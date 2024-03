Effiziente und zuverlässige Wasseraufbereitung mit Turbogebläsen von Kaeser Kompressoren

Die Turbogebläse vom Typ Pillaerator von Kaeser Kompressoren sind eine bahnbrechende Innovation in der biologischen Wasseraufbereitung. Dank ihrer modernen Technologie ermöglichen sie einen zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb, was zu erheblichen Einsparungen bei den Lebenszykluskosten führt.



Effiziente und zuverlässige Turbogebläse für die biologische Wasseraufbereitung

Die Turbogebläse von Kaeser Kompressoren bieten eine ideale Lösung für Belüftungsprozesse in der biologischen Wasseraufbereitung mit hohem Luftbedarf. Dank ihrer beeindruckenden Leistungsfähigkeit mit Volumenströmen von bis zu 16000 m³/h und Differenzdrücken von bis zu 1,3 bar sind sie besonders geeignet für die Luftversorgung in kommunalen und industriellen Abwasseraufbereitungsanlagen. Darüber hinaus finden sie auch in anderen Bereichen wie der Flotation, Fermentation und der Erzeugung von Blas- und Feuerungsluft Anwendung.

Die Turbogebläse von Kaeser Kompressoren zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz und eine intelligente Konzeption aus. Der High-Speed-Motor treibt das Turbolaufrad direkt an und die magnetgelagerte Welle sorgt für eine schmiermittel- und verschleißfreie Lagerung. Dadurch wird der Instandhaltungsaufwand erheblich reduziert. Zusätzlich bietet die intelligente Magnetlagerung eine Absicherung gegen Netzspannungsausfall und überwacht aktiv die Rotorposition, was einen breiten Regelbereich für den Volumenstrom ermöglicht.

Die Turbogebläse von Kaeser Kompressoren zeichnen sich durch ihre verschleißfreie Betriebsweise aus, die durch die magnetische Anhebung des Rotors ermöglicht wird. Dadurch können die Gebläse nahezu unbegrenzt gestartet werden, ohne dass Verschleiß auftritt. Zudem können sie energiesparend gestoppt werden, was eine effiziente Prozessluftversorgung gewährleistet.

Das außenluftunabhängige Kühlkonzept der Turbogebläse von Kaeser Kompressoren gewährleistet einen störungsfreien und langlebigen Betrieb, indem es die Kernkomponenten vor dem Eindringen von Feinstaub schützt.

Der Pillaerator von Kaeser Kompressoren bietet drei optimierte Druckbereiche (L, M, H) an, um die Turbogebläse immer im optimalen Wirkungsgrad zu betreiben. Die Version L ermöglicht einen Druckbereich von bis zu 1000 mbar, während die Version M bis zu 1200 mbar und die Version H bis zu 1350 mbar unterstützt. Dadurch können die Turbogebläse genau an die individuellen Betriebsbedingungen angepasst werden. Dies gewährleistet einen effizienten und zuverlässigen Betrieb der biologischen Wasseraufbereitung.

Die Turbogebläse von Kaeser Kompressoren bieten zahlreiche Vorteile für die biologische Wasseraufbereitung. Dank ihrer innovativen Technik gewährleisten sie einen zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb, was zu niedrigen Lebenszykluskosten führt. Die Maschinen sind intelligent konzipiert und verfügen über eine verschleißfreie Lagerung, was den Wartungsaufwand minimiert. Das außenluftunabhängige Kühlkonzept schützt die Kernkomponenten vor Schmutzeintrag und ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb. Mit ihren verschiedenen Druckbereichen passen sich die Turbogebläse optimal an die Betriebsbedingungen an. Insgesamt sind die Turbogebläse von Kaeser Kompressoren die ideale Lösung für die biologische Wasseraufbereitung.