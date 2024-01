Innovative Übergabestation AGV Connect für Fahrerlose Transportsysteme (FTS)

Die SCHMALE LOGTEC GmbH präsentiert auf der LogiMAT2024 ihre neueste Innovation, die Produktlinie AGV Connect. Diese Übergabestation ermöglicht das effiziente Be- und Entladen von Fahrerlosen Transportsystemen. Besucher können das Live-Exponat in Stuttgart besichtigen und sich von der beeindruckenden Flexibilität und Anpassungsfähigkeit dieser Lösung überzeugen lassen. Die AGV Connect ist eine ganzheitlich konzipierte Lösung, die den aktuellen Anforderungen komplexer Logistik-Systeme gerecht wird.



AGV Connect: Effiziente Prozessautomatisierung mit Flexibilität und Komfort

AGV Connect ist eine innovative und effiziente Übergabestation für Fahrerlose Transportsysteme. Sie ermöglicht einen reibungslosen Einstieg in die Prozessautomatisierung und bietet zahlreiche Vorteile. Die Station kann flexibel an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden und übernimmt das Puffern, Bremsen und Separieren der Ladehilfsmittel. Dadurch werden die Ladehilfsmittel ohne Staudruck übernommen, was zu einem effizienten und reibungslosen Ablauf führt.

Die horizontale Übergabestation von AGV Connect verfügt über angetriebene Komponenten, die den reibungslosen Transport der Behälter gewährleisten. Durch die Verwendung von speziell entwickelten Trenneinrichtungen können die Behälter effizient voneinander getrennt werden. Diese Lösung bietet eine große Flexibilität bei der Handhabung unterschiedlicher Gewichte, von leichten 1 kg bis zu schweren 35 kg. Darüber hinaus eignet sich AGV Connect auch für spezielle Anforderungen wie Wagen mit Lenkrollen oder mobile Durchlaufregale.

Neues Komplettsystem KomFlex4 ermöglicht effizientes Multi-Order-Picking auf LogiMAT 2024

Das Komplettsystem KomFlex4, das auf der LogiMAT 2024 präsentiert wird, ist eine innovative Lösung für das effiziente Multi-Order-Picking. Es ermöglicht den automatisierten Beladungsprozess von Kommissionierwagen mit Leerbehältern oder Kartons. Durch die WLAN-Datenverknüpfung werden Aufträge mit integrierten Pick-to-Light-Anzeigen verknüpft und die Transporte zur KEP-Brücke gesteuert. Zusätzlich bietet das System die Möglichkeit zur Palettierung der Auftragsbehälter. KomFlex4 ist somit ein vielseitiges und flexibles System für optimierte Prozesse in der Intralogistik.

Der Multi-Order-Kommissionierwagen bietet mit seinen 48 separaten Behälter- oder Karton-Stellplätzen und einer Tragkraft von bis zu 1.000 Kilogramm eine hohe Flexibilität und Ergonomie. Durch die WLAN-gestützten Put-to-light-Panels über den Regalebenen wird eine fehlerfreie Kommissionierung ermöglicht. Die gefüllten Wagen werden in der Entladestation abgestellt und neue Wagen für den nächsten Rundlauf bereitgestellt. Aufgrund dieser Effizienz erfolgt das Kommissionieren schnell und effizient.

Effiziente Kommissionierung mit AKL-Lösung und Durchlaufkanälen

Die AKL-Lösung von SCHMALE LOGTEC mit den neu entwickelten Durchlaufkanälen für Shuttleanlagen der Super-Put-Wall unterstützt intelligentes Auslagern und effizientes Kommissionieren. Die Lösung bietet hohe Flexibilität und optimierte Prozesse in der Intralogistik. Durch die Durchlaufkanäle können Produkte schnell und effizient ausgelagert und kommissioniert werden. Dies führt zu einer erhöhten Produktivität und einer verbesserten Durchlaufzeit in der Lagerhaltung.

Innovative Bremsröllchen für Sorter-Endstellen – Kontrollierte Durchlaufgeschwindigkeiten ermöglicht

SCHMALE LOGTEC präsentiert auf der LogiMAT innovative Komponenten und Bremsröllchen für Sorter-Endstellen. Diese ermöglichen eine präzise und kontrollierte Durchlaufgeschwindigkeit der ausgeschleusten Produkte. Mit belastbaren Planetengetrieben ausgestattet, begrenzen die Bremsröllchen die Geschwindigkeit auf 0,3 m/s. Das breite Spektrum an Ausstattungsoptionen erfüllt individuelle Anforderungen und positioniert SCHMALE LOGTEC erfolgreich als Komplettanbieter in diesem Bereich.

LogiMAT2024 präsentiert innovative Lösungen für flexible Intralogistik-Auslegung

Die LogiMAT2024 ist eine Messe, die einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen von SCHMALE LOGTEC bietet. Dabei werden innovative Lösungen präsentiert, wie die Übergabestation AGV Connect, das Komplettsystem KomFlex4 und die AKL-Lösung mit den neuen Durchlaufkanälen. Diese Lösungen ermöglichen den Kunden eine flexible und zukunftsfähige Gestaltung ihrer Intralogistik. Mit einer breiten Palette an innovativen Produkten und Komponenten können Unternehmen ihre Prozesse effizienter und flexibler gestalten und sich den Herausforderungen einer volatilen Zeit anpassen.