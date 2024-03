Der TÜV SÜD präsentiert auf der LogiMAT in Stuttgart sein umfangreiches Leistungsspektrum im Bereich der Maschinensicherheit. Besucher können sich über die neuen Anforderungen der Maschinenverordnung informieren und erhalten Unterstützung bei deren Umsetzung. Zudem bietet TÜV SÜD unabhängige Cybersecurity-Prüfungen und -Zertifizierungen, um Logistikunternehmen bei der Absicherung ihrer Daten entlang der gesamten Lieferkette zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt TÜV SÜD über langjährige Erfahrung mit Fahrerlosen Transportsystemen und bietet Herstellern Unterstützung bei der Zertifizierung ihrer Produkte.



TÜV SÜD unterstützt Unternehmen bei Umsetzung der neuen Maschinenverordnung

Die neue Maschinenverordnung (MVO) tritt ab Januar 2027 in Kraft und ersetzt die bisherige Maschinenrichtlinie in Europa. Diese Verordnung betrifft Unternehmen, die Maschinen herstellen, importieren, in Verkehr bringen oder wesentlich ändern. Auch bisher nicht betroffene Wirtschaftsakteure und Händler von Gebrauchtmaschinen müssen sich nun mit den neuen Vorgaben auseinandersetzen. TÜV SÜD bietet Unternehmen Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung der MVO an. Dadurch können Unternehmen nicht nur Rechtskonformität erreichen, sondern auch ihre Wettbewerbsposition verbessern.

Effektive Cybersecurity für Logistikunternehmen – TÜV SÜD unterstützt

Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung von Transport-, Lager- und Verteilungsprozessen führen zu einer erhöhten Anfälligkeit für Cyberangriffe in der Logistikbranche. Hacker zielen vermehrt auf diese Unternehmen ab und stellen somit eine neue Bedrohung dar. Um die Cybersecurity entlang der gesamten Lieferkette zu gewährleisten, müssen Unternehmen flexibel auf diese Bedrohungen reagieren und ihre Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich verbessern. TÜV SÜD bietet unabhängige Cybersecurity-Prüfungen und -Zertifizierungen sowie Risikobewertungen an, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Sicherheit zu maximieren und dies nach außen zu dokumentieren.

TÜV SÜD unterstützt Hersteller bei sicheren Fahrerlosen Transportsystemen

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) werden in der Logistikbranche immer beliebter, da sie eine effiziente und sichere Lösung für den innerbetrieblichen Transport bieten. TÜV SÜD unterstützt Hersteller von FTS dabei, ihre Produkte nach den höchsten Sicherheitsstandards zu qualifizieren und international einzuführen. Die Prüfungen und Zertifizierungen von TÜV SÜD berücksichtigen nicht nur die allgemeinen Sicherheitsanforderungen, sondern auch die spezifischen Vorgaben vor Ort, um eine erfolgreiche Markteinführung weltweit zu ermöglichen.

TÜV SÜD auf der LogiMAT: Neue Technologien und Lösungen für die Logistikbranche

Die LogiMAT in Stuttgart ist eine wichtige Veranstaltung für Unternehmen in der Logistikbranche, um sich über die neuesten Technologien, Produkte und Lösungen zu informieren. TÜV SÜD präsentiert auf der Messe seine umfassenden Leistungen zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung, zur Steigerung der Cybersecurity und zur Einführung von Fahrerlosen Transportsystemen. Durch die Unterstützung von TÜV SÜD können Unternehmen nicht nur die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, sondern auch ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, ihre Daten und Prozesse schützen und effiziente Transportprozesse gewährleisten.