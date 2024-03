TrinamiX Face Authentication: Komfortable und sichere Fahrzeugentriegelung ohne Kontakt

Die trinamiX GmbH und Continental haben auf dem Mobile World Congress (MWC) eine neue Generation der trinamiX Face Authentication vorgestellt. Diese innovative Technologie ermöglicht es Fahrzeugen, komfortabel und kontaktlos entriegelt zu werden, während sie gleichzeitig vor unautorisiertem Zugriff geschützt sind. Besucherinnen und Besucher haben am Stand E68 in Halle 6 die Möglichkeit, hautnah zu erleben, wie diese einzigartige Technologie mit Lebenderkennung funktioniert. Durch die nahtlose Integration in die B-Säule und das Fahrerdisplay ermöglicht trinamiX hochwertige Designs und eine innovative User Experience.



Innovative Gesichtsauthentifizierung von trinamiX schützt Fahrzeuge vor Täuschungsversuchen

Die Gesichtsauthentifizierung von trinamiX verwendet eine innovative Technologie, um höchsten biometrischen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Diese Technologie ermöglicht es, echte Haut von anderen Materialien zu unterscheiden, was die Gefahr von Täuschungsversuchen mit Masken oder KI-generierten Bildern minimiert. Dadurch wird verhindert, dass das Fahrzeug von Unbefugten entsperrt werden kann. Diese fortschrittliche Authentifizierungstechnologie bietet somit eine zuverlässige Sicherheitslösung für Fahrzeuge.

Durch die doppelte Authentifizierung im Exterieur und Interieur bietet die trinamiX Face Authentication einen umfassenden Schutz vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff auf das Fahrzeug. Gleichzeitig ermöglicht sie eine flexible Zugangskontrolle, sodass bestimmte Personen den Zugang zum Auto erhalten können, während bestimmte Funktionen wie der Motorstart für andere blockiert bleiben. Darüber hinaus eröffnet die Technologie die Möglichkeit, weitere digitale Dienste wie eine sichere Zahlungsfunktion direkt über das System zu nutzen.

Innovative Platzierung der Kamera-Technik für unbeeinträchtigtes Fahrzeuginterieur

Die Kamera-Technik von Continental wurde geschickt hinter dem Fahrerdisplay platziert, um das Design des Fahrzeuginterieurs nicht zu stören. Die rahmenlose Gestaltung des Bildschirms ist eine Weiterentwicklung der preisgekrönten Technologie, die bereits mit einem Innovation Award ausgezeichnet wurde. Durch diese raffinierten Design- und Sicherheitsfunktionen entsteht eine benutzerfreundliche Erfahrung, bei der Komfort und Ästhetik harmonisch zusammenkommen.

TrinamiX Face Authentication revolutioniert Fahrzeugsicherheit und Design

Die trinamiX Face Authentication revolutioniert den Bereich der Fahrzeugsicherheit und des Designs. Durch die innovative Lebenderkennung ermöglicht sie eine einfache und kontaktlose Entriegelung des Fahrzeugs, während unautorisierter Zugriff zuverlässig verhindert wird. Die nahtlose Integration der Technologie in die B-Säule und das Fahrerdisplay eröffnet neue Möglichkeiten für hochwertige Designs und eine innovative User Experience.

Dank ihrer Fähigkeit, echte Haut von anderen Materialien zu unterscheiden, bietet die trinamiX Face Authentication eine verbesserte Sicherheit, indem sie Täuschungsversuche zuverlässig erkennt. Durch die doppelte Authentifizierung im Exterieur und Interieur ermöglicht sie eine flexible Kontrolle des Zugangs und eröffnet neue Möglichkeiten für die Bereitstellung von digitalen Diensten.

Durch die Zusammenarbeit mit Continental optimiert trinamiX die bestehenden Driver Monitoring Systeme und ermöglicht eine verbesserte Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug. Die trinamiX Face Authentication setzt neue Standards in Bezug auf Sicherheit, Design und Benutzererfahrung und bietet eine zuverlässige und sichere Authentifizierungsmethode. Dank der innovativen Technologie können Fahrzeuge komfortabel und kontaktlos entriegelt werden, während unautorisierter Zugriff zuverlässig verhindert wird. Die Integration der Technologie in die B-Säule und das Fahrerdisplay ermöglicht hochwertige Designs und eine nahtlose Benutzererfahrung.