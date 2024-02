Smart Collector von Vahle: Neue Standards für Intralogistik

Der Smart Collector von Vahle ist ein wegweisendes intelligentes Stromabnehmersystem, das auf der LogiMAT vorgestellt wird. Es ermöglicht eine effizientere Gestaltung des Supply-Chain-Prozesses, indem es Anlagen-Anomalien frühzeitig erkennt und somit Produktionsausfälle verhindert. Besonders beeindruckend ist die Erweiterung des Phasenabstands, die es ermöglicht, den Smart Collector in verschiedenen Bereichen der Intralogistik einzusetzen. Durch die Integration eines neuen Thermosensors wird die Prozesssicherheit verbessert und die Anlagenverfügbarkeit gesteigert. Insgesamt bietet der Smart Collector innovative Lösungen für eine sichere und verlässliche Energie- und Datenübertragung.



Smart Collector von Vahle: Neue Standards in Anlagenverfügbarkeit und Produktivität

Der Smart Collector von Vahle ist ein innovatives System, das die Anlagenverfügbarkeit und Produktivität auf ein neues Level hebt. Durch sein einzigartiges Predictive Maintenance Tool erkennt der Smart Collector Anomalien in den Anlagen frühzeitig und verhindert so Produktionsausfälle. Mit dieser Lösung wird der Supply-Chain-Prozess effizienter und sorgenfreier gestaltet. Auf der LogiMAT Messe wird der Smart Collector als wegweisende Lösung für die Intralogistik präsentiert und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Anlagenverfügbarkeit und Produktivität.

Der Smart Collector stellt ein voll funktionsfähiges Exponat dar, das die neuesten Entwicklungen im Bereich der Stromschienensysteme präsentiert. Durch die Erweiterung des Phasenabstands kann der Smart Collector in Logistikprozessen mit einem Phasenabstand von 14 mm, aber auch in Anlagen mit einem Abstand von 18 mm oder 26 mm eingesetzt werden. Diese Möglichkeit der Upgrades eröffnet zahlreiche Anwendungsbereiche in der Intralogistik, wie zum Beispiel Skid-Anlagen, automatische Lagersysteme, Palettenbodenbahnen, Förderanlagen und Sortieranwendungen.

Der Smart Collector von Vahle bietet den entscheidenden Vorteil der Integration eines neuen Thermosensors. Dieser Sensor verbessert die Prozesssicherheit und erhöht die Verfügbarkeit der Anlagen. In mehreren Anlagen hat der Einsatz dieses Sensors bereits erfolgreich schwerwiegende Fehler verhindert. Darüber hinaus ergänzt die Analysemöglichkeit des Smart Collectors sinnvoll die vorhandene Bewegungsdatensensorik.

Der Smart Collector von Vahle ist eine innovative Lösung für die Intralogistik, die eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung ungeplanter Anlagenstillstände spielt. Durch seine Fähigkeit zur Früherkennung von Fehlern und Anomalien ermöglicht er eine effizientere Gestaltung des Supply-Chain-Prozesses. Das Ziel von Vahle ist es, die Effizienz der Intralogistikprozesse zu steigern und den Kunden sichere und verlässliche Lösungen für die Energie- und Datenübertragung zu bieten.

