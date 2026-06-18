Whitepaper erläutert NIS2, ISO 27001, IEC 62443 im PDCA-System

Gemäß Bitkom-Bericht verursacht die deutsche Wirtschaft jährliche Verluste von etwa 200 Milliarden Euro infolge von Cyberattacken, was verdeutlicht, dass Cybersicherheit heute nicht länger ausschließlich Expertenaufgabe ist. Im aktuellen Whitepaper von TÜV SÜD werden die Regelwerke NIS2, Störfallverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, ISO 27001, TRBS 1115-1 sowie IEC 62443 definiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Es erklärt, wie Organisationen ein konsolidiertes Managementsystem auf Basis des PDCA-Zyklus effizient implementieren und damit regulatorische Vorschriften integrieren können.



TÜV SÜD Whitepaper: Zentrale Cyberregeln für den Industriesektor vorgestellt

Das TÜV SÜD Whitepaper gibt einen Überblick über grundlegende Regelwerke der Cybersicherheit im Industriesektor. Es definiert die Schutzziele der NIS2-Richtlinie, der Störfallverordnung und der Betriebssicherheitsverordnung. Zugleich erläutert es Überschneidungen zwischen diesen Vorgaben sowie spezifische Nachweiserfordernisse. Anhand der ISO 27001, der TRBS 1115-1 und des Leitfadens KAS-51 zeigt das Whitepaper, welche Anforderungen in der Praxis relevant sind und wo sich Standards bei der Umsetzung unterscheiden. Diese strukturierte Analyse unterstützt Unternehmen.

PDCA-Zyklus als Grundlage für bedarfsgerechtes Cybersicherheitsmanagement nach ISO 27001

Das Whitepaper empfiehlt zur Etablierung eines bedarfsgerechten Cybersicherheitsmanagements den PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act). ISO 27001 bildet dabei das Fundament, um klassische IT-Security-Anforderungen ebenso abzudecken wie spezifische Vorgaben der Operational Technology (OT). Ergänzend fügt die IEC 62443-Reihe branchenspezifische Sicherheitsrichtlinien nahtlos in das Managementsystem ein und ermöglicht eine zentrale Steuerung. Dadurch lassen sich Compliance-Verpflichtungen effizient erfüllen und betriebliche Risiken nachhaltig minimieren. Zusätzliche Prozessoptimierungen erhöhen weiterhin Informationsfluss und effektiv Schutz vor Cyberbedrohungen.

Regelwerksanalyse im Gesamtkonzept ermöglicht effizienten Nachweis regulatorischer Anforderungen zuverlässig

Unternehmen können durch eine ganzheitliche Betrachtung aller relevanten Regelwerke den Nachweis regulatorischer Anforderungen deutlich optimieren. Eine bestehende ISO 27001-Zertifizierung bildet dabei die Grundlage für eine gezielte Gap-Analyse. Dabei lassen sich Lücken identifizieren und gezielt ergänzende Dokumentationen für spezifische Vorgaben wie TRBS 1115-1 oder KAS-51 entwickeln. Durch die konsolidierte Dokumentenpflege wird der administrative Aufwand reduziert und die Erfüllung der Compliance-Anforderungen klar nachvollziehbar und transparent abgebildet. Interne Prüfungen und Audits profitieren dabei.

Pragmatische Cybersicherheit umsetzen und Regulierungsnachweis mit minimalem Aufwand effizient

Das Whitepaper präsentiert praxisnahe Beispiele zur pragmatischen Realisierung von Cybersicherheitsanforderungen zwischen behördlicher Regulierung und formaler Zertifizierung. Unternehmen erhalten anschauliche Handlungsempfehlungen, um mit geringem Mehraufwand bestehende Dokumente zu vereinheitlichen und gegenüber Aufsichtsbehörden schlüssige Nachweise zu erbringen. Zusätzlich liefert es verständliche Erklärungen zentraler Fachbegriffe und liefert wertvolle Hinweise zur Interpretation komplexer Vorgaben. So unterstützt es Fachleute dabei, tägliche Sicherheitsprozesse effizient zu gestalten und Compliance nachhaltig sicherzustellen und organisatorische Abläufe wirkungsvoll optimiert werden.

Marcus Geiger unterlegt Whitepaper mit umfangreichem Expertenwissen zur Cybersicherheit

Marcus Geiger, Leiter des TÜV SÜD Kompetenzzentrums für Cybersicherheit, steuert sein umfassendes Fachwissen zur Erstellung des Whitepapers bei. Er schöpft aus jahrelangen Beratungen von Industrieunternehmen und Erkenntnissen aus Fachdiskussionen, die direkt in den Leitfaden einfließen. Geiger unterstreicht die Bedeutung eines konsolidierten Managementsystems, das durch strukturierte Prozesse und koordinierte Maßnahmen nicht nur die betriebliche Sicherheit erhöht, sondern gleichzeitig langfristige Kosteneffizienz und wirtschaftlich nachhaltiges Wachstum fördert. Konzept bewährt sich in komplexen Anlagen.

Das TÜV SÜD Whitepaper stellt Unternehmen eine praxisnahe Vorgehensweise bereit, um die konsolidierte Umsetzung von NIS2, Störfallverordnung und Betriebssicherheitsverordnung systematisch zu realisieren. Unternehmer erhalten eine verständliche Roadmap für den Aufbau eines PDCA-basierten Managementsystems auf Grundlage von ISO 27001. Ergänzend werden branchenspezifische Sicherheitsstandards wie IEC 62443 integriert, um regulatorische Anforderungen effizient nachzuweisen, administrativen Aufwand zu reduzieren und die betriebliche Cybersicherheit nachhaltig zu stärken. Zudem verbessert das Dokument Transparenz bei Audits umfassend.