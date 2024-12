Nachhaltige Verpackungslösung: Nature MultiPack und BottleClip Carrier

Der BottleClip Carrier ist ein innovativer Tragegriff aus Karton, der speziell für das Nature MultiPack von KHS entwickelt wurde. Er ersetzt herkömmliche Kunststoff-Tragegriffe und bietet eine umweltfreundliche Alternative. Durch seine vorgestanzten und -gefalzten Laschen sitzt der Tragegriff fest und ermöglicht einen sicheren Transport. Zudem bietet er ein angenehmes Tragegefühl und hohe Flexibilität bei der Gestaltung von Gebinden.



Innovativer Tragegriff aus Karton für sicheren Flaschentransport

Der BottleClip Carrier ist ein nachhaltiger Tragegriff aus Karton, der auf zwei Flaschen im Gebinde aufgesteckt werden kann. Dank vorgestanzter und -gefalzter Laschen sitzt der Griff sicher und ermöglicht einen sicheren Transport. Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoff-Tragegriffen fühlt sich der Kartontragegriff angenehmer an und schützt die Hand vor Verletzungen durch scharfe Kanten und Flaschenverschlüsse.

Umweltfreundliche Verpackungslösung mit hoher Flexibilität und Funktionalität

Das Nature MultiPack und der Karton-Tragegriff ermöglichen die Gestaltung von Gebinden in verschiedenen Größen. Von 2 bis 8 PET-Flaschen mit einem Inhalt von 250 Millilitern bis 2 Litern können alle Größen umgesetzt werden. Dabei wurde darauf geachtet, dass ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist. Durch kleine Anpassungen an den Stanzformen wird die optimale Funktionalität erreicht.

Nachhaltige Entwicklung: Der BottleClip Carrier – eine einfache und stabile Lösung

Der BottleClip Carrier wurde durch ein iteratives Verfahren entwickelt und umfangreichen Tests unterzogen, darunter Konsumenten-Handling-Tests und Logistik-Tests. Dadurch konnte die Qualität und Funktionalität des Tragegriffs sichergestellt werden. Das Ergebnis ist eine einfach zu handhabende und stabile Lösung, die sich schnell und unkompliziert verarbeiten lässt.

Platzsparende Logistik: BottleClip Carrier vereinfacht Verarbeitung und spart Platz

Der BottleClip Carrier legt besonderen Wert auf die Logistik, um eine zuverlässige Verarbeitung sicherzustellen. Die Anlieferung erfolgt in Cartridges, die einfach in die Maschinen geladen werden können. Dies spart nicht nur Material und Bedienaufwand, sondern auch Platz. Im Vergleich zu Maschinen, die herkömmliche Folientragegriffe verwenden, benötigt das neue Applikationsmodul bis zu vier Meter weniger Maschinenlänge. Das ist besonders für Getränkehersteller mit begrenzter Produktionsfläche von Bedeutung.

Umweltfreundliche Verpackungslösung weckt großes Interesse in der Getränkeindustrie

Das Nature MultiPack von KHS in Kombination mit dem Karton-Tragegriff erfreut sich in der Getränkeindustrie großer Beliebtheit. Die Möglichkeit, Verpackungen ohne Plastikfolie herzustellen, ist ein großer Pluspunkt. Zudem bietet der Karton-Tragegriff nicht nur einen sicheren Transport, sondern auch ein angenehmes Tragegefühl. Durch die Kombination aus Umweltfreundlichkeit, angenehmem Tragegefühl und Flexibilität ist diese Verpackungslösung eine optimale Wahl für die Getränkeindustrie.

Nature MultiPack und BottleClip Carrier: Umweltfreundliche Verpackungslösung für Getränkeindustrie

Das Nature MultiPack von KHS und der BottleClip Carrier stellen eine umweltfreundliche Verpackungslösung für die Getränkeindustrie dar. Der Karton-Tragegriff gewährleistet einen sicheren Transport und bietet ein angenehmes Tragegefühl. Die flexible Gestaltung der Gebinde und die zuverlässige Verarbeitung in den Maschinen machen diese Lösung besonders attraktiv für Getränkehersteller. Das große Interesse an dieser Verpackungslösung verdeutlicht die hohe Bedeutung von umweltfreundlichen und nachhaltigen Lösungen in der Verpackungsbranche.