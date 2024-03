Toolcraft investiert in neue Trumpf-Anlage für additive Fertigung

Toolcraft hat in eine neue Trumpf-Anlage, die TruPrint 3000, investiert, um den Anforderungen der additiven Fertigung gerecht zu werden. Die Anlage verfügt über zwei Laser und bietet zahlreiche Vorteile für das Unternehmen. Sie ermöglicht eine additive Fertigung auf dem neuesten Stand der Technik und unterstützt Toolcraft dabei, präzise Bauteile von hoher Qualität herzustellen. Die Investition zeigt das Engagement von Toolcraft, immer am Puls der Zeit zu sein und innovative Lösungen anzubieten.



Toolcraft erweitert den Maschinenpark und erfüllt aktuelle Standards

Die Investition in die neue Anlage ermöglicht Toolcraft, den aktuellen Anforderungen der Branche gerecht zu werden und seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit einem erweiterten Maschinenpark, bestehend aus zehn L-PBF-Anlagen und zwei Pulverdüsenmaschinen, ist das Unternehmen bereits optimal aufgestellt. Die vor einigen Jahren getätigte Investition in eine individuell angepasste LMD-Anlage von Trumpf hat Toolcraft ermöglicht, neue Standards in der additiven Fertigung zu setzen. Dank der hybriden Roboterapplikation können Präzisionsbauteile sowohl im Pulverbettverfahren hergestellt als auch beschichtet, gefügt oder repariert werden.

Die TruPrint 3000 ermöglicht es Toolcraft, die steigenden Qualitätsanforderungen in der additiven Fertigung zu erfüllen. Dank der Vollausstattung an Monitoringsystemen gewährleistet die Anlage eine hohe Prozessstabilität und Reproduzierbarkeit. Die Entscheidung für die Anschaffung wurde auch durch den ausgezeichneten Service und die hohe Datensicherheit beeinflusst. Die langjährige Zusammenarbeit mit Trumpf hat Toolcraft in allen Belangen überzeugt und bestärkt das Unternehmen in der Wahl der TruPrint 3000 als optimale Ergänzung des Maschinenparks.

Mit der neu erworbenen Anlage ist Toolcraft in der Lage, hochvolumige Anwendungen für die Halbleiter-, Luftfahrt- und Druckgeräteindustrie zu entwickeln. Das integrierte Melt Pool Monitoring System ermöglicht es dem Unternehmen, sein Fachwissen im Bereich der Schmelzprozesse weiter auszubauen und die Qualität, Sicherheit und Effizienz dieser Prozesse auf ein neues Niveau zu heben. Durch die gezielte Überwachung des Schmelzbads kann Toolcraft die Produktionsprozesse optimieren und ein Höchstmaß an Präzision und Zuverlässigkeit gewährleisten.

