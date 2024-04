Vielseitiger und zuverlässiger VARIO MOVE Transportroboter für individuelle Anforderungen

Der VARIO MOVE Transportroboter von ek robotics hat sich in den letzten Jahren als äußerst vielseitiger und zuverlässiger Helfer in vielen Branchen etabliert. Mit seinen beeindruckenden Lastspielen auf der LogiMAT 2024 hat er erneut bewiesen, dass er für unterschiedliche Transportaufgaben bestens geeignet ist. Egal ob in der Logistik, der Pharma- und Chemieindustrie oder im Bereich der Kunststoffteile und Baugruppen – der VARIO MOVE überzeugt mit seiner Flexibilität und seinen zahlreichen Vorteilen.



Der VARIO MOVE – vielseitiger Transportroboter mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten

Der VARIO MOVE Transportroboter von ek robotics ist äußerst vielseitig einsetzbar und kann je nach Bedarf individuell angepasst werden. Dank verschiedener Fahrwerke, Lastaufnahmemittel und Navigationstechniken kann der VARIO MOVE für unterschiedliche Transportaufgaben genutzt werden. Ob als Gabelhochhubfahrzeug, Gegengewichtsstapler oder mit aktiven Förderelementen – die Basiskonstruktion bleibt dabei immer gleich. Mit fünf definierten Hubmasten und einer beeindruckenden Tragfähigkeit von bis zu 1.600 kg eröffnen sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und individuelle Anpassungen, um für jede Transportaufgabe eine passgenaue Lösung zu bieten.

Der VARIO MOVE: Zuverlässiger Partner für den Transport in verschiedenen Branchen

Der VARIO MOVE hat sich bereits in diversen Branchen als zuverlässiger Partner für den Transport etabliert. Bei der sinit Gruppe, einem Experten für Kunststoffteile und Baugruppen aus Thermoplast, sorgt ein fahrerloses Transportsystem mit drei VARIO MOVE Transportrobotern für die automatische Ver- und Entsorgung von Spritzgussmaschinen im 24-Stunden-Betrieb. Durch diese Automatisierungslösung konnte die Lieferperformance gesteigert werden und kontinuierliche sowie sichere Transportprozesse wurden gewährleistet. Die Zuverlässigkeit und Effizienz des VARIO MOVE ermöglicht es Unternehmen wie der sinit Gruppe, ihre Logistikprozesse zu optimieren und ihre Produktivität zu steigern.

Der Sportgerätehersteller Sport-Tiedje nutzt den VARIO MOVE, um den Materialfluss in seinem neuen Logistikzentrum effizient zu gestalten. Neun Transportroboter des Modells übernehmen hier die Verbindung zwischen dem Wareneingang, der Kommissionierung und dem Warenausgang. Darüber hinaus sorgen sie für eine kontinuierliche Übergabe von Paletten an das Hochregallager, welches von weiteren Transportrobotern der ek robotics GmbH automatisiert bedient wird. Durch diese Automatisierungslösung konnte der Materialfluss auf einer Fläche von über 51.000 m² optimiert werden.

In der Pharma- und Chemieindustrie spielen die VARIO MOVE Transportroboter eine unverzichtbare Rolle. Bei der renommierten F. Hoffmann – La Roche AG werden ganze 17 dieser Roboter eingesetzt, um hochwertige Arzneimittel automatisiert zwischen Produktions- und Lagerbereichen zu transportieren. Durch diese Automatisierungslösung wird eine effiziente und sichere Logistik gewährleistet, was besonders in der sensiblen Pharma- und Chemiebranche von großer Bedeutung ist.

Vielseitigkeit, Performance und Design: Der VARIO MOVE überzeugt in allen Bereichen

Der VARIO MOVE ist ein leistungsstarker und vielseitiger Transportroboter, der durch seine hohe Performance und sein ansprechendes Design überzeugt. Als automatisierter Gabelhochhubstapler wurde er speziell für die nachhaltige Optimierung von Transport- und Materialflüssen entwickelt. Sein modulares Konzept ermöglicht eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen, während die hohe Verfügbarkeit und die wartungsfreundliche Konstruktion eine lange Lebensdauer gewährleisten. Durch sein freundliches Erscheinungsbild fördert der VARIO MOVE eine positive Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter, was durch drei Design-Awards bereits anerkannt wurde.

Effiziente und flexible Lösungen für den Transport: VARIO MOVE Transportroboter

Der VARIO MOVE Transportroboter von ek robotics zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Flexibilität aus, die es ihm ermöglichen, individuellen Anforderungen gerecht zu werden und für jede Transportaufgabe eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten. In Branchen wie der Logistik, der Kunststoffverarbeitung und der Pharmaindustrie hat er sich bereits als zuverlässiger Partner etabliert und ermöglicht eine effiziente und sichere Logistik. Mit seiner hohen Performance und seinem ansprechenden Design fördert der VARIO MOVE zudem eine positive Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter.