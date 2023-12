Paderborner Startup Unchained Robotics erhält 5,5 Millionen Euro Investment

Unchained Robotics, ein Startup aus Paderborn, hat das Ziel, Robotik-Technologie für jeden zugänglich zu machen. Mit ihrer unabhängigen Plattform für Automatisierungstechnik ermöglichen sie Unternehmen die einfache Integration von Robotern. Das Unternehmen erhält nun ein Investment von 5,5 Millionen Euro von verschiedenen Investoren, um seine Schlüsseltechnologie weiterzuentwickeln und zu verbreiten. Mit diesem Kapital möchte Unchained Robotics seinen Vertrieb und Service europaweit ausweiten und den MalocherBot für weitere Anwendungen verfügbar machen.



Plug&Play Automatisierung: Der MalocherBot macht’s möglich!

Der MalocherBot von Unchained Robotics ist ein innovatives Produkt, das eine Plug&Play Automatisierung ermöglicht. Mit der leistungsstarken Softwareplattform des Unternehmens können Unternehmen in der Logistik und Metallbearbeitung manuelle Prozesse innerhalb kürzester Zeit automatisieren. Unchained Robotics hat bereits bewiesen, dass die Suche und Auswahl von Automatisierungslösungen mit ihrem Produkt vereinfacht und beschleunigt werden kann. Der MalocherBot bietet die Möglichkeit, Robotik und Automatisierung in jeder Fabrik weltweit einzusetzen.

Die Robotik und Automatisierungstechnik spielen eine entscheidende Rolle für die deutsche Wirtschaft, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels bietet die Robotik eine Möglichkeit, den Personalmangel auszugleichen. Laut einer Studie von Stepstone werden bis 2030 rund 3,7 Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. 69% der Top-Manager sind überzeugt, dass eine konsequente Automatisierung dazu beitragen kann, diesen Verlust zu kompensieren.

Die Automatisierung ermöglicht eine Reduzierung einfacher, manueller Tätigkeiten und eröffnet Mitarbeitern die Möglichkeit, sich neuen Aufgaben zu widmen. Für viele Unternehmen im deutschen Mittelstand stellt der Einsatz von Automatisierungstechnik jedoch noch eine Herausforderung dar. Unchained Robotics möchte diese Hürde überwinden und bietet eine unkomplizierte, transparente und unabhängige Lösung für die Automatisierung an.

Unchained Robotics erhält eine breite Unterstützung durch ein internationales Konsortium, bestehend aus Future Industry Ventures, Teklas Ventures und vent.io. Diese Investoren ermöglichen es dem Paderborner Startup, die Automatisierungstechnik für alle zugänglich zu machen und somit zur Demokratisierung der Branche beizutragen. Zusätzlich beteiligt sich auch das Venture Capital Tochterunternehmen der Deutschen Leasing Gruppe, vent.io, an der Investitionsrunde. Des Weiteren werden sie von Bestandsinvestoren wie BORN2GROW, Archimedes New Ventures und dem Technologiefonds OWL unterstützt.

Unchained Robotics ist ein Paderborner Startup, das bereits mehr als 200 Kunden in Deutschland gewonnen hat. Das Unternehmen bietet individuell konfigurierbare Lösungen und Komplettlösungen in der Robotik und Automatisierungstechnik an. Diese Lösungen werden weltweit eingesetzt und ermöglichen Unternehmen, den Weg in die Automatisierung zu finden. Besonders für den Mittelstand bietet Unchained Robotics finanziell erschwingliche Angebote, die einfach in den Fertigungsprozess integriert werden können.

Die Investition in Unchained Robotics zeigt das große Potenzial der Robotikbranche in Deutschland auf. Das Unternehmen befindet sich in Ostwestfalen, einer Region, die bekannt ist für ihre vielen namhaften Unternehmen wie Beckhoff, Phoenix Contact, Weidmüller und Wago. Durch die gute Infrastruktur und die Nähe zu diesen Branchengrößen profitiert Unchained Robotics von den optimalen Standortbedingungen in Paderborn.

