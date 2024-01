TÜV SÜD Product Service: Konformitätsprüfungen und Cybersicherheits-Bestimmungen für sichere smarte Geräte

Viele Menschen sind unsicher, wie gut smarte Geräte vor Cyberattacken geschützt sind. Eine Forsa-Umfrage ergab, dass 80 Prozent der Befragten diese Bedenken teilen. Um diese Unsicherheit zu lösen, bietet TÜV SÜD Product Service als Benannte Stelle in der NANDO-Datenbank der EU Konformitätsprüfungen nach der Funkanlagenrichtlinie an. Seit August 2023 ist das Unternehmen auch befugt, die Cybersicherheits-Bestimmungen zu prüfen. Diese Prüfungen stellen sicher, dass smarte Geräte den notwendigen Schutz vor Cyberattacken bieten.



Funkanlagenrichtlinie: Schutz für internetfähige Geräte und Benutzerdaten

Die Funkanlagenrichtlinie gewährleistet einen angemessenen Schutz für internetfähige Geräte, indem sie sicherstellt, dass sie über Maßnahmen zur Netzwerksicherheit verfügen. Darüber hinaus schützt sie die persönlichen Daten und die Privatsphäre der Benutzer vor Missbrauch und Betrug. Ab August 2025 müssen alle internetfähigen Produkte auf dem EU-Markt den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen. Hersteller und Unternehmen, die ihre Produkte vorab auf Konformität prüfen lassen, können sicherstellen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen genügen und ihre neuen Entwicklungen bedenkenlos auf den Markt bringen können.

Eintragung in NANDO-Datenbank: Vereinfachung der Konformitätsprüfungen für Hersteller

Durch die Eintragung in die NANDO-Datenbank erhalten Hersteller die Möglichkeit, herauszufinden, welche Stellen die erforderlichen Konformitätsprüfungen für ihre Produkte durchführen dürfen. Dies erleichtert den Zugang zum Markt für neue Produkte und fördert den freien Warenverkehr innerhalb der EU. Anders als detaillierte technische Vorschriften legt die Funkanlagenrichtlinie grundlegende Anforderungen fest, die eingehalten werden müssen, um die Sicherheit und den Schutz der Verbraucher zu gewährleisten.

Freiwillige Cybersecurity-Zertifizierung ermöglicht Differenzierung und Kundenvertrauen

Die freiwillige Cybersecurity-Zertifizierung bietet Herstellern und Unternehmen die Möglichkeit, die hohen Erwartungen der Kunden zu erfüllen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Das Prüfzeichen „TÜV Cybersecurity Certified“ (CSC) signalisiert den Kunden, dass das Produkt hohe Standards in Bezug auf Cybersicherheit erfüllt. Durch diese Zertifizierung können Hersteller ihr Vertrauen in ihre Produkte stärken und potenzielle Kunden von der Sicherheit ihrer Produkte überzeugen.

Die Zertifizierung des TÜV SÜD Product Service beruht auf international anerkannten Normen und Standards wie der ETSI EN 303 645 V2.1.1. Durch die Einhaltung dieser Standards können Hersteller sicherstellen, dass ihre Produkte den aktuellen Anforderungen an Cybersicherheit entsprechen. Darüber hinaus bietet der TÜV SÜD auch IoT-Security-Kurzchecks und Penetrationstests an, um mögliche Sicherheitslücken in IT-Produkten zu identifizieren und zu beheben.

TÜV SÜD Product Service unterstützt Hersteller und Unternehmen mit seinen Konformitätsprüfungen dabei, sicherzustellen, dass ihre Produkte den gesetzlichen Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie und den Cybersicherheits-Bestimmungen entsprechen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Produkte einen hohen Schutz gegen Cyberattacken bieten und die Sicherheit der Benutzer gewährleistet ist. Diese Prüfungen bieten den Herstellern und Unternehmen einen klaren Vorteil, da sie ihre Produkte bedenkenlos auf den Markt bringen können, ohne sich um rechtliche Konsequenzen oder Sicherheitsrisiken sorgen zu müssen.

Durch die freiwillige Cybersecurity-Zertifizierung können Hersteller und Unternehmen ihr Engagement für Cybersicherheit unter Beweis stellen und sich dadurch von der Konkurrenz abheben. Kunden erhalten dadurch das Vertrauen, dass ihre Produkte sicher und geschützt sind. Zusätzlich bieten IoT-Security-Kurzchecks und Penetrationstests die Möglichkeit, potenzielle Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen. Dadurch können Hersteller ihre Produkte weiter verbessern und noch sicherer machen, was wiederum das Vertrauen der Kunden stärkt. Die Kombination dieser Maßnahmen ermöglicht es den Herstellern, ein umfassendes Sicherheitsniveau zu gewährleisten und ihre Produkte erfolgreich am Markt zu positionieren.