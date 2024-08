Effizient und umweltfreundlich: Der CHARGER 380e revolutioniert die Flugzeugschlepp-Technologie

Der TREPEL CHARGER 380e ist ein herausragender Elektroflugzeugschlepper, der Flughafenbetreibern eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Mit seiner außergewöhnlichen Leistung von 309 Kilowatt ist er der leistungsstärkste seiner Klasse. Durch den elektrischen Antrieb entstehen während des Betriebs keinerlei Emissionen, was zu einer deutlichen Reduktion des CO2-Ausstoßes beiträgt. Zudem ermöglicht der Schlepper einen effizienten Betrieb von Flugzeugen und bietet eine hohe Flexibilität.



Hohe Leistung, geringer Verbrauch: CHARGER 380e überzeugt

Der CHARGER 380e beeindruckt mit seiner enormen Leistungsfähigkeit. Mit 309 Kilowatt bietet er etwa 10 Prozent mehr Power als andere Schlepper auf dem Markt. Dadurch ist er in der Lage, Flugzeuge mit einem Gewicht von bis zu 380 Tonnen zu ziehen und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 32 km/h. Die schnelle Abfertigung trägt zur Reduzierung des Turbinenverschleißes bei und ermöglicht eine Einsparung von bis zu einer Tonne Treibstoff pro Einsatz.

Effiziente Technologie: CHARGER 380e mit stangenloser Kopplung

Durch seine stangenlose Kopplungstechnik bietet der CHARGER 380e eine hohe Flexibilität und eignet sich ideal für Flugzeuge bis zur Größe einer Boeing 777. Diese innovative Technologie ermöglicht nicht nur eine effiziente Nutzung des Schleppers, sondern reduziert auch den Personalbedarf und gewährleistet eine ergonomische Bedienung.

Flughäfen setzen auf CHARGER 380e zur Reduzierung von Emissionen

Der CHARGER 380e ist ein wegweisender Flugzeugschlepper, der eine entscheidende Rolle bei der Emissionsreduzierung auf Flughäfen spielt. Durch seinen elektrischen Antrieb werden während des Betriebs keinerlei Emissionen erzeugt, was zu einer erheblichen Verbesserung der CO2-Bilanz beiträgt. Dies ist von großer Bedeutung, da Flughäfen zunehmend bestrebt sind, ihre Emissionen zu verringern, um den steigenden Anforderungen an Umweltfreundlichkeit gerecht zu werden. Der CHARGER 380e setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz in der Luftfahrtindustrie.

CHARGER 380e benötigt spezielle Stromversorgungsinfrastruktur auf Flughäfen

Die Stromversorgung stellt eine Herausforderung für den CHARGER 380e dar, obwohl er viele Vorteile bietet. Um die neuen elektrischen Schleppsysteme optimal nutzen zu können, ist eine Stromversorgung von 600 bis 800 Volt erforderlich. Investitionen in die Infrastruktur sind notwendig, um die Leistungsfähigkeit dieser Technologien vollständig auszuschöpfen.

Höhere Effizienz und weniger CO2-Ausstoß: Der TREPEL CHARGER 380e macht es möglich

Der TREPEL CHARGER 380e ist ein wegweisender Elektroflugzeugschlepper, der die Flughafenindustrie nachhaltig verändert. Mit seiner beeindruckenden Leistung von 309 Kilowatt und der Fähigkeit, Flugzeuge bis zu 380 Tonnen zu ziehen, ermöglicht er eine schnellere und effizientere Abfertigung. Der emissionsfreie Antrieb trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei und unterstützt Flughafenbetreiber bei ihren Bemühungen, umweltfreundlicher zu werden. Die stangenlose Kopplungstechnik bietet nicht nur eine erhöhte Effizienz, sondern auch eine sichere und ergonomische Bedienung.