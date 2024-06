Bahnbrechende Stoßstangen-Verpackung spart Kosten und Emissionen

Die bahnbrechende Innovation von Smurfit Kappa hat die Verpackungsindustrie für Stoßstangen revolutioniert. Durch die neue Verpackungslösung können Stoßstangen nun effizient auf einer einzigen Europalette transportiert werden, was zu einer erheblichen Reduzierung der Frachtkosten und Emissionen führt. Zusätzlich ermöglicht die kompakte Verpackung eine platzsparende Lagerung in Hochregallägern. Mit dieser Innovation gehört die Verwendung sperriger und ineffizienter Verpackungen der Vergangenheit an.



Zeitersparnis dank Automatikboden: Verpackungen in Rekordzeit aufgebaut

Die innovative Verpackungslösung von Smurfit Kappa für Stoßstangen bietet eine beeindruckende Zeitersparnis beim Aufbau der Verpackungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verpackungen, die mühsam miteinander verhakt werden müssen, ist der Automatikboden der neuen Lösung fest mit dem Ring verbunden und sorgt für eine direkte Arretierung beim Aufstellen. Dadurch kann die Verpackung in nur einem Bruchteil der üblichen Zeit aufgebaut, bestückt und verschlossen werden – und das mit nur einer Person.

Revolutionäre Verpackungslösung für speziell geformte Stoßstangen

Die innovative Verpackungslösung von Smurfit Kappa ermöglicht nicht nur eine kompakte und zeitsparende Verpackung von Stoßstangen, sondern ist auch absolut innovativ. Durch die patentierte Lösung können nun auch speziell geformte Stoßstangen effizient verpackt werden. Das Konzept wurde nach mehreren Jahren intensiver Entwicklung auf den Markt gebracht und hat bereits für kleinere Verpackungsgrößen große Erfolge erzielt.

Effiziente Verpackungslösung von Smurfit Kappa für Automobilbranche überzeugt

Die neue Verpackungslösung von Smurfit Kappa für Stoßstangen findet bereits großen Anklang bei den OEMs und Zulieferern der Automobilbranche. Sie sind von den zahlreichen Vorteilen überzeugt, die das Konzept bietet. Besonders die Zeit- und Kostenersparnis sowie die effektive Lieferkette sind für die Unternehmen von großer Bedeutung. Mit dieser innovativen Verpackungslösung konnte Smurfit Kappa diese Anforderungen erfüllen und somit einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Logistik in der Automobilbranche leisten.

Die innovative Verpackungslösung von Smurfit Kappa für Stoßstangen bietet der Automobilbranche zahlreiche Vorteile. Durch ihre kompakte Bauweise ermöglicht sie den Transport einer doppelten Menge an Verpackungen pro Lastwagen, was zu erheblichen Einsparungen bei Frachtkosten und Emissionen führt. Der Automatikboden ermöglicht zudem eine deutliche Zeitersparnis beim Aufbau der Verpackung. Mit ihrer patentierten Technologie hat diese Lösung das Potenzial, die Verpackungsindustrie nachhaltig zu verändern und die Effizienz in der Lieferkette zu steigern. Das hohe Interesse in der Automobilbranche ist daher nur verständlich.