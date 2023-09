Trexel präsentiert MuCell-Technologie auf Fakuma-Messe

Trexel, ein führender Hersteller von Leichtbaulösungen für Kunststoffspritzgießer, wird auf der Fachmesse Fakuma in Friedrichshafen, Deutschland, vertreten sein. Vom 17. bis 21. Oktober 2023 haben die Besucher die Möglichkeit, sich von den modernen Funktionen und Möglichkeiten der MuCell-Thermoplastischen Schäumelösung von Trexel zu überzeugen. Diese innovative Technologie ermöglicht eine verbesserte Zellmorphologie und reduziert den Einsatz von Schäumungsmitteln und Füllstoffen, was die Anwendung in größeren Behältern und solchen mit Post-Consumer-Regrind ermöglicht.



Trexel präsentiert hochmoderne Technologie auf Fachmesse

Die Fachbesucher der Messe Fakuma können die fortschrittlichen Funktionen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der neuesten Trexel-Technologie hautnah erleben. Durch den Einsatz der innovativen Blasformtechnik von Trexel entfällt die Notwendigkeit aufwendiger Maschinenumrüstungen.

Die MuCell-Thermoplastische Schäumelösung von Trexel beruht auf einer innovativen Technologie, die eine verbesserte Zellmorphologie und die Reduzierung von Schäumungsmitteln und Füllstoffen ermöglicht. Dadurch wird die Anwendung dieser Lösung in größeren Behältern und solchen mit Post-Consumer-Regrind (PCR) möglich. Dies führt zu einer nachhaltigeren Produktion von Kunststoffteilen und bietet gleichzeitig eine hohe Flexibilität in der Gestaltung und Kosteneinsparungen.

Trexel-Technologien erobern Automobil-, Industrie-, Verbrauchsgüter- und Verpackungsmärkte

Trexel bietet mit seinen Technologien zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen, wie der Automobilindustrie, der Industrie allgemein, der Verbrauchsgüterindustrie, der Schuhindustrie und der Verpackungsindustrie. Besonders hervorzuheben ist das MuCell-System, das auf jeder Spritzgussmaschine nachgerüstet werden kann und somit eine einfache Integration in bestehende Produktionsprozesse ermöglicht. Trexel ermöglicht dadurch eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Herstellung von technischen Teilen und Blasformanwendungen.

Trexel präsentiert nachhaltige Schäumungslösungen auf der Fakuma 2023

Trexel ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf thermoplastisches Schäumen spezialisiert hat. Mit über 20 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet präsentiert das Unternehmen stolz seine innovativen Schäumungslösungen auf der Fakuma 2023. Besucher haben die Möglichkeit, sich von den nachhaltigen und effizienten Technologien von Trexel zu überzeugen, die in verschiedenen Branchen Anwendung finden.

Dominik Küpper, Sales Manager bei Trexel, betont die gemeinsame Gestaltung einer grüneren Zukunft und die Möglichkeit, interne Kosten zu senken und effizientere Lösungen zu produzieren. Trexel zeigt, wie dies umgesetzt werden kann und lädt Teilnehmer, Medienvertreter und Branchenexperten ein, das Unternehmen auf der Fachmesse Fakuma zu besuchen.

Trexel präsentiert MuCell-Schäumelösung auf der Fakuma 2023

Trexel, ein führender Hersteller von Leichtbaulösungen für Kunststoffspritzgießer, präsentiert auf der Fakuma 2023 seine neueste Technologie, die MuCell-Thermoplastische Schäumelösung. Besucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort von den innovativen Funktionen und Möglichkeiten dieser Technologie zu überzeugen. Trexel lädt alle Teilnehmer, Medienvertreter und Branchenexperten herzlich ein, das Unternehmen in Halle A4-4007 zu besuchen und bei KraussMaffei in Halle A7-7303 an der MuCell-Live-Demonstration teilzunehmen.

Trexel revolutioniert die Kunststoffverarbeitung mit MuCell-Technologie

Trexel, Inc. ist ein führendes Unternehmen in der Kunststoffverarbeitung und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, MA. Das Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung der MuCell-Schäumungstechnologie, die im Spritzguss- und Blasformverfahren eingesetzt wird. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit bietet Trexel eine breite Palette von Lösungen für die Kunststoffindustrie an.

Die MuCell-Technologie von Trexel bietet eine einzigartige Möglichkeit zur flexiblen Gestaltung von Designs und ermöglicht gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen in verschiedenen Branchen wie Automobil, Elektronik, Industrie, Verbrauchsgüter, Schuhe und Verpackung. Mit Hilfe der TecoCell®-Technologie von Trexel können Formteile eine gleichmäßige mikrozellulare Struktur erhalten, was zu verbesserten Eigenschaften führt. Trexel unterstützt Kunden weltweit durch hochqualifizierte Ingenieurteams in Nordamerika, Europa und Asien bei der Entwicklung von Prozessen und der Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung.

Effiziente und kostengünstige Schäumelösung für die Industrie

Die MuCell-Thermoplastische Schäumelösung von Trexel ermöglicht es der Industrie, von zahlreichen Vorteilen zu profitieren. Durch die Nachrüstung auf bestehenden Spritzgussmaschinen entfallen aufwändige Umstellungen, was Zeit und Kosten spart. Diese innovative Lösung bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht die Verwendung von größeren Behältern und solchen mit Post-Consumer-Regrind (PCR). Zudem trägt sie zur Nachhaltigkeit bei, indem sie den Einsatz von Schäumungsmitteln und Füllstoffen reduziert.

Durch die Verbesserung der Zellmorphologie ermöglicht die MuCell-Technologie von Trexel die Verwendung der thermoplastischen Schäumelösung in größeren Behältern und solchen mit Post-Consumer-Regrind. Dadurch wird die Nachhaltigkeit der Produktion erhöht und gleichzeitig eine einzigartige Designflexibilität ermöglicht. Zudem bietet die Technologie Kosteneinsparungsmöglichkeiten.

Die MuCell-Thermoplastische Schäumelösung von Trexel revolutioniert die Kunststoffverarbeitung durch ihre einzigartige Technologie. Sie ermöglicht Unternehmen nicht nur, Kosten zu senken, sondern auch effizientere und kostengünstigere Lösungen zu produzieren. Trexel setzt mit dieser Innovation Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit und trägt somit zu einer grüneren Zukunft bei.

Trexel, ein führender Hersteller von Leichtbaulösungen für Kunststoffspritzgießer, präsentiert auf der Fakuma 2023 die MuCell-Thermoplastische Schäumelösung. Besucher haben die Möglichkeit, sich aus erster Hand von den hochmodernen Funktionen und Möglichkeiten der neuesten Trexel-Technologie zu überzeugen. Mit der Blasformtechnik von Trexel gehören aufwändige Maschinenumrüstungen der Vergangenheit an. Die MuCell-Technologie ermöglicht die Verwendung in größeren Behältern und solchen mit Post-Consumer-Regrind (PCR), und kann auf jeder Spritzgussmaschine nachgerüstet werden.