ihr Portfolio um die transport logistic Southeast Asia. Mit dieser neuen Messe reagiert die Messe München auf die steigende Bedeutung von Südostasien für die Logistik-, Luftfracht- und Supply-Chain-Management-Branche.

Die transport logistic & air cargo Southeast Asia ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftsbeziehungen in der aufstrebenden Region Südostasien zu stärken. Durch die Teilnahme an der Messe können sie sich vernetzen, Kooperationen eingehen und ihr Marktpotenzial in Singapur als wichtigem Handelszentrum und logistischem Drehkreuz nutzen. Die Messe München positioniert sich damit als führender Anbieter von Plattformen zur Förderung der Geschäftsentwicklung in der Transport- und Logistikbranche.