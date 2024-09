Trasna Holdings übernimmt Workz und erweitert IoT-Kompetenzen

Trasna Holdings, ein Unternehmen, das sich auf IoT-Kommunikation spezialisiert hat, hat kürzlich Workz übernommen, ein Unternehmen, das als Pionier im Bereich cloudbasierter eSIM-Lösungen gilt. Diese Übernahme hat Trasna ermöglicht, seine Fähigkeiten im Bereich IoT erheblich zu erweitern und sich als einer der führenden Anbieter von mobilen IoT-Technologien wie SIM, eSIM und SoC zu positionieren.



Trasna erweitert Kompetenzen im IoT-Bereich durch Übernahme von Workz

Trasna Holdings, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in ganz Europa, hat durch die Übernahme von Workz seine Kompetenzen im Bereich der eSIM- und SIM-Technologie erweitert. Mit dem cloudbasierten eSIM-Verwaltungsdienst, den Workz als erstes Unternehmen eingeführt hat, hat sich das Unternehmen als Vorreiter in der Branche etabliert. Die Plattform wird weltweit von über 150 Netzbetreibern genutzt und gilt als wichtige Innovation für den Mobilfunkmarkt. Trasna ist nun optimal positioniert, um innovative Lösungen für die steigende Nachfrage nach IoT-Kommunikation anzubieten.

Die Übernahme von Workz durch Trasna ist ein bedeutender Schritt im Mobilfunkmarkt für das Internet der Dinge (IoT). Mit der Umstellung von herkömmlichen SIM-Karten auf eSIM und neuen System-on-Chip-Technologien wie iSIM reagiert die Branche auf die steigende Nachfrage nach SIM-Lösungen der nächsten Generation. Durch die optimale Positionierung von Trasna und Workz können sie die Chance nutzen, von der erwarteten Auslieferung von über 9 Milliarden Geräten mit integrierter oder eingebetteter SIM-Technologie bis 2030 zu profitieren.

Die Übernahme von Workz durch Trasna wurde vom CEO, Stephane Fund, positiv aufgenommen. Er betonte den hervorragenden Ruf von Workz in Bezug auf Innovation und Agilität. Die beiden Unternehmen ergänzen sich perfekt und steigern den Wert des IoT-Angebots von Trasna erheblich. Durch die Schaffung einer vollständigen End-to-End-Lieferkette sind sie nun auf dem besten Weg, Marktführer auf dem mobilen IoT-Markt zu werden.

Die Übernahme von Workz durch Trasna eröffnet eine Vielzahl von Vorteilen. Durch die Erweiterung ihrer Kompetenzen im Bereich eSIM- und SIM-Technologie sind beide Unternehmen nun in der Lage, innovative Lösungen für die steigende Nachfrage nach IoT-Kommunikation anzubieten. Die Zusammenarbeit ermöglicht eine nahtlose End-to-End-Lieferkette für IoT-Implementierungen und positioniert Trasna als einen der führenden Anbieter von mobilen IoT-Technologien. Angesichts der wachsenden Bedeutung von eSIM und neuen SoC-Technologien ist Trasna bestens gerüstet, um den steigenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden und eine vielversprechende Zukunft für sich und ihre Kunden zu gestalten.

Die Übernahme von Workz durch Trasna ist ein wichtiger Meilenstein, der einen bedeutenden Einfluss auf den IoT-Markt haben wird. Durch die Kombination von Fachwissen und Technologien wird die Kommunikation im IoT-Bereich effizienter und fortschrittlicher. Trasna und Workz sind bestens vorbereitet, um die Zukunft des IoT-Marktes zu gestalten und innovative Lösungen für die steigenden Anforderungen an Kommunikation und Konnektivität anzubieten.