JSY3000-S Ventilinseln: Flexibilität und große Auswahl an Kommunikationsprotokollen

Die Ventilinseln der Serie JSY3000-S von SMC bieten zahlreiche Vorteile für die verarbeitende Industrie, insbesondere im Lebensmittelbereich. Dank ihrer kompakten Bauweise können sie in kleinen Schaltschränken untergebracht werden, was Platz spart und den CO2-Fußabdruck reduziert. Gleichzeitig bieten sie eine hohe Durchflussrate von bis zu 640 l/min, was Anwendungen mit hohen Taktraten ermöglicht und die Produktivität steigert.



Kompatible Ventilinseln für hygienische Lebensmittelverarbeitung

Die Ventilinseln der Serie JSY3000-S von SMC wurden speziell für Wash-Down-Anwendungen im Lebensmittelbereich entwickelt. Sie überzeugen durch ihre Anschlussplatte aus korrosionsbeständigem Edelstahl, ihre Dichtung aus EPDM und ihre FDA-konformen Steckverbindungen, die eine hohe Dichtheit und Beständigkeit gewährleisten. Mit der Schutzklasse IP67 sind sie auch in Umgebungen einsetzbar, in denen sie mit Wasser in Berührung kommen können. Damit sind sie die ideale Lösung für die Lebensmittelindustrie.

Große Auswahl an Kommunikationsprotokollen für JSY3000-S Ventilinseln

Mit der Serie JSY3000-S erhalten Sie Ventilinseln, die nicht nur einen hohen Durchfluss und eine platzsparende Bauweise bieten, sondern auch über flexible Montagemöglichkeiten verfügen. Darüber hinaus stehen Ihnen verschiedene Kommunikationsprotokolle wie IO-Link, PROFINET, EtherCat, EtherNet/IP, Ethernet POWERLINK, DeviceNet, PROFIBUS DB, CC-Link, AS-Interface und CANopen zur Verfügung. Dadurch sind die Ventilinseln für eine Vielzahl von Anwendungen bestens geeignet.

Effizientere Wartung und weniger Ausfälle durch Zweiteilung der Ventilinseln

Mit ihrer langlebigen und wartungsarmen Bauweise bieten die Ventilinseln der Serie JSY3000-S eine zuverlässige Lösung für pneumatische Anwendungen. Durch die Trennung des elektrischen und pneumatischen Teils wird die Wartungszeit verkürzt und die Ausfallwahrscheinlichkeit verringert. Die geschützten Magnetventile im Inneren und die äußere Verschlauchung tragen zur einfachen Montage, Kosteneinsparungen und zur Vermeidung von Leckagen bei.

Kleine Größe, großer Durchfluss: Effiziente Ventilinseln für hohe Taktraten

Die Ventilinseln der Serie JSY3000-S bieten dank ihrer kompakten Bauweise die Möglichkeit, sie auch in kleinen Schaltschränken zu installieren. Dadurch wird wertvoller Platz gespart und gleichzeitig der CO2-Ausstoß reduziert. Trotz ihrer geringen Größe sind die Ventilinseln in der Lage, einen hohen Durchfluss von bis zu 640 l/min zu ermöglichen. Dies eröffnet Anwendungen mit hohen Taktraten und steigert die Produktivität.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfassender Kompatibilität und Flexibilität

Die Serie JSY3000-S von SMC zeichnet sich durch ihre umfangreiche Kompatibilität mit verschiedenen Anschlüssen, Feldbusmodulen und Kommunikationsprotokollen aus. Mit einer Vielzahl von Verdrahtungsoptionen und Feldbusmodulen bietet die Serie eine hohe Flexibilität für unterschiedliche Montage- und Anwendungsfälle. Darüber hinaus ermöglichen verschiedene Gewindearten und Funktionsweisen eine einfache Integration in bestehende Systeme. Die Serie JSY3000-S bietet somit eine optimale Lösung für individuelle Anforderungen.

Effiziente Steuerung pneumatischer Anwendungen mit JSY3000-S Ventilinseln

Die Ventilinseln der Serie JSY3000-S von SMC erfüllen die hohen Anforderungen der verarbeitenden Industrie, insbesondere im Lebensmittelbereich, in idealer Weise. Durch ihre hohe Dichtheit und Beständigkeit eignen sie sich perfekt für Wash-Down-Anwendungen. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine Platzersparnis und sorgt für einen geringen CO2-Fußabdruck. Dank ihrer langlebigen und wartungsarmen Eigenschaften gewährleisten sie eine zuverlässige Steuerung pneumatischer Anwendungen. Die umfassende Kompatibilität und die große Auswahl an Kommunikationsprotokollen machen sie äußerst flexibel einsetzbar.