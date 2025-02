Die Vorteile von Gleichstromnetzen in verschiedenen Anwendungen

Gleichstromnetze finden heutzutage in verschiedenen Bereichen Anwendung, wie zum Beispiel in der Bahntechnik, in Rechenzentren, bei der Stromversorgung von Schiffen und in Photovoltaikanlagen. Durch die Möglichkeit, Gleichstrom aus erneuerbaren Energien in Batteriespeichern zu speichern und bei Bedarf abzurufen, werden diese Netze immer beliebter. Ein weiterer Vorteil von Gleichstromnetzen mit zentraler Gleichrichtung und Einbindung von erneuerbaren Energiequellen ist die Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und der Wandlungsverluste.



Gleichstromnetze bieten zahlreiche Vorteile in verschiedenen Anwendungen

Die Verwendung von Gleichstromnetzen bietet in verschiedenen Anwendungen zahlreiche Vorteile. Sie sind bereits in der Bahntechnik, in Rechenzentren, bei der Stromversorgung von Schiffen und Photovoltaikanlagen weit verbreitet. Durch die Möglichkeit, Gleichstrom aus erneuerbaren Energien in Batteriespeichern zu speichern und bei Bedarf abzurufen, gewinnen diese Netze weiterhin an Bedeutung. Auch in der Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen oder in der Industrie werden Gleichstromnetze zunehmend eingesetzt.

Effiziente und kostengünstige Stromversorgung dank Gleichstromnetzen mit zentraler Gleichrichtung

Gleichstromnetze mit zentraler Gleichrichtung und Einbindung von erneuerbaren Energiequellen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstromnetzen eine effizientere und kostengünstigere Stromversorgung. Der Verdrahtungsaufwand wird reduziert und Wandlungsverluste werden minimiert, was zu einer höheren Energieeffizienz führt. In hochautomatisierten Produktionsanlagen können drehzahlveränderbare Antriebe von Förderbändern oder Roboterantrieben direkt mit Gleichstrom versorgt werden, ohne dass eine zusätzliche Gleichrichtung notwendig ist.

Zuverlässige Stromversorgung von Gleichstromnetzen mit DC-Spannungsrelais UG 9831

Das DC-Spannungsrelais UG 9831 der VARIMETER Serie spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung in Gleichstromnetzen. Es ermöglicht die präzise Überwachung der Spannung in einem breiten Bereich von 20 bis 1000 V und erkennt Abweichungen vom Soll-Zustand. Dadurch können Regelverfahren zur Stabilisierung der Spannung eingeleitet und im Notfall eine Abschaltung veranlasst werden. Das Relais bietet somit eine wichtige Lösung für die Sicherheit und Stabilität von Gleichstromnetzen.

Das Relais erkennt zuverlässig Unter- und Überspannungen durch die individuell einstellbaren Ansprechschwellen und gibt diese Informationen über potenzialfreie Wechslerkontakte weiter. Dadurch können geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die plombierbare Klarsichtabdeckung schützt das Gerät vor Manipulation und ermöglicht eine präzise Einstellung der Ansprechschwellen mittels rastender Drehschalter.

Effektive Steuerung und Überwachung von Gleichstromnetzen mit UG 9431

Das UG 9431 der VARIMETER Serie ist mit einer integrierten Modbus RTU Schnittstelle ausgestattet, die eine einfache Parametrierung, Überwachung und Diagnose von Gleichstromnetzen ermöglicht. Zudem verfügt das Gerät über Wechslerkontakte, die verwendet werden können, um Meldungen oder Signallampen anzusteuern. Diese Funktionen bieten eine effektive Möglichkeit, Gleichstromnetze zu steuern und zu überwachen, um eine zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen.

Effiziente Stromversorgung durch Gleichstromnetze mit VARIMETER Spannungsrelais

Die VARIMETER Serie von Geräten ermöglicht eine einfache Steuerung und Überwachung von Gleichstromnetzen durch ihre integrierten Schnittstellen zur Parametrierung und Überwachung. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für zukunftsweisende Anwendungen, in denen eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet werden muss.